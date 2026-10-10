https://anlatilaninotesi.com.tr/20261010/rusya-savunma-bakanligi-kievde-veri-merkezi-ve-karadenizde-yuk-gemisi-vuruldu-1109445217.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Kiev’de veri merkezi ve Karadeniz’de yük gemisi vuruldu

Rusya Savunma Bakanlığı: Kiev’de veri merkezi ve Karadeniz’de yük gemisi vuruldu

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun istihbarat faaliyetleri için kullanılan Kiev’deki bir veri merkezinin ve Odessa Limanı’na askeri yük taşıyan kuru... 10.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-10T19:18+0300

2026-10-10T19:18+0300

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Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Kiev’de düzenlenen saldırılar sonucu “ATM Ukrsibbank” adlı veri merkezinin hedef alındığı belirtildi.Bakanlık, söz konusu merkezin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından istihbarat bilgilerinin toplanması, işlenmesi ve saklanması amacıyla kullanıldığını kaydetti.Açıklamada ayrıca Karadeniz’de seyreden kuru yük gemisi türündeki bir deniz aracının da vurulduğu belirtildi. Geminin Odessa Limanı’na askeri amaçlı yük taşıdığı ifade edildi.

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