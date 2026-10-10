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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261010/rusyanin-agit-daimi-temsilcisi-polyanskiy-batiyi-uyardi-kievi-dizginlemezseniz-ukraynanin-altyapisi-1109443086.html
Rusya’nın AGİT Daimi Temsilcisi Polyanskiy Batı'yı uyardı: 'Kiev'i dizginlemezseniz Ukrayna'nın altyapısı yok edilecek'
Rusya’nın AGİT Daimi Temsilcisi Polyanskiy Batı'yı uyardı: 'Kiev'i dizginlemezseniz Ukrayna'nın altyapısı yok edilecek'
Sputnik Türkiye
Rusya’nın AGİT Daimi Temsilcisi Dmitriy Polyanskiy, Ukrayna’daki altyapı tesislerine yönelik saldırılar konusunda Batı’yı çifte standart uygulamakla suçlayarak... 10.10.2026, Sputnik Türkiye
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ukrayna kri̇zi̇
ukrayna
kiev
dmitriy polyanskiy
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Rusya’nın AGİT Daimi Temsilcisi Dmitriy Polyanskiy yaptığı açıklamada, Batılı ülkelerin Kiev yönetimini dizginlemesi gerektiğini; aksi takdirde yakın gelecekte Ukrayna'nın altyapısından geriye hiçbir şey kalmayacağını dile getirdi.Rus diplomat uzun süre boyunca Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Rusya topraklarındaki tesislere yönelik saldırılarını görmezden gelen Batı toplumunun çifte standartlarına dikkat çekerek şu cümleleri kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261010/rus-dizeli-ekonomik-cikarlari-moskova-washington-iliskilerinin-gundemine-geri-getiriyor-1109442614.html
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ukrayna, kiev, dmitriy polyanskiy
ukrayna, kiev, dmitriy polyanskiy

Rusya’nın AGİT Daimi Temsilcisi Polyanskiy Batı'yı uyardı: 'Kiev'i dizginlemezseniz Ukrayna'nın altyapısı yok edilecek'

16:27 10.10.2026
© AP Photo / Seth WenigDmitriy Polyanskiy
Dmitriy Polyanskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 10.10.2026
© AP Photo / Seth Wenig
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Rusya’nın AGİT Daimi Temsilcisi Dmitriy Polyanskiy, Ukrayna’daki altyapı tesislerine yönelik saldırılar konusunda Batı’yı çifte standart uygulamakla suçlayarak Kiev yönetimini dizginlemeye çağırdı. Polyanskiy, Batılı ülkelerin müdahale etmemesi halinde Ukrayna’nın altyapısının ağır zarar görebileceği uyarısında bulundu.
Rusya’nın AGİT Daimi Temsilcisi Dmitriy Polyanskiy yaptığı açıklamada, Batılı ülkelerin Kiev yönetimini dizginlemesi gerektiğini; aksi takdirde yakın gelecekte Ukrayna'nın altyapısından geriye hiçbir şey kalmayacağını dile getirdi.
Rus diplomat uzun süre boyunca Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Rusya topraklarındaki tesislere yönelik saldırılarını görmezden gelen Batı toplumunun çifte standartlarına dikkat çekerek şu cümleleri kaydetti:

Bir zamanlar Ukraynalı militanların Rusya'daki altyapı tesislerini vurmasını sevinçle karşılayan, köprülerimizi ve enerji altyapımızı tehdit eden herkes, şimdi birdenbire Ukrayna'da vurulan tesisler konusunda yaygara koparmaya başladı. Meğer köprülere, elektrik santrallerine, demiryolu tesislerine ve depolara saldırmak yasakmış. Daha doğrusu, Zelenskiy dışında hiç kimsenin bunlara saldırmasına izin yokmuş.

Hanımefendiler ve beyefendiler, artık ilkesel tutumunuz konusunda bir karara varın. Öncelikle de Kiev'deki himayeniz altındaki kişileri dizginleyin. Aksi takdirde, yakın gelecekte Ukrayna'nın altyapısından geriye hiçbir şey kalmayacak.

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