https://anlatilaninotesi.com.tr/20261010/rus-uzman-dizel-anlasmasi-washingtonin-moskova-politikasinda-degisime-isaret-ediyor-1109445827.html

Rus uzman: Dizel anlaşması Washington’ın Moskova politikasında değişime işaret ediyor

Rus uzman: Dizel anlaşması Washington’ın Moskova politikasında değişime işaret ediyor

Sputnik Türkiye

Rus uzman Dmitriy Suslov, ABD ile Rusya arasındaki dizel yakıt anlaşmasının Washington’ın Moskova’ya yaklaşımında önemli bir değişime işaret ettiğini ve Trump... 10.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-10T20:25+0300

2026-10-10T20:25+0300

2026-10-10T20:25+0300

dünya

dmitriy suslov

abd

rusya

donald trump

ukrayna

kiev

dizel yakıt

vladimir zelenskiy

sputnik

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/05/1103295319_0:83:1039:667_1920x0_80_0_0_0ce9a6a4d0cbe3714c2c4a36fc5ec8bc.png

Rusya Ulusal Araştırma Üniversitesi Ekonomi Yüksekokulu Avrupa ve Uluslararası Araştırmalar Merkezi Başkan Yardımcısı ve Rusya Dış ve Savunma Politikası Konseyi Araştırma Direktör Yardımcısı Dmitriy Suslov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki telefon görüşmesini ve ardından açıklanan dizel yakıt anlaşmasını Sputnik International’a değerlendirdi.Suslov, gelişmeleri geçen yıl düzenlenen Anchorage Zirvesi’nden bu yana Rusya-ABD ilişkileri ve Ukrayna krizinin çözümü açısından atılan en önemli adım olarak nitelendirdi.Anlaşmanın ABD’deki dizel yakıt açığı ve ara seçimler öncesinde fiyatları düşürme hedefiyle bağlantılı olduğunu belirten Suslov, Washington’ın daha önce Rusya’ya uygulanan yaptırımların kaldırılmasını ve enerji alanındaki iş birliğini Ukrayna’daki çatışmanın sona ermesi ya da ateşkes sağlanması şartına bağladığını hatırlattı. Suslov, Rus dizeline yönelik yaptırımların 7 Nisan’a kadar askıya alınmasının bu tutumdan uzaklaşıldığını gösterdiğini kaydetti.Anlaşmanın Zelenskiy yönetiminin talep ettiği enerji ve liman ateşkesiyle bağlantılı olmadığını söyleyen Suslov, Kiev’in söz konusu ateşkesle kışı atlatmayı ve çatışmaları gelecek yıl da sürdürmeyi amaçladığını ifade etti.Suslov, Trump yönetiminin Kiev’in Rus petrol rafinerilerine yönelik saldırılarından rahatsız olduğunu ve saldırıların sürmesi durumunda Ukrayna’ya istihbarat aktarımının yeniden durdurulabileceğine ilişkin haberleri hatırlatarak, bunun Kiev üzerindeki baskının artırılabileceğine işaret ettiğini vurguladı.Trump yönetiminin Ukrayna’yı Rusya’nın ateşkes koşullarını kabul etmeye zorlayabileceğini belirten Suslov, Zelenskiy’in ise ABD’deki Demokratlara ve Avrupa ülkelerine yönelmeyi tercih edebileceğini söyledi.Suslov, Zelenskiy’in Trump ile açık bir anlaşmazlığa girmesinin Ukrayna açısından ciddi sonuçlar doğurabileceğini vurgulayarak yaptırımlar, istihbarat paylaşımı ve silah satışı gibi kritik konulardaki kararların Trump tarafından alınmaya devam edeceğini belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261010/abd-baskani-trump-ukraynanin-artik-lider-degistirme-zamani-geldi-1109445330.html

rusya

ukrayna

kiev

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

dmitriy suslov, abd, rusya, donald trump, ukrayna, kiev, dizel yakıt, vladimir zelenskiy, sputnik