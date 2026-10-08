https://anlatilaninotesi.com.tr/20261008/kucukcekmecede-eglence-mekaninda-silahli-kavga-1i-polis-2-kisi-oldu-1109404179.html

Küçükçekmece'de eğlence mekanında silahlı kavga: 1'i polis 2 kişi öldü

Küçükçekmece'de eğlence mekanında silahlı kavga: 1'i polis 2 kişi öldü

Sputnik Türkiye

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde bir eğlence mekanında çıkan silahlı kavgada 1'i polis 2 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi ise yaralandı. 08.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-08T21:58+0300

2026-10-08T21:58+0300

2026-10-08T21:58+0300

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Atatürk Mahallesi İkitelli Caddesi'ndeki bir eğlence mekanında silahlı kavga çıktığı ihbarı üzerine bölgeye İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.İş yerinde yapılan incelemede, müşteri olarak bulunan B.Ü'nün iki şüphelinin silahla ateş açması sonucu yaralandığı ve olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kavga sırasında olaya müdahale etmek isteyen ve izinli olduğu öğrenilen polis memuru K.Ç. (40) de açılan ateş sonucu yaşamını yitirdi.Olayda 1'i şüpheli 3 kişi yaralanırken, polis ekipleri kaçan şüphelilerden birinin yakalanması için çalışma başlattı.Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi saklandığı yerde yakaladı. Şüphelinin olayda kullandığı değerlendirilen silah da bir inşaat alanında ele geçirildi.Soruşturma kapsamında 5 şüpheli daha gözaltına alınırken, zabıta ekiplerince eğlence mekanı mühürlendi.

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küçükçekmece, küçükçekmece cumhuriyet başsavcılığı, küçükçekmece adliyesi, polis, polis müdahalesi, polis memuru, polis baskını