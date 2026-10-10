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Novak: Dizel ihracatı yasağının gevşetilmesi Rus tüketicileri etkilemeyecek
Novak: Dizel ihracatı yasağının gevşetilmesi Rus tüketicileri etkilemeyecek
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Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, dizel yakıt ihracatına yönelik yasağın kısmen kaldırılmasının iç piyasadaki tüketicileri etkilemeyeceğini ve... 10.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-10T21:40+0300
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aleksandr novak
rusya
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donald trump
vladimir putin
dizel yakıt
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Rusya hükümeti, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında varılan mutabakat kapsamında dizel yakıt ihracatına uygulanan yasağın cumartesi günü gevşetilmesine karar verdi.Hükümet açıklamasında görüşlerine yer verilen Novak, “Bu karar Rus tüketicilerin çıkarlarını etkilemeyecek. Rusya’daki dizel yakıt, yerli petrol rafinerilerinde Rus petrolünden üretiliyor” ifadelerini kullandı.Üretim kapasitesinin yeterli olduğunu belirten Novak, mevcut hacimlerin hem iç pazarın ihtiyaçlarını tamamen karşılamaya hem de açıklanan miktarlarda dünya pazarına sevkiyat yapılmasına imkan sağladığını kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261010/kirill-dmitriyev-trump-ukraynanin-yeni-bir-lidere-ihtiyaci-oldugunu-dusunenlere-katildi-1109446101.html
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aleksandr novak, rusya, abd, donald trump, vladimir putin, dizel yakıt, i̇hracat
aleksandr novak, rusya, abd, donald trump, vladimir putin, dizel yakıt, i̇hracat

Novak: Dizel ihracatı yasağının gevşetilmesi Rus tüketicileri etkilemeyecek

21:40 10.10.2026
© Sputnik / Максим БлиновAleksandr Novak
Aleksandr Novak - Sputnik Türkiye, 1920, 10.10.2026
© Sputnik / Максим Блинов
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Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, dizel yakıt ihracatına yönelik yasağın kısmen kaldırılmasının iç piyasadaki tüketicileri etkilemeyeceğini ve üretimin hem ülke içindeki talebi hem de planlanan ihracatı karşılayabilecek düzeyde olduğunu açıkladı.
Rusya hükümeti, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında varılan mutabakat kapsamında dizel yakıt ihracatına uygulanan yasağın cumartesi günü gevşetilmesine karar verdi.
Hükümet açıklamasında görüşlerine yer verilen Novak, “Bu karar Rus tüketicilerin çıkarlarını etkilemeyecek. Rusya’daki dizel yakıt, yerli petrol rafinerilerinde Rus petrolünden üretiliyor” ifadelerini kullandı.
Üretim kapasitesinin yeterli olduğunu belirten Novak, mevcut hacimlerin hem iç pazarın ihtiyaçlarını tamamen karşılamaya hem de açıklanan miktarlarda dünya pazarına sevkiyat yapılmasına imkan sağladığını kaydetti.
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