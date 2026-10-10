Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261010/trump-riyad-havalimanina-yonelik-saldiri-iyi-degil-1109437344.html
Trump: Dünya için petrole ihtiyacımız var ve bunu aldığımız için çok mutluyuz
Trump: Dünya için petrole ihtiyacımız var ve bunu aldığımız için çok mutluyuz
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ile dizel yakıt tedariki konusunda anlaşmaya varıldığını belirterek ABD’nin bu yakıtı almaktan memnuniyet duyduğunu açıkladı... 10.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-10T04:02+0300
2026-10-10T04:55+0300
dünya
donald trump
abd
i̇ran
rusya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/1c/1109110326_0:157:3068:1882_1920x0_80_0_0_a200c9c20c83756843c544dd818f6cde.jpg
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ile dizel yakıt tedariki konusunda anlaşmaya varıldığını duyurmasının ardından ABD’nin bu yakıtı temin etmekten memnuniyet duyduğunu ifade etti.Beyaz Saray’da gazetecilere konuşan Trump, enerji ihtiyacına dikkat çekerek şu açıklamayı yaptı:'Riyad Havalimanı’na yönelik saldırı iyi değil'Yemen’de İran tarafından desteklenen Husilerin, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’daki havalimanını hedef alan saldırısına ilişkin değerlendirmede bulundu.New York’a gitmek üzere Beyaz Saray’dan ayrılmadan önce bahçede gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump’a, Husilerin Riyad Havalimanı’na yönelik saldırısı hakkındaki görüşü soruldu.Trump, soruya “Bu iyi değil, hiç iyi bir şey değil. Bundan memnun değilim” yanıtını verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261009/trump-putin-ile-cok-basarili-bir-gorusme-gerceklestirdim-1109434545.html
abd
i̇ran
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/1c/1109110326_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e9ed4f16ec36ff20c82aa3c8c138b2f4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
donald trump, abd, i̇ran, rusya
donald trump, abd, i̇ran, rusya

Trump: Dünya için petrole ihtiyacımız var ve bunu aldığımız için çok mutluyuz

04:02 10.10.2026 (güncellendi: 04:55 10.10.2026)
© REUTERS Kevin LamarqueABD Başkanı Donald Trump
ABD Başkanı Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 10.10.2026
© REUTERS Kevin Lamarque
Abone ol
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ile dizel yakıt tedariki konusunda anlaşmaya varıldığını belirterek ABD’nin bu yakıtı almaktan memnuniyet duyduğunu açıkladı. Trump, ayrıca Yemen’deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’daki havalimanına yönelik saldırısını eleştirerek olaydan rahatsız olduğunu ifade etti.
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ile dizel yakıt tedariki konusunda anlaşmaya varıldığını duyurmasının ardından ABD’nin bu yakıtı temin etmekten memnuniyet duyduğunu ifade etti.
Beyaz Saray’da gazetecilere konuşan Trump, enerji ihtiyacına dikkat çekerek şu açıklamayı yaptı:
“Dünya için petrole ihtiyacımız var ve bu da ihtiyacımız olan dizel yakıt. Bu yüzden bunu aldığımız için çok mutluyuz.”

'Riyad Havalimanı’na yönelik saldırı iyi değil'

Yemen’de İran tarafından desteklenen Husilerin, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’daki havalimanını hedef alan saldırısına ilişkin değerlendirmede bulundu.
New York’a gitmek üzere Beyaz Saray’dan ayrılmadan önce bahçede gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump’a, Husilerin Riyad Havalimanı’na yönelik saldırısı hakkındaki görüşü soruldu.
Trump, soruya “Bu iyi değil, hiç iyi bir şey değil. Bundan memnun değilim” yanıtını verdi.
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 09.10.2026
DÜNYA
Trump: Putin ile dizel yakıt tedariki konusunda anlaştık
Dün, 22:01
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала