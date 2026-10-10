Rusya’nın AGİT Daimi Temsilcisi Polyanskiy Batı'yı uyardı: 'Kiev'i dizginlemezseniz Ukrayna'nın altyapısı yok edilecek'
© AP Photo / Seth WenigDmitriy Polyanskiy
© AP Photo / Seth Wenig
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Rusya’nın AGİT Daimi Temsilcisi Dmitriy Polyanskiy, Ukrayna’daki altyapı tesislerine yönelik saldırılar konusunda Batı’yı çifte standart uygulamakla suçlayarak Kiev yönetimini dizginlemeye çağırdı. Polyanskiy, Batılı ülkelerin müdahale etmemesi halinde Ukrayna’nın altyapısının ağır zarar görebileceği uyarısında bulundu.
Rusya’nın AGİT Daimi Temsilcisi Dmitriy Polyanskiy yaptığı açıklamada, Batılı ülkelerin Kiev yönetimini dizginlemesi gerektiğini; aksi takdirde yakın gelecekte Ukrayna'nın altyapısından geriye hiçbir şey kalmayacağını dile getirdi.
Rus diplomat uzun süre boyunca Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Rusya topraklarındaki tesislere yönelik saldırılarını görmezden gelen Batı toplumunun çifte standartlarına dikkat çekerek şu cümleleri kaydetti:
Bir zamanlar Ukraynalı militanların Rusya'daki altyapı tesislerini vurmasını sevinçle karşılayan, köprülerimizi ve enerji altyapımızı tehdit eden herkes, şimdi birdenbire Ukrayna'da vurulan tesisler konusunda yaygara koparmaya başladı. Meğer köprülere, elektrik santrallerine, demiryolu tesislerine ve depolara saldırmak yasakmış. Daha doğrusu, Zelenskiy dışında hiç kimsenin bunlara saldırmasına izin yokmuş.
Hanımefendiler ve beyefendiler, artık ilkesel tutumunuz konusunda bir karara varın. Öncelikle de Kiev'deki himayeniz altındaki kişileri dizginleyin. Aksi takdirde, yakın gelecekte Ukrayna'nın altyapısından geriye hiçbir şey kalmayacak.