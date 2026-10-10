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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261010/rusya-savunma-bakanligi-kievde-veri-merkezi-ve-karadenizde-yuk-gemisi-vuruldu-1109445217.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Kiev’de veri merkezi ve Karadeniz’de yük gemisi vuruldu
Rusya Savunma Bakanlığı: Kiev’de veri merkezi ve Karadeniz’de yük gemisi vuruldu
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun istihbarat faaliyetleri için kullanılan Kiev’deki bir veri merkezinin ve Odessa Limanı’na askeri yük taşıyan kuru... 10.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-10T19:18+0300
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ukrayna kri̇zi̇
rusya savunma bakanlığı
karadeniz
kiev
ukrayna
ukrayna silahlı kuvvetleri
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Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Kiev’de düzenlenen saldırılar sonucu “ATM Ukrsibbank” adlı veri merkezinin hedef alındığı belirtildi.Bakanlık, söz konusu merkezin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından istihbarat bilgilerinin toplanması, işlenmesi ve saklanması amacıyla kullanıldığını kaydetti.Açıklamada ayrıca Karadeniz’de seyreden kuru yük gemisi türündeki bir deniz aracının da vurulduğu belirtildi. Geminin Odessa Limanı’na askeri amaçlı yük taşıdığı ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261010/rus-ordusu-adim-adim-hedefe-dogru-harkov-bolgesinde-iki-yerlesim-daha-kontrol-altina-alindi-1109440365.html
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rusya savunma bakanlığı, karadeniz, kiev, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, odessa
rusya savunma bakanlığı, karadeniz, kiev, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, odessa

Rusya Savunma Bakanlığı: Kiev’de veri merkezi ve Karadeniz’de yük gemisi vuruldu

19:18 10.10.2026
© Sputnik / Наталья СеливерстоваRusya Savunma Bakanlığı
Rusya Savunma Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.10.2026
© Sputnik / Наталья Селиверстова
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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun istihbarat faaliyetleri için kullanılan Kiev’deki bir veri merkezinin ve Odessa Limanı’na askeri yük taşıyan kuru yük gemisinin vurulduğunu duyurdu
Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Kiev’de düzenlenen saldırılar sonucu “ATM Ukrsibbank” adlı veri merkezinin hedef alındığı belirtildi.
Bakanlık, söz konusu merkezin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından istihbarat bilgilerinin toplanması, işlenmesi ve saklanması amacıyla kullanıldığını kaydetti.
Açıklamada ayrıca Karadeniz’de seyreden kuru yük gemisi türündeki bir deniz aracının da vurulduğu belirtildi. Geminin Odessa Limanı’na askeri amaçlı yük taşıdığı ifade edildi.
Rus ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 10.10.2026
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