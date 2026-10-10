https://anlatilaninotesi.com.tr/20261010/rusya-hukumeti-rus-petrol-sirketleri-dizel-ihracati-icin-sozlesme-gorusmelerine-baslayacak-1109446752.html
Rusya hükümeti: Rus petrol şirketleri dizel ihracatı için sözleşme görüşmelerine başlayacak
Rusya hükümeti: Rus petrol şirketleri dizel ihracatı için sözleşme görüşmelerine başlayacak
Sputnik Türkiye
Rusya hükümeti, ülkedeki petrol şirketlerinin yurt dışına dizel yakıt tedariki için yabancı alıcılarla sözleşme imzalama sürecine derhal başlayacağını... 10.10.2026, Sputnik Türkiye
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Rusya Bakanlar Kurulundan yapılan açıklamada, petrol şirketlerinin alınan karar doğrultusunda ve hükümetle koordinasyon içinde harekete geçeceği belirtildi.Açıklamada, “Rus petrol şirketleri, alınan kararın uygulanması kapsamında hükümetle koordineli şekilde yabancı taraflarla dizel yakıt tedarik sözleşmeleri imzalamaya derhal başlayacak” ifadesine yer verildi.Rusya hükümeti daha önce dizel yakıt ihracatına yönelik yasağın kısmen kaldırıldığını duyurmuştu. Yasak, üretici şirketler için 31 Ekim’e, üretici olmayan şirketler için ise 31 Ocak 2027’ye kadar geçerliydi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261010/novak-dizel-ihracati-yasaginin-gevsetilmesi-rus-tuketicileri-etkilemeyecek-1109446269.html
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rusya, rusya hükümeti, dizel yakıt, i̇hracat
Rusya hükümeti: Rus petrol şirketleri dizel ihracatı için sözleşme görüşmelerine başlayacak
Rusya hükümeti, ülkedeki petrol şirketlerinin yurt dışına dizel yakıt tedariki için yabancı alıcılarla sözleşme imzalama sürecine derhal başlayacağını açıkladı.
Rusya Bakanlar Kurulundan yapılan açıklamada, petrol şirketlerinin alınan karar doğrultusunda ve hükümetle koordinasyon içinde harekete geçeceği belirtildi.
Açıklamada, “Rus petrol şirketleri, alınan kararın uygulanması kapsamında hükümetle koordineli şekilde yabancı taraflarla dizel yakıt tedarik sözleşmeleri imzalamaya derhal başlayacak” ifadesine yer verildi.
Rusya hükümeti daha önce dizel yakıt ihracatına yönelik yasağın kısmen kaldırıldığını duyurmuştu. Yasak, üretici şirketler için 31 Ekim’e, üretici olmayan şirketler için ise 31 Ocak 2027’ye kadar geçerliydi.