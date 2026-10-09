https://anlatilaninotesi.com.tr/20261009/kremlin-putin-ve-trump-ukrayna-ile-iran-basliklarini-gorustu-1109435532.html
Kremlin: Putin ve Trump, Ukrayna ile İran başlıklarını görüştü
Kremlin: Putin ve Trump, Ukrayna ile İran başlıklarını görüştü
Sputnik Türkiye
Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump’ın 9 Ekim’de gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Ukrayna krizinin çözümü, İran’daki... 09.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-09T23:10+0300
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2026-10-09T23:10+0300
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vladimir putin
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Kremlin’den yapılan açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 9 Ekim’de ABD Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Görüşmede ele alınan konular şöyle sıralandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261009/trump-putin-ile-cok-basarili-bir-gorusme-gerceklestirdim-1109434545.html
rusya
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kremlin, rusya, vladimir putin, donald trump, abd, ukrayna, i̇ran
kremlin, rusya, vladimir putin, donald trump, abd, ukrayna, i̇ran
Kremlin: Putin ve Trump, Ukrayna ile İran başlıklarını görüştü
Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump’ın 9 Ekim’de gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Ukrayna krizinin çözümü, İran’daki durum ve ikili ilişkilerin ele alındığını açıkladı.
Kremlin’den yapılan açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 9 Ekim’de ABD Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede ele alınan konular şöyle sıralandı:
Liderler, Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin beklentileri ele aldı. Görüşmede bu konuya geniş yer ayrıldı.
Putin ve Trump, İran çevresinde yaşanan gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.
Görüşmede Rusya ile ABD arasındaki ilişkilerin çeşitli boyutları değerlendirildi.
Rus tarafı, ABD ve dünya pazarlarına petrol ile petrol ürünleri sağlamaya hazır olduğunu teyit etti.
İki lider, kişisel temaslarını ve ilgili devlet kurumları arasındaki işbirliğini devam ettirme konusunda anlaştı.