https://anlatilaninotesi.com.tr/20261010/vanli-kara-haydar-sorusturmasinda-yeni-gelisme-15-milyar-tl-daha-bulundu-sahte-doviz-iddiasi-1109441286.html

Vanlı Kara Haydar soruşturmasında yeni gelişme: 1.5 milyar TL daha bulundu, sahte döviz iddiası araştırılıyor

Vanlı Kara Haydar soruşturmasında yeni gelişme: 1.5 milyar TL daha bulundu, sahte döviz iddiası araştırılıyor

Sputnik Türkiye

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın “Vanlı Kara Haydar” olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan'a yönelik kara para aklama soruşturmasında Antalya'da 1,5 milyar... 10.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-10T13:39+0300

2026-10-10T13:39+0300

2026-10-10T13:39+0300

türki̇ye

mehmet fatih tançalan

ankara

antalya

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, kamuoyunda “Vanlı Kara Haydar” olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan ve bağlantılı şüphelilere yönelik yürüttüğü kara para aklama soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Antalya'daki bir iş yerinde yapılan aramada 1 milyar 541 milyon 395 bin TL tutarında para ele geçirildi. Daha önce İstanbul'da bulunan dövizlerle birlikte, operasyonlarda ele geçirilen paraların açıklanan Türk lirası karşılıkları üzerinden hesaplanan nominal toplamı 2 milyar 475 milyon 395 bin TL'ye ulaştı.Soruşturmada ele geçirilen dövizlerin bir bölümünün sahte olduğu iddiası da incelemeye alındı. Ankara merkezli 5 ilde düzenlenen son operasyonda 10 şüpheli yakalanırken 8'i tutuklandı. Daha önce tutuklanan bir şüpheliyle birlikte tutuklu sayısı 9'a yükseldi.Antalya'daki iş yerinde 1,5 milyar TL'yi aşan para bulunduSuçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçuna ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında operasyonlar genişletildi.Daha önce tutuklanan Hakkı Doğan'ın ifadesinde yer verdiği Antalya'daki bir iş yerinde arama yapıldı. Aramada 1 milyar 541 milyon 395 bin TL tutarında para bulundu.Ele geçirilen paraların kaynağının, gerçeklik durumunun ve soruşturma konusu suçlarla bağlantısının belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı.Ele geçirilen paraların toplamı 2,47 milyar TL'ye ulaştıSoruşturmanın önceki aşamasında, 26 Eylül 2026'da İstanbul'da iki otomobilde yapılan aramalarda 16 milyon 440 bin avro ve 700 bin ABD doları ele geçirilmişti.Bu dövizlerin arama tarihindeki kur üzerinden yaklaşık 934 milyon TL değerinde olduğu belirtilmişti.Antalya'da bulunan 1 milyar 541 milyon 395 bin TL tutarındaki parayla birlikte soruşturma kapsamında ele geçirilen tutarların açıklanan TL karşılıkları üzerinden hesaplanan nominal toplamı 2 milyar 475 milyon 395 bin TL'ye yükseldi.Ancak dövizlerin bir bölümünün sahte olabileceğine ilişkin bilgiler nedeniyle bu rakam, ele geçirilen paraların doğrulanmış gerçek değerini göstermiyor. Banknotların gerçekliği ve miktarlarına ilişkin incelemeler sürüyor.Sahte dolar ve euro iddiası soruşturmadaSoruşturmada dikkat çeken bir diğer gelişme, ele geçirilen dövizlerin bir bölümünün sahte dolar ve euro olduğu yönündeki bilgiler oldu.