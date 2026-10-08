https://anlatilaninotesi.com.tr/20261008/yahsihan-belediyesi-sorusturmasi-genisliyor-2-bin-32-tasinmaz-ve-2-luks-araca-el-konuldu-1109382499.html
Yahşihan Belediyesi soruşturması genişliyor: 2 bin 32 taşınmaz ve 2 lüks araca el konuldu
Yahşihan Belediyesi soruşturması genişliyor: 2 bin 32 taşınmaz ve 2 lüks araca el konuldu
Sputnik Türkiye
Kırıkkale'de Yahşihan Belediyesi'ne yönelik soruşturmada iki ilde düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında 2 bin 32 taşınmaz ve... 08.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-08T11:05+0300
2026-10-08T11:05+0300
2026-10-08T11:05+0300
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Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca Yahşihan Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında iki ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Soruşturmanın genişletilmesiyle haklarında işlem başlatılan 9 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon kapsamında 2 bin 32 taşınmaz ile Porsche ve Mercedes-Benz marka 2 araca el koyma tedbiri uygulandı.Yahşihan Belediye binası ile şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda dijital materyallere el konulurken, bir belediye başkan yardımcısının ikametinde ruhsatsız tabanca ve 11 bin 312 fişek ele geçirildi.Soruşturma 9 yeni şüpheli yönünden genişletildiKırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada daha önce elde edilen beyanlar, mali analiz raporları, bilirkişi incelemeleri, tapu ve araç kayıtları ile imar dosyalarına ilişkin tespitler birlikte değerlendirildi.Yapılan incelemelerin ardından soruşturma 9 yeni şüpheli yönünden genişletildi.İki ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda şüphelilerin tamamı gözaltına alındı. Yahşihan Belediye binasında, şüphelilerin ikametlerinde ve araçlarında arama ve el koyma işlemleri yapıldı.Aramalarda ele geçirilen bilgisayar, cep telefonu, tablet, harici disk ve diğer dijital materyaller adli incelemeye alındı.2 bin 32 taşınmaza el koyma tedbiriSoruşturma kapsamında belediye yöneticileri ve bağlantılı kişiler adına kayıtlı taşınmazlar hakkında el koyma tedbiri uygulandı.Bu kapsamda:Soruşturma kapsamında örgüt yöneticisi olduğu değerlendirilen eski İmar Müdürü U.B. ile bağlantılı olarak da işlem yapıldı.Bu çerçevede E.B. adına kayıtlı 83, A.D. adına kayıtlı 122 ve C.D. adına kayıtlı 122 taşınmaz hakkında el koyma tedbiri uygulandı.Ayrıca A.Ö. adına kayıtlı 9 taşınmaz ile C.D. adına kayıtlı Porsche marka otomobil ve A.Ö. adına kayıtlı Mercedes-Benz marka lüks jip de el koyma tedbirine konu oldu.Böylece soruşturma kapsamında toplam 2 bin 32 taşınmaz ve 2 araç hakkında el koyma tedbiri uygulandı.Başkan yardımcısının evinden 11 bin 312 fişek çıktıYahşihan Belediye Başkan Yardımcısı S.S.Y.'nin ikametinde yapılan aramada seri numarası bulunmayan 1 adet 9 milimetre ruhsatsız tabanca ile 11 bin 312 adet 9 milimetre tabanca fişeği ele geçirildi.Aramada ayrıca 1 iPhone 17 Pro cep telefonu, 1 dizüstü bilgisayar, 1 harici disk ve 1 hafıza kartı bulundu.S.S.Y.'nin üzerine kayıtlı herhangi bir araç bulunmadığı belirlendi.İlk operasyonda 16 kişi tutuklanmıştıYahşihan Belediyesi soruşturması kapsamında 24 Eylül 2026'da dört ilde gerçekleştirilen ilk operasyonda 37 şüpheli hakkında adli işlem yapılmıştı.Bu şüphelilerden 16'sı tutuklanırken, 4 kişi hakkında konutu terk etmeme, 16 kişi hakkında ise çeşitli adli kontrol tedbirleri uygulanmıştı. Bir şüpheli hakkında da yakalama kararı çıkarılmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261008/bassavciliktan-fon-sorusturmasi-aciklamasi-yaniltici-bilgi-paylasanlara-adli-islem-kapida-1109381842.html
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yahşihan, belediye, operasyon
yahşihan, belediye, operasyon
Yahşihan Belediyesi soruşturması genişliyor: 2 bin 32 taşınmaz ve 2 lüks araca el konuldu
Kırıkkale'de Yahşihan Belediyesi'ne yönelik soruşturmada iki ilde düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında 2 bin 32 taşınmaz ve 2 lüks araca el koyma tedbiri uygulandı. Belediye başkan yardımcısının evinde ruhsatsız tabanca ve 11 bin 312 fişek ele geçirildi.
