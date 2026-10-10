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https://anlatilaninotesi.com.tr/20261010/rusya-hukumeti-rus-petrol-sirketleri-dizel-ihracati-icin-sozlesme-gorusmelerine-baslayacak-1109446752.html
Rusya hükümeti: Rus petrol şirketleri dizel ihracatı için sözleşme görüşmelerine başlayacak
Rusya hükümeti: Rus petrol şirketleri dizel ihracatı için sözleşme görüşmelerine başlayacak
Sputnik Türkiye
Rusya hükümeti, ülkedeki petrol şirketlerinin yurt dışına dizel yakıt tedariki için yabancı alıcılarla sözleşme imzalama sürecine derhal başlayacağını... 10.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-10T22:28+0300
2026-10-10T22:28+0300
dünya
rusya
rusya hükümeti
dizel yakıt
i̇hracat
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Rusya Bakanlar Kurulundan yapılan açıklamada, petrol şirketlerinin alınan karar doğrultusunda ve hükümetle koordinasyon içinde harekete geçeceği belirtildi.Açıklamada, “Rus petrol şirketleri, alınan kararın uygulanması kapsamında hükümetle koordineli şekilde yabancı taraflarla dizel yakıt tedarik sözleşmeleri imzalamaya derhal başlayacak” ifadesine yer verildi.Rusya hükümeti daha önce dizel yakıt ihracatına yönelik yasağın kısmen kaldırıldığını duyurmuştu. Yasak, üretici şirketler için 31 Ekim’e, üretici olmayan şirketler için ise 31 Ocak 2027’ye kadar geçerliydi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261010/novak-dizel-ihracati-yasaginin-gevsetilmesi-rus-tuketicileri-etkilemeyecek-1109446269.html
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rusya, rusya hükümeti, dizel yakıt, i̇hracat
rusya, rusya hükümeti, dizel yakıt, i̇hracat

Rusya hükümeti: Rus petrol şirketleri dizel ihracatı için sözleşme görüşmelerine başlayacak

22:28 10.10.2026
© Sputnik / Максим БогодвидRusya- Petrol
Rusya- Petrol - Sputnik Türkiye, 1920, 10.10.2026
© Sputnik / Максим Богодвид
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Rusya hükümeti, ülkedeki petrol şirketlerinin yurt dışına dizel yakıt tedariki için yabancı alıcılarla sözleşme imzalama sürecine derhal başlayacağını açıkladı.
Rusya Bakanlar Kurulundan yapılan açıklamada, petrol şirketlerinin alınan karar doğrultusunda ve hükümetle koordinasyon içinde harekete geçeceği belirtildi.
Açıklamada, “Rus petrol şirketleri, alınan kararın uygulanması kapsamında hükümetle koordineli şekilde yabancı taraflarla dizel yakıt tedarik sözleşmeleri imzalamaya derhal başlayacak” ifadesine yer verildi.
Rusya hükümeti daha önce dizel yakıt ihracatına yönelik yasağın kısmen kaldırıldığını duyurmuştu. Yasak, üretici şirketler için 31 Ekim’e, üretici olmayan şirketler için ise 31 Ocak 2027’ye kadar geçerliydi.
Aleksandr Novak - Sputnik Türkiye, 1920, 10.10.2026
DÜNYA
Novak: Dizel ihracatı yasağının gevşetilmesi Rus tüketicileri etkilemeyecek
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