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https://anlatilaninotesi.com.tr/20261010/usakov-putin-trumpa-rusyanin-ukrayna-konusundaki-tutumunun-degismedigini-iletti-1109436937.html
Uşakov: Putin, Trump’a Rusya’nın Ukrayna konusundaki tutumunun değişmediğini iletti
Uşakov: Putin, Trump’a Rusya’nın Ukrayna konusundaki tutumunun değişmediğini iletti
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında gerçekleşen telefon görüşmesine ilişkin... 10.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-10T01:24+0300
2026-10-10T01:24+0300
dünya
yuriy uşakov
vladimir putin
donald trump
rusya
abd
ukrayna
melania trump
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i̇ran
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Uşakov’un aktardığına göre, Trump görüşmede Putin’i doğum günü dolayısıyla tebrik ederken, Putin de ABD liderinin Rusya ile diyaloğa gösterdiği ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Öncesinde ABD Başkanı’nın Özel Temsilcisi Steve Witkoff da Trump’ın tebrik niyetini iletti ve yakın zamanda Putin ile bir araya gelme umudunu paylaştı.Melania Trump’ın insani çabalarına teşekkürGörüşmede Trump, eşi Melania Trump’ın selamlarını iletirken; Putin, ayrı düşen ailelerin bir araya getirilmesi ve insani faaliyetlerdeki çabalarından ötürü Melania Trump’a teşekkür etti. Bu bağlamda, Rus yetkili Yana Lantratova’nın, Herson bölgesindeki Alyoşki kasabasının durumuna ilişkin Melania Trump’ın ekibiyle temas kuracağı kaydedildi.‘Müzakerelerin yeniden başlaması imkansız’Ukrayna'daki duruma geniş yer ayrılan görüşmede Putin, Kiev'in sivil hedeflere yönelik saldırı girişimleri ile seçimleri engelleme çabalarının müzakerelerin derhal yeniden başlamasını imkansız kıldığını belirtti. Rus lider, Ukrayna ordusunun Rus güçlerinin ilerleyişini durdurma çabalarının sonuç vermeyeceğini, sahada inisiyatifin Rus birliklerinde olduğunu ve ilerlemeyi sürdürdüklerini ifade etti.Uşakov'un açıklamasına göre, Putin mevcut koşullarda Ukrayna ile müzakerelerin başlatılamayacağını belirtirken; Trump’ın, Rusya'dan gelen bu mesajların Ukrayna heyetine iletilmesi talimatını verdiği aktarıldı.İran ile Diplomasi ve APEC Zirvesi İhtimaliGörüşmede Putin, İran ile uzlaşmaya varılmasının gerekliliğine işaret ederek diplomatik imkanların henüz tükenmediğini vurguladı.İki lider arasında yüz yüze bir görüşme planlanıp planlanmadığına ilişkin konuşan Uşakov, konunun henüz somut olarak ele alınmadığını; ancak her iki liderin de katılım göstermesi halinde yaklaşan Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi kapsamında ikili bir görüşme fırsatı doğabileceğini ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261009/kremlin-putin-ve-trump-ukrayna-ile-iran-basliklarini-gorustu-1109435532.html
rusya
abd
ukrayna
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yuriy uşakov, vladimir putin, donald trump, rusya, abd, ukrayna, melania trump, asya pasifik i̇şbirliği örgütü (apec), i̇ran
yuriy uşakov, vladimir putin, donald trump, rusya, abd, ukrayna, melania trump, asya pasifik i̇şbirliği örgütü (apec), i̇ran

Uşakov: Putin, Trump’a Rusya’nın Ukrayna konusundaki tutumunun değişmediğini iletti

01:24 10.10.2026
© Sputnik / POOLYuriy Uşakov
Yuriy Uşakov - Sputnik Türkiye, 1920, 10.10.2026
© Sputnik / POOL
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Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında gerçekleşen telefon görüşmesine ilişkin detayları paylaştı. Uşakov, Putin’in görüşmede Moskova’nın Ukrayna’daki “özel askeri operasyonun” amaç ve hedeflerine yönelik tutumunda herhangi bir değişiklik olmadığını vurguladığını belirtti.
Uşakov’un aktardığına göre, Trump görüşmede Putin’i doğum günü dolayısıyla tebrik ederken, Putin de ABD liderinin Rusya ile diyaloğa gösterdiği ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Öncesinde ABD Başkanı’nın Özel Temsilcisi Steve Witkoff da Trump’ın tebrik niyetini iletti ve yakın zamanda Putin ile bir araya gelme umudunu paylaştı.

Melania Trump’ın insani çabalarına teşekkür

Görüşmede Trump, eşi Melania Trump’ın selamlarını iletirken; Putin, ayrı düşen ailelerin bir araya getirilmesi ve insani faaliyetlerdeki çabalarından ötürü Melania Trump’a teşekkür etti. Bu bağlamda, Rus yetkili Yana Lantratova’nın, Herson bölgesindeki Alyoşki kasabasının durumuna ilişkin Melania Trump’ın ekibiyle temas kuracağı kaydedildi.

‘Müzakerelerin yeniden başlaması imkansız’

Ukrayna'daki duruma geniş yer ayrılan görüşmede Putin, Kiev'in sivil hedeflere yönelik saldırı girişimleri ile seçimleri engelleme çabalarının müzakerelerin derhal yeniden başlamasını imkansız kıldığını belirtti. Rus lider, Ukrayna ordusunun Rus güçlerinin ilerleyişini durdurma çabalarının sonuç vermeyeceğini, sahada inisiyatifin Rus birliklerinde olduğunu ve ilerlemeyi sürdürdüklerini ifade etti.
Uşakov'un açıklamasına göre, Putin mevcut koşullarda Ukrayna ile müzakerelerin başlatılamayacağını belirtirken; Trump’ın, Rusya'dan gelen bu mesajların Ukrayna heyetine iletilmesi talimatını verdiği aktarıldı.

İran ile Diplomasi ve APEC Zirvesi İhtimali

Görüşmede Putin, İran ile uzlaşmaya varılmasının gerekliliğine işaret ederek diplomatik imkanların henüz tükenmediğini vurguladı.
İki lider arasında yüz yüze bir görüşme planlanıp planlanmadığına ilişkin konuşan Uşakov, konunun henüz somut olarak ele alınmadığını; ancak her iki liderin de katılım göstermesi halinde yaklaşan Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi kapsamında ikili bir görüşme fırsatı doğabileceğini ifade etti.
Kremlin Sarayı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.10.2026
DÜNYA
Kremlin: Putin ve Trump, Ukrayna ile İran başlıklarını görüştü
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