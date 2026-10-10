https://anlatilaninotesi.com.tr/20261010/trump-riyad-havalimanina-yonelik-saldiri-iyi-degil-1109437344.html
Trump: Dünya için petrole ihtiyacımız var ve bunu aldığımız için çok mutluyuz
Trump: Dünya için petrole ihtiyacımız var ve bunu aldığımız için çok mutluyuz
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ile dizel yakıt tedariki konusunda anlaşmaya varıldığını belirterek ABD’nin bu yakıtı almaktan memnuniyet duyduğunu açıkladı... 10.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-10T04:02+0300
2026-10-10T04:02+0300
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ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ile dizel yakıt tedariki konusunda anlaşmaya varıldığını duyurmasının ardından ABD’nin bu yakıtı temin etmekten memnuniyet duyduğunu ifade etti.Beyaz Saray’da gazetecilere konuşan Trump, enerji ihtiyacına dikkat çekerek şu açıklamayı yaptı:'Riyad Havalimanı’na yönelik saldırı iyi değil'Yemen’de İran tarafından desteklenen Husilerin, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’daki havalimanını hedef alan saldırısına ilişkin değerlendirmede bulundu.New York’a gitmek üzere Beyaz Saray’dan ayrılmadan önce bahçede gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump’a, Husilerin Riyad Havalimanı’na yönelik saldırısı hakkındaki görüşü soruldu.Trump, soruya “Bu iyi değil, hiç iyi bir şey değil. Bundan memnun değilim” yanıtını verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261009/trump-putin-ile-cok-basarili-bir-gorusme-gerceklestirdim-1109434545.html
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donald trump, abd, i̇ran, rusya
donald trump, abd, i̇ran, rusya
Trump: Dünya için petrole ihtiyacımız var ve bunu aldığımız için çok mutluyuz
04:02 10.10.2026 (güncellendi: 04:55 10.10.2026)
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ile dizel yakıt tedariki konusunda anlaşmaya varıldığını belirterek ABD’nin bu yakıtı almaktan memnuniyet duyduğunu açıkladı. Trump, ayrıca Yemen’deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’daki havalimanına yönelik saldırısını eleştirerek olaydan rahatsız olduğunu ifade etti.
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ile dizel yakıt tedariki konusunda anlaşmaya varıldığını duyurmasının ardından ABD’nin bu yakıtı temin etmekten memnuniyet duyduğunu ifade etti.
Beyaz Saray’da gazetecilere konuşan Trump, enerji ihtiyacına dikkat çekerek şu açıklamayı yaptı:
“Dünya için petrole ihtiyacımız var ve bu da ihtiyacımız olan dizel yakıt. Bu yüzden bunu aldığımız için çok mutluyuz.”
'Riyad Havalimanı’na yönelik saldırı iyi değil'
Yemen’de İran tarafından desteklenen Husilerin, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’daki havalimanını hedef alan saldırısına ilişkin değerlendirmede bulundu.
New York’a gitmek üzere Beyaz Saray’dan ayrılmadan önce bahçede gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump’a, Husilerin Riyad Havalimanı’na yönelik saldırısı hakkındaki görüşü soruldu.
Trump, soruya “Bu iyi değil, hiç iyi bir şey değil. Bundan memnun değilim” yanıtını verdi.