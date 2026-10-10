https://anlatilaninotesi.com.tr/20261010/putin-iran-tarafinin-catismanin-cozumune-iliskin-vizyonunu-trumpa-iletti-1109440968.html

‘Putin, İran tarafının çatışmanın çözümüne ilişkin vizyonunu Trump'a iletti’

‘Putin, İran tarafının çatışmanın çözümüne ilişkin vizyonunu Trump'a iletti’

Sputnik Türkiye

Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Rusya lideri Putin, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile mutabık kalarak İran tarafının çatışmanın olası çözümüne ilişkin... 10.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-10T13:13+0300

2026-10-10T13:13+0300

2026-10-10T13:13+0300

dünya

rusya

kremlin

vladimir putin

dmitriy peskov

i̇ran

mesud pezeşkiyan

vizyon

abd

donald trump

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile mutabık kalarak İran tarafının çatışmanın olası çözümüne ilişkin vizyonunu ABD Başkanı Donald Trump'a ilettiğini belirtti.Türkmenistan'da düzenlenen zirve kapsamındaki temaslar sırasında Putin'in Pezeşkiyan ile iki görüşme gerçekleştirdiğini anlatan Peskov, Rus liderin görüşmelerden birinde İranlı mevkidaşına ABD Başkanı ile yapacağı telefon görüşmesi hakkında bilgi verdiğini dile getirdi:Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Devlet Başkanları Toplantısı ve Hazar Çevre Zirvesi’ne katılan Putin, Pezeşkiyan ile ayrı görüşmüştü, ayrıca Rusya, İran ve Azerbaycan liderleri arasında üçlü görüşme de yapılmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261008/putin-iki-gunluk-ziyaret-icin-turkmenistana-gitti-1109400941.html

rusya

i̇ran

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rusya, kremlin, vladimir putin, dmitriy peskov, i̇ran, mesud pezeşkiyan, vizyon, abd, donald trump, çözüm, türkmenistan, bağımsız devletler topluluğu (bdt)