https://anlatilaninotesi.com.tr/20261010/yahsihan-belediyesine-yonelik-yolsuzluk-sorusturmasi-5-kisi-tutuklandi-1109436427.html
Yahşihan Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması: 5 kişi tutuklandı
Yahşihan Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması: 5 kişi tutuklandı
Sputnik Türkiye
Yahşihan Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden, belediye başkanvekili Aydın Demirdirek'in de aralarında... 10.10.2026, Sputnik Türkiye
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Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca Yahşihan Belediyesine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında iki ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, aralarında Belediye Başkanvekili Aydın Demirdirek'in de bulunduğu 10 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri, savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Demirdirek ile 4 şüpheli tutuklanırken, 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Soruşturma kapsamında 24 Eylül'de düzenlenen operasyonda ise eski belediye başkanları Ahmet Sungur ve Osman Türkyılmaz'ın da aralarında bulunduğu 35 şüpheli gözaltına alınmış, 16 kişi tutuklanmış, 4 şüpheliye ev hapsi verilmiş ve 15 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261008/yahsihan-belediyesi-sorusturmasi-genisliyor-2-bin-32-tasinmaz-ve-2-luks-araca-el-konuldu-1109382499.html
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kırıkkale, kırıkkale hapishanesi, kırıkkale cumhuriyet başsavcısı erdoğan bayrakdar, kırıkkale valiliği, yahşihan, yolsuzluk, yolsuzluk soruşturması
Yahşihan Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması: 5 kişi tutuklandı
Yahşihan Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden, belediye başkanvekili Aydın Demirdirek'in de aralarında bulunduğu 5 kişi tutuklandı.
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca Yahşihan Belediyesine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında iki ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, aralarında Belediye Başkanvekili Aydın Demirdirek'in de bulunduğu 10 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri, savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Demirdirek ile 4 şüpheli tutuklanırken, 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Soruşturma kapsamında 24 Eylül'de düzenlenen operasyonda ise eski belediye başkanları Ahmet Sungur ve Osman Türkyılmaz'ın da aralarında bulunduğu 35 şüpheli gözaltına alınmış, 16 kişi tutuklanmış, 4 şüpheliye ev hapsi verilmiş ve 15 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.