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca Yahşihan Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında iki ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Soruşturmanın genişletilmesiyle haklarında işlem başlatılan 9 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon kapsamında 2 bin 32 taşınmaz ile Porsche ve Mercedes-Benz marka 2 araca el koyma tedbiri uygulandı.
Yahşihan Belediye binası ile şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda dijital materyallere el konulurken, bir belediye başkan yardımcısının ikametinde ruhsatsız tabanca ve 11 bin 312 fişek ele geçirildi.
Soruşturma 9 yeni şüpheli yönünden genişletildi
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada daha önce elde edilen beyanlar, mali analiz raporları, bilirkişi incelemeleri, tapu ve araç kayıtları ile imar dosyalarına ilişkin tespitler birlikte değerlendirildi.
Yapılan incelemelerin ardından soruşturma 9 yeni şüpheli yönünden genişletildi.
İki ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda şüphelilerin tamamı gözaltına alındı. Yahşihan Belediye binasında, şüphelilerin ikametlerinde ve araçlarında arama ve el koyma işlemleri yapıldı.
Aramalarda ele geçirilen bilgisayar, cep telefonu, tablet, harici disk ve diğer dijital materyaller adli incelemeye alındı.
2 bin 32 taşınmaza el koyma tedbiri
Soruşturma kapsamında belediye yöneticileri ve bağlantılı kişiler adına kayıtlı taşınmazlar hakkında el koyma tedbiri uygulandı.
Vekâleten Yahşihan Belediye Başkanı A.D. adına kayıtlı 11 taşınmaza,
Belediye Başkan Yardımcısı S.S.Y. adına kayıtlı 1.630 taşınmaza,
Belediye Encümen Üyesi F.D. adına kayıtlı 32 taşınmaza,
Belediye Encümen Üyesi Ö.H. adına kayıtlı 22 taşınmaza el konuldu.
Soruşturma kapsamında örgüt yöneticisi olduğu değerlendirilen eski İmar Müdürü U.B. ile bağlantılı olarak da işlem yapıldı.
Bu çerçevede E.B. adına kayıtlı 83, A.D. adına kayıtlı 122 ve C.D. adına kayıtlı 122 taşınmaz hakkında el koyma tedbiri uygulandı.
Ayrıca A.Ö. adına kayıtlı 9 taşınmaz ile C.D. adına kayıtlı Porsche marka otomobil ve A.Ö. adına kayıtlı Mercedes-Benz marka lüks jip de el koyma tedbirine konu oldu.
Böylece soruşturma kapsamında toplam 2 bin 32 taşınmaz ve 2 araç hakkında el koyma tedbiri uygulandı.
Başkan yardımcısının evinden 11 bin 312 fişek çıktı
Yahşihan Belediye Başkan Yardımcısı S.S.Y.'nin ikametinde yapılan aramada seri numarası bulunmayan 1 adet 9 milimetre ruhsatsız tabanca ile 11 bin 312 adet 9 milimetre tabanca fişeği ele geçirildi.
Aramada ayrıca 1 iPhone 17 Pro cep telefonu, 1 dizüstü bilgisayar, 1 harici disk ve 1 hafıza kartı bulundu.
S.S.Y.'nin üzerine kayıtlı herhangi bir araç bulunmadığı belirlendi.
İlk operasyonda 16 kişi tutuklanmıştı
Yahşihan Belediyesi soruşturması kapsamında 24 Eylül 2026'da dört ilde gerçekleştirilen ilk operasyonda 37 şüpheli hakkında adli işlem yapılmıştı.
Bu şüphelilerden 16'sı tutuklanırken, 4 kişi hakkında konutu terk etmeme, 16 kişi hakkında ise çeşitli adli kontrol tedbirleri uygulanmıştı. Bir şüpheli hakkında da yakalama kararı çıkarılmıştı.