https://anlatilaninotesi.com.tr/20261010/rusya-savunma-bakanligi-kievde-veri-merkezi-ve-karadenizde-yuk-gemisi-vuruldu-1109445217.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Kiev’de veri merkezi ve Karadeniz’de yük gemisi vuruldu
Rusya Savunma Bakanlığı: Kiev’de veri merkezi ve Karadeniz’de yük gemisi vuruldu
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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun istihbarat faaliyetleri için kullanılan Kiev’deki bir veri merkezinin ve Odessa Limanı’na askeri yük taşıyan kuru... 10.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-10T19:18+0300
2026-10-10T19:18+0300
2026-10-10T19:18+0300
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Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Kiev’de düzenlenen saldırılar sonucu “ATM Ukrsibbank” adlı veri merkezinin hedef alındığı belirtildi.Bakanlık, söz konusu merkezin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından istihbarat bilgilerinin toplanması, işlenmesi ve saklanması amacıyla kullanıldığını kaydetti.Açıklamada ayrıca Karadeniz’de seyreden kuru yük gemisi türündeki bir deniz aracının da vurulduğu belirtildi. Geminin Odessa Limanı’na askeri amaçlı yük taşıdığı ifade edildi.
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rusya savunma bakanlığı, karadeniz, kiev, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, odessa
rusya savunma bakanlığı, karadeniz, kiev, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, odessa
Rusya Savunma Bakanlığı: Kiev’de veri merkezi ve Karadeniz’de yük gemisi vuruldu
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun istihbarat faaliyetleri için kullanılan Kiev’deki bir veri merkezinin ve Odessa Limanı’na askeri yük taşıyan kuru yük gemisinin vurulduğunu duyurdu
Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Kiev’de düzenlenen saldırılar sonucu “ATM Ukrsibbank” adlı veri merkezinin hedef alındığı belirtildi.
Bakanlık, söz konusu merkezin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından istihbarat bilgilerinin toplanması, işlenmesi ve saklanması amacıyla kullanıldığını kaydetti.
Açıklamada ayrıca Karadeniz’de seyreden kuru yük gemisi türündeki bir deniz aracının da vurulduğu belirtildi. Geminin Odessa Limanı’na askeri amaçlı yük taşıdığı ifade edildi.