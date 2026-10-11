Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261011/ankara-barosu-69-olagan-genel-kurulu-sonuclari-yeni-baskan-elcin-ozge-simsek-caglayan-oldu-1109456218.html
Ankara Barosu 69. Olağan Genel Kurulu sonuçları: Yeni başkan Elçin Özge Şimşek Çağlayan oldu
Ankara Barosu 69. Olağan Genel Kurulu sonuçları: Yeni başkan Elçin Özge Şimşek Çağlayan oldu
Sputnik Türkiye
Ankara Barosu'nun yeni başkanı Elçin Özge Şimşek Çağlayan oldu. 69. Olağan Genel Kurul seçimlerinde adayların aldığı oylar ve yeni yönetim kurulu belli oldu. 11.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-11T19:20+0300
2026-10-11T19:21+0300
türki̇ye
ankara barosu
ankara
başkan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/09/09/1048762994_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_b9d62351908ecb7be2dafde4b93fae43.jpg
Nazım Hikmet Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen 69. Olağan Genel Kurul'da yapılan seçimlerin resmi olmayan sonuçlarına göre, Demokratik Sol Avukatlar grubu adayı Elçin Özge Şimşek Çağlayan 5 bin 848 oy alarak başkanlık koltuğuna oturdu.Seçimde yarışan diğer adayların aldığı oy sayıları şu şekilde gerçekleşti:Ankara Barosu Yeni Yönetim KuruluElçin Özge Şimşek Çağlayan başkanlığındaki yeni yönetim kurulunda yer alan isimlerse şöyle:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261011/bakan-gurlek-acikladi-8-ayda-7-bin-818-operasyonda-32-bin-882-supheli-tutuklandi-1109455268.html
türki̇ye
ankara
başkan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/09/09/1048762994_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_b04d05a5066351cb58948bd9446ec3a2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ankara barosu, ankara, başkan
ankara barosu, ankara, başkan

Ankara Barosu 69. Olağan Genel Kurulu sonuçları: Yeni başkan Elçin Özge Şimşek Çağlayan oldu

19:20 11.10.2026 (güncellendi: 19:21 11.10.2026)
© AAAnkara Barosu
Ankara Barosu - Sputnik Türkiye, 1920, 11.10.2026
© AA
Abone ol
Ankara Barosu'nun yeni başkanı Elçin Özge Şimşek Çağlayan oldu. 69. Olağan Genel Kurul seçimlerinde adayların aldığı oylar ve yeni yönetim kurulu belli oldu.
Nazım Hikmet Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen 69. Olağan Genel Kurul'da yapılan seçimlerin resmi olmayan sonuçlarına göre, Demokratik Sol Avukatlar grubu adayı Elçin Özge Şimşek Çağlayan 5 bin 848 oy alarak başkanlık koltuğuna oturdu.
Seçimde yarışan diğer adayların aldığı oy sayıları şu şekilde gerçekleşti:
Doğukan Kozan (Türk Milliyetçisi Avukatlar Grubu): 2 bin 997 oy
Funda Şahin (Avukat Hakları Grubu Ankara): 2 bin 816 oy
Mehmet Zeki Kaplan (Demokrat Avukatlar Değişim Grubu): 427 oy

Ankara Barosu Yeni Yönetim Kurulu

Elçin Özge Şimşek Çağlayan başkanlığındaki yeni yönetim kurulunda yer alan isimlerse şöyle:
Zafer Doğan Bilgin
Kemal Cihat Binici
Birgül Tavşan Kayıran
Aytaç Akansoy
Elif Canatan Köse
Mehmet Çağrı Songüç
Semra Aşık
Buket Yelek Bozkurt
Osman Onursal
Enver Başar Akdoğan
Adalet Bakanı Akın Gürlek - Sputnik Türkiye, 1920, 11.10.2026
TÜRKİYE
Bakan Gürlek açıkladı: 8 ayda 7 bin 818 operasyonda 32 bin 882 şüpheli tutuklandı
17:31
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала