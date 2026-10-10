https://anlatilaninotesi.com.tr/20261010/yeni-beyaz-saray-basin-sozcusu-atandi-katie-zacharia-1109436585.html

Yeni Beyaz Saray basın sözcüsü atandı: Katie Zacharia

Yeni Beyaz Saray basın sözcüsü atandı: Katie Zacharia

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, Katie Zacharia’yı yeni Beyaz Saray basın sözcüsü olarak atadı. Zacharia, kıdemli iletişim danışmanı olarak görev yapıyordu. 10.10.2026, Sputnik Türkiye

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dünya

abd

karoline leavitt

katie zacharia

donald trump

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ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı açıklamayla Katie Zacharia’nın Beyaz Saray’ın yeni basın sözcüsü olarak görevlendirildiğini duyurdu. Halihazırda Truth Social’da (Trump Medya ve Teknoloji Grubu) kıdemli iletişim danışmanı olarak çalışan Zacharia, daha önce İç Güvenlik Bakanlığı bünyesinde sözcülük ve halkla ilişkilerden sorumlu bakan yardımcılığı görevlerini yürütmüştü.Zacharia’nın Kaliforniya doğumlu olduğunu belirten Trump, yeni basın sözcüsünün görevindeki performansından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.Trump, açıklamasında Zacharia’nın seçim kampanyalarında aktif rol aldığını ve kritik eyaletlerde kendisine destek verdiğini vurguladı. Yeni sözcünün, Karoline Leavitt’in yerine göreve geleceğini belirten Trump, Leavitt’in çalışmalarını da övdü.Zacharia’ya duyduğu güveni dile getiren Trump, şu ifadeleri kullandı:Leavitt, ailevi nedenlerle görevden ayrılacağını açıklamıştıTrump, 12 Ağustos’ta Karoline Leavitt’in küçük çocuklarına ve ailesine daha fazla zaman ayırabilmek için görevinden ayrılacağını açıklamıştı. Leavitt ise daha sonra, başkanın en üst düzey dış danışmanı olarak görev yapmayı sürdüreceğini belirtmişti.Öte yandan New York Times, bu haftanın başında yayımladığı haberde Leavitt’in 1 Kasım itibarıyla Fox News’te canlı yayın yorumcusu olarak görev almaya başlayacağını bildirmişti.

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abd, karoline leavitt, katie zacharia, donald trump