İncelemelerde, sahte olduğu belirtilen banknotların miktarının ve hangi işlemlerde kullanılmış olabileceğinin belirlenmesi amaçlanıyor.Bu ayrıntı, şüphelilerin yüksek miktarda nakit para göstererek kişilerden para temin ettikleri yönündeki iddialar bakımından da araştırılıyor.Sahte banknotların toplam tutarı henüz netleşmedi. Dolayısıyla ele geçirilen dövizlerin ne kadarının gerçek olduğu konusunda kesin bir sonuca ulaşılmış değil.Soruşturma dolandırıcılık şikâyetiyle başladıAnkara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma, bir kişinin yaptığı şikâyet üzerine başlatıldı.Şikâyetçi, kaynağı belirsiz paraların yasa dışı yöntemlerle Türkiye'ye getirildiğini ve ülke içerisinde transfer edildiğini öne sürdü.Müşteki ayrıca Mehmet Fatih Tançalan'ın, görüntülü görüşmelerde kendisine yüksek miktarda nakit para göstererek güvenini kazandığını ve bu yöntemle kendisinden para alarak dolandırdığını iddia etti.Şikâyetin ardından başlatılan soruşturmada, şüphelilerin para hareketleri ve aralarındaki bağlantılar araştırılmaya başlandı.Hakkı Doğan'ın ifadesiyle operasyonlar genişletildiHakkında yakalama kararı çıkarılan Hakkı Doğan, yakalanarak gözaltına alındı.Doğan, ifadesinde Tançalan'ın yurt dışından yasa dışı yöntemlerle getirildiğini öne sürdüğü paraların Türkiye içerisindeki transferlerinde faaliyet gösterdiğini iddia etti.Şüpheli ayrıca, çeşitli kişilere yüksek miktarda döviz gösterilerek para transferi gerçekleştirildiği izlenimi oluşturulduğunu ve bu yöntemle kişilerden para alındığını ileri sürdü.Doğan'ın paraların saklandığı yerleri göstermeyi kabul etmesi üzerine 26 Eylül'de İstanbul'daki iki otomobilde arama gerçekleştirildi. Aramalarda milyonlarca avro ve doların yanı sıra suçta kullanıldığı değerlendirilen iki otomobil ele geçirildi.Hakkı Doğan, sevk edildiği Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklandı.Ankara merkezli 5 ilde operasyon: 8 şüpheli tutuklandıSoruşturma kapsamında 6 Ekim 2026'da Ankara merkezli 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.Mehmet Fatih Tançalan'ın yönettiği değerlendirilen yapılanmaya yönelik operasyonda 10 şüpheli yakalandı.Soruşturmanın genişletilmesiyle Tançalan'ın çevresinde bulunduğu değerlendirilen kişilerin finansal hareketleri ve olası bağlantıları da incelemeye alındı.9 Ekim 2026'da Sulh Ceza Hâkimliğine sevk edilen şüphelilerden 8'i hakkında tutuklama kararı verildi.Tutuklanan şüphelilerin İzzet Karataş, Oğuzhan İkiz, Zeynalabedin Tançalan, Ferhat Polat, Nilgün Oya, Ramazan Tuğay, Cemal Kuru ve Ozan Demirel olduğu belirtildi.Şüpheli Fatmanur Tançalan hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.Böylece daha önce tutuklanan Hakkı Doğan ile birlikte soruşturma kapsamındaki tutuklu sayısı 9'a yükseldi.Para trafiği ve diğer şüphelilerin bağlantıları inceleniyorSoruşturma kapsamında Çağla Öz Tançalan, Muhammet Sait Tançalan ve Emine Çakaner'in de aralarında bulunduğu diğer şüphelilere yönelik incelemeler devam ediyor.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ele geçirilen yüksek miktardaki nakit paraların hangi kaynaklardan elde edildiğini, nasıl transfer edildiğini ve şüphelilerin finansal bağlantılarını araştırıyor.Ayrıca sahte olduğu belirtilen dövizlerin miktarının belirlenmesi ve bu banknotların olası kullanım alanlarının ortaya çıkarılması için çalışmalar sürdürülüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261010/saglik-bakani-memisoglu-duyurdu-sigara-satisi-kimlikle-olacak-1109440720.html

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mehmet fatih tançalan, ankara, antalya