https://anlatilaninotesi.com.tr/20261008/kucukcekmecede-eglence-mekaninda-silahli-kavga-1i-polis-2-kisi-oldu-1109404179.html
Küçükçekmece'de eğlence mekanında silahlı kavga: 1'i polis 2 kişi öldü
Küçükçekmece'de eğlence mekanında silahlı kavga: 1'i polis 2 kişi öldü
Sputnik Türkiye
İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde bir eğlence mekanında çıkan silahlı kavgada 1'i polis 2 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi ise yaralandı. 08.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-08T21:58+0300
2026-10-08T21:58+0300
2026-10-08T21:58+0300
türki̇ye
küçükçekmece
küçükçekmece cumhuriyet başsavcılığı
küçükçekmece adliyesi
polis
polis müdahalesi
polis memuru
polis baskını
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/02/1092293224_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_a2c26bcc33c7b1cc93e179038ffdb4c1.jpg
Atatürk Mahallesi İkitelli Caddesi'ndeki bir eğlence mekanında silahlı kavga çıktığı ihbarı üzerine bölgeye İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.İş yerinde yapılan incelemede, müşteri olarak bulunan B.Ü'nün iki şüphelinin silahla ateş açması sonucu yaralandığı ve olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kavga sırasında olaya müdahale etmek isteyen ve izinli olduğu öğrenilen polis memuru K.Ç. (40) de açılan ateş sonucu yaşamını yitirdi.Olayda 1'i şüpheli 3 kişi yaralanırken, polis ekipleri kaçan şüphelilerden birinin yakalanması için çalışma başlattı.Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi saklandığı yerde yakaladı. Şüphelinin olayda kullandığı değerlendirilen silah da bir inşaat alanında ele geçirildi.Soruşturma kapsamında 5 şüpheli daha gözaltına alınırken, zabıta ekiplerince eğlence mekanı mühürlendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261007/ankaranin-pursaklar-ilcesinde-uygulama-noktasinda-polislere-ates-acildi-bir-polis-hayatini-kaybetti-1109342660.html
türki̇ye
küçükçekmece
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/02/1092293224_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_de204e7825721a31c0f0b73d6987c2a1.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
küçükçekmece, küçükçekmece cumhuriyet başsavcılığı, küçükçekmece adliyesi, polis, polis müdahalesi, polis memuru, polis baskını
küçükçekmece, küçükçekmece cumhuriyet başsavcılığı, küçükçekmece adliyesi, polis, polis müdahalesi, polis memuru, polis baskını
Küçükçekmece'de eğlence mekanında silahlı kavga: 1'i polis 2 kişi öldü
İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde bir eğlence mekanında çıkan silahlı kavgada 1'i polis 2 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi ise yaralandı.
Atatürk Mahallesi İkitelli Caddesi'ndeki bir eğlence mekanında silahlı kavga çıktığı ihbarı üzerine bölgeye İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
İş yerinde yapılan incelemede, müşteri olarak bulunan B.Ü'nün iki şüphelinin silahla ateş açması sonucu yaralandığı ve olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kavga sırasında olaya müdahale etmek isteyen ve izinli olduğu öğrenilen polis memuru K.Ç. (40) de açılan ateş sonucu yaşamını yitirdi.
Olayda 1'i şüpheli 3 kişi yaralanırken, polis ekipleri kaçan şüphelilerden birinin yakalanması için çalışma başlattı.
Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi saklandığı yerde yakaladı. Şüphelinin olayda kullandığı değerlendirilen silah da bir inşaat alanında ele geçirildi.
Soruşturma kapsamında 5 şüpheli daha gözaltına alınırken, zabıta ekiplerince eğlence mekanı mühürlendi.