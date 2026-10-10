https://anlatilaninotesi.com.tr/20261010/putin-iran-tarafinin-catismanin-cozumune-iliskin-vizyonunu-trumpa-iletti-1109440968.html
‘Putin, İran tarafının çatışmanın çözümüne ilişkin vizyonunu Trump'a iletti’
‘Putin, İran tarafının çatışmanın çözümüne ilişkin vizyonunu Trump'a iletti’
Sputnik Türkiye
Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Rusya lideri Putin, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile mutabık kalarak İran tarafının çatışmanın olası çözümüne ilişkin... 10.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-10T13:13+0300
2026-10-10T13:13+0300
2026-10-10T13:13+0300
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rusya
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vladimir putin
dmitriy peskov
i̇ran
mesud pezeşkiyan
vizyon
abd
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile mutabık kalarak İran tarafının çatışmanın olası çözümüne ilişkin vizyonunu ABD Başkanı Donald Trump'a ilettiğini belirtti.Türkmenistan'da düzenlenen zirve kapsamındaki temaslar sırasında Putin'in Pezeşkiyan ile iki görüşme gerçekleştirdiğini anlatan Peskov, Rus liderin görüşmelerden birinde İranlı mevkidaşına ABD Başkanı ile yapacağı telefon görüşmesi hakkında bilgi verdiğini dile getirdi:Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Devlet Başkanları Toplantısı ve Hazar Çevre Zirvesi’ne katılan Putin, Pezeşkiyan ile ayrı görüşmüştü, ayrıca Rusya, İran ve Azerbaycan liderleri arasında üçlü görüşme de yapılmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261008/putin-iki-gunluk-ziyaret-icin-turkmenistana-gitti-1109400941.html
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rusya, kremlin, vladimir putin, dmitriy peskov, i̇ran, mesud pezeşkiyan, vizyon, abd, donald trump, çözüm, türkmenistan, bağımsız devletler topluluğu (bdt)
rusya, kremlin, vladimir putin, dmitriy peskov, i̇ran, mesud pezeşkiyan, vizyon, abd, donald trump, çözüm, türkmenistan, bağımsız devletler topluluğu (bdt)
‘Putin, İran tarafının çatışmanın çözümüne ilişkin vizyonunu Trump'a iletti’
Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Rusya lideri Putin, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile mutabık kalarak İran tarafının çatışmanın olası çözümüne ilişkin vizyonunu ABD Başkanı Trump'a iletti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile mutabık kalarak İran tarafının çatışmanın olası çözümüne ilişkin vizyonunu ABD Başkanı Donald Trump'a ilettiğini belirtti.
Türkmenistan'da düzenlenen zirve kapsamındaki temaslar sırasında Putin'in Pezeşkiyan ile iki görüşme gerçekleştirdiğini anlatan Peskov, Rus liderin görüşmelerden birinde İranlı mevkidaşına ABD Başkanı ile yapacağı telefon görüşmesi hakkında bilgi verdiğini dile getirdi:
Daha sonra Putin, İran Cumhurbaşkanı ile mutabık kalarak İran tarafının anlaşmazlığın olası çözümüne ilişkin vizyonunu Trump'a aktardı.
Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Devlet Başkanları Toplantısı ve Hazar Çevre Zirvesi’ne katılan Putin, Pezeşkiyan ile ayrı görüşmüştü, ayrıca Rusya, İran ve Azerbaycan liderleri arasında üçlü görüşme de yapılmıştı.