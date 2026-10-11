https://anlatilaninotesi.com.tr/20261011/abdde-idam-girisiminden-sag-kurtulan-christa-pike-cezaevine-geri-gonderildi-1109454555.html

ABD'de idam girişiminden sağ kurtulan Christa Pike cezaevine geri gönderildi

ABD'de idam girişiminden sağ kurtulan Christa Pike cezaevine geri gönderildi

Sputnik Türkiye

ABD'nin Tennessee eyaletinde iki doz zehirli iğne uygulanmasına rağmen hayatta kaldığı bildirilen 50 yaşındaki Christa Pike'ın hastaneden taburcu edilerek... 11.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-11T16:59+0300

2026-10-11T16:59+0300

2026-10-11T16:59+0300

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ABD'nin Tennessee eyaletinde, zehirli iğneyle gerçekleştirilen infaz girişiminden sağ kurtulduğu bildirilen Christa Pike'ın, hastanede gördüğü tedavinin ardından cezaevine geri gönderildiği öne sürüldü.Aktarılan bilgilere göre 50 yaşındaki Pike, 30 Eylül'de gerçekleştirildiği belirtilen infaz girişiminde iki doz zehirli iğne uygulanmasına rağmen hayatta kaldı. Hastaneye kaldırılan Pike'ın yoğun bakımda tedavi gördüğü belirtildi.Pike'ın savunma avukatlarının, müvekkillerinin hastaneden taburcu edildiğini ve tıbbi bakımının cezaevinde sürdürüleceğini açıkladığı ileri sürüldü.Christa Pike'ın infaz girişiminde ne yaşandı?İddiaya göre Christa Pike'ın infazı, 30 Eylül'de yerel saatle 20.00'de Tennessee eyaletinin Nashville kentindeki Riverbend Azami Güvenlikli Cezaevi'nde gerçekleştirilecekti.Zehirli iğne yöntemiyle başlatıldığı belirtilen infaz sırasında Pike'a iki doz ilaç uygulandığı, ancak ölümün gerçekleşmediği öne sürüldü.Bunun üzerine Pike'ın hastaneye sevk edilerek yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındığı bildirildi.Christa Pike'ın sağlık durumu hakkında açıklamaAktarılan açıklamalara göre Pike'ın avukatları, geçen hafta müvekkillerinin bilincini yeniden kazandığını duyurdu.Avukatların, Pike'ın bilincinin açılmasının ardından öfke ve kafa karışıklığı yaşadığını belirttiği ifade edildi.Hastanedeki tedavisinin sona erdiği ve cezaevine geri gönderildiği öne sürülen Pike'ın sağlık durumuna ilişkin ayrıntılı bir tıbbi rapor paylaşılmadı.Christa Pike neden idama mahkûm edildi?Christa Pike, 1995 yılında Tennessee'de işlenen Colleen Slemmer cinayeti nedeniyle suçlu bulundu.Olay sırasında 18 yaşında olan Pike, sorunlu gençlere yönelik bir eğitim programında tanıştığı 19 yaşındaki Colleen Slemmer'ı, erkek arkadaşı Tadaryl Shipp ile birlikte işkence ederek öldürmekten yargılandı.Pike, 1996 yılında idam cezasına mahkûm edildi. Tennessee'de ölüm cezasına çarptırılan tek kadın hükümlü olarak bilinen Pike'ın davası, ABD'deki idam cezası tartışmalarında uzun süredir gündemde bulunuyor.

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