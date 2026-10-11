https://anlatilaninotesi.com.tr/20261011/ankara-barosu-69-olagan-genel-kurulu-sonuclari-yeni-baskan-elcin-ozge-simsek-caglayan-oldu-1109456218.html

Ankara Barosu 69. Olağan Genel Kurulu sonuçları: Yeni başkan Elçin Özge Şimşek Çağlayan oldu

Ankara Barosu 69. Olağan Genel Kurulu sonuçları: Yeni başkan Elçin Özge Şimşek Çağlayan oldu

Sputnik Türkiye

Ankara Barosu'nun yeni başkanı Elçin Özge Şimşek Çağlayan oldu. 69. Olağan Genel Kurul seçimlerinde adayların aldığı oylar ve yeni yönetim kurulu belli oldu. 11.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-11T19:20+0300

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türki̇ye

ankara barosu

ankara

başkan

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Nazım Hikmet Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen 69. Olağan Genel Kurul'da yapılan seçimlerin resmi olmayan sonuçlarına göre, Demokratik Sol Avukatlar grubu adayı Elçin Özge Şimşek Çağlayan 5 bin 848 oy alarak başkanlık koltuğuna oturdu.Seçimde yarışan diğer adayların aldığı oy sayıları şu şekilde gerçekleşti:Ankara Barosu Yeni Yönetim KuruluElçin Özge Şimşek Çağlayan başkanlığındaki yeni yönetim kurulunda yer alan isimlerse şöyle:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261011/bakan-gurlek-acikladi-8-ayda-7-bin-818-operasyonda-32-bin-882-supheli-tutuklandi-1109455268.html

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