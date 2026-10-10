https://anlatilaninotesi.com.tr/20261010/trump-riyad-havalimanina-yonelik-saldiri-iyi-degil-1109437344.html

Trump: Dünya için petrole ihtiyacımız var ve bunu aldığımız için çok mutluyuz

Trump: Dünya için petrole ihtiyacımız var ve bunu aldığımız için çok mutluyuz

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ile dizel yakıt tedariki konusunda anlaşmaya varıldığını belirterek ABD’nin bu yakıtı almaktan memnuniyet duyduğunu açıkladı... 10.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-10T04:02+0300

2026-10-10T04:02+0300

2026-10-10T04:55+0300

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i̇ran

rusya

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ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ile dizel yakıt tedariki konusunda anlaşmaya varıldığını duyurmasının ardından ABD’nin bu yakıtı temin etmekten memnuniyet duyduğunu ifade etti.Beyaz Saray’da gazetecilere konuşan Trump, enerji ihtiyacına dikkat çekerek şu açıklamayı yaptı:'Riyad Havalimanı’na yönelik saldırı iyi değil'Yemen’de İran tarafından desteklenen Husilerin, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’daki havalimanını hedef alan saldırısına ilişkin değerlendirmede bulundu.New York’a gitmek üzere Beyaz Saray’dan ayrılmadan önce bahçede gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump’a, Husilerin Riyad Havalimanı’na yönelik saldırısı hakkındaki görüşü soruldu.Trump, soruya “Bu iyi değil, hiç iyi bir şey değil. Bundan memnun değilim” yanıtını verdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261009/trump-putin-ile-cok-basarili-bir-gorusme-gerceklestirdim-1109434545.html

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