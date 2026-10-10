Bir zamanlar Ukraynalı militanların Rusya'daki altyapı tesislerini vurmasını sevinçle karşılayan, köprülerimizi ve enerji altyapımızı tehdit eden herkes, şimdi birdenbire Ukrayna'da vurulan tesisler konusunda yaygara koparmaya başladı. Meğer köprülere, elektrik santrallerine, demiryolu tesislerine ve depolara saldırmak yasakmış. Daha doğrusu, Zelenskiy dışında hiç kimsenin bunlara saldırmasına izin yokmuş.

Hanımefendiler ve beyefendiler, artık ilkesel tutumunuz konusunda bir karara varın. Öncelikle de Kiev'deki himayeniz altındaki kişileri dizginleyin. Aksi takdirde, yakın gelecekte Ukrayna'nın altyapısından geriye hiçbir şey kalmayacak.