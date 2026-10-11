https://anlatilaninotesi.com.tr/20261011/ankara-barosu-69-olagan-genel-kurulu-sonuclari-yeni-baskan-elcin-ozge-simsek-caglayan-oldu-1109456218.html
Ankara Barosu 69. Olağan Genel Kurulu sonuçları: Yeni başkan Elçin Özge Şimşek Çağlayan oldu
Ankara Barosu 69. Olağan Genel Kurulu sonuçları: Yeni başkan Elçin Özge Şimşek Çağlayan oldu
Sputnik Türkiye
Ankara Barosu'nun yeni başkanı Elçin Özge Şimşek Çağlayan oldu. 69. Olağan Genel Kurul seçimlerinde adayların aldığı oylar ve yeni yönetim kurulu belli oldu. 11.10.2026, Sputnik Türkiye
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Nazım Hikmet Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen 69. Olağan Genel Kurul'da yapılan seçimlerin resmi olmayan sonuçlarına göre, Demokratik Sol Avukatlar grubu adayı Elçin Özge Şimşek Çağlayan 5 bin 848 oy alarak başkanlık koltuğuna oturdu.Seçimde yarışan diğer adayların aldığı oy sayıları şu şekilde gerçekleşti:Ankara Barosu Yeni Yönetim KuruluElçin Özge Şimşek Çağlayan başkanlığındaki yeni yönetim kurulunda yer alan isimlerse şöyle:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261011/bakan-gurlek-acikladi-8-ayda-7-bin-818-operasyonda-32-bin-882-supheli-tutuklandi-1109455268.html
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ankara barosu, ankara, başkan
Ankara Barosu 69. Olağan Genel Kurulu sonuçları: Yeni başkan Elçin Özge Şimşek Çağlayan oldu
19:20 11.10.2026 (güncellendi: 19:21 11.10.2026)
Ankara Barosu'nun yeni başkanı Elçin Özge Şimşek Çağlayan oldu. 69. Olağan Genel Kurul seçimlerinde adayların aldığı oylar ve yeni yönetim kurulu belli oldu.
Nazım Hikmet Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen 69. Olağan Genel Kurul'da yapılan seçimlerin resmi olmayan sonuçlarına göre, Demokratik Sol Avukatlar grubu adayı Elçin Özge Şimşek Çağlayan 5 bin 848 oy alarak başkanlık koltuğuna oturdu.
Seçimde yarışan diğer adayların aldığı oy sayıları şu şekilde gerçekleşti:
Doğukan Kozan
(Türk Milliyetçisi Avukatlar Grubu): 2 bin 997 oy
Funda Şahin
(Avukat Hakları Grubu Ankara): 2 bin 816 oy
Mehmet Zeki Kaplan
(Demokrat Avukatlar Değişim Grubu): 427 oy
Ankara Barosu Yeni Yönetim Kurulu
Elçin Özge Şimşek Çağlayan başkanlığındaki yeni yönetim kurulunda yer alan isimlerse şöyle: