https://anlatilaninotesi.com.tr/20261010/rus-uzman-dizel-anlasmasi-washingtonin-moskova-politikasinda-degisime-isaret-ediyor-1109445827.html
Rus uzman: Dizel anlaşması Washington’ın Moskova politikasında değişime işaret ediyor
Rus uzman: Dizel anlaşması Washington’ın Moskova politikasında değişime işaret ediyor
Sputnik Türkiye
Rus uzman Dmitriy Suslov, ABD ile Rusya arasındaki dizel yakıt anlaşmasının Washington’ın Moskova’ya yaklaşımında önemli bir değişime işaret ettiğini ve Trump... 10.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-10T20:25+0300
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Rusya Ulusal Araştırma Üniversitesi Ekonomi Yüksekokulu Avrupa ve Uluslararası Araştırmalar Merkezi Başkan Yardımcısı ve Rusya Dış ve Savunma Politikası Konseyi Araştırma Direktör Yardımcısı Dmitriy Suslov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki telefon görüşmesini ve ardından açıklanan dizel yakıt anlaşmasını Sputnik International’a değerlendirdi.Suslov, gelişmeleri geçen yıl düzenlenen Anchorage Zirvesi’nden bu yana Rusya-ABD ilişkileri ve Ukrayna krizinin çözümü açısından atılan en önemli adım olarak nitelendirdi.Anlaşmanın ABD’deki dizel yakıt açığı ve ara seçimler öncesinde fiyatları düşürme hedefiyle bağlantılı olduğunu belirten Suslov, Washington’ın daha önce Rusya’ya uygulanan yaptırımların kaldırılmasını ve enerji alanındaki iş birliğini Ukrayna’daki çatışmanın sona ermesi ya da ateşkes sağlanması şartına bağladığını hatırlattı. Suslov, Rus dizeline yönelik yaptırımların 7 Nisan’a kadar askıya alınmasının bu tutumdan uzaklaşıldığını gösterdiğini kaydetti.Anlaşmanın Zelenskiy yönetiminin talep ettiği enerji ve liman ateşkesiyle bağlantılı olmadığını söyleyen Suslov, Kiev’in söz konusu ateşkesle kışı atlatmayı ve çatışmaları gelecek yıl da sürdürmeyi amaçladığını ifade etti.Suslov, Trump yönetiminin Kiev’in Rus petrol rafinerilerine yönelik saldırılarından rahatsız olduğunu ve saldırıların sürmesi durumunda Ukrayna’ya istihbarat aktarımının yeniden durdurulabileceğine ilişkin haberleri hatırlatarak, bunun Kiev üzerindeki baskının artırılabileceğine işaret ettiğini vurguladı.Trump yönetiminin Ukrayna’yı Rusya’nın ateşkes koşullarını kabul etmeye zorlayabileceğini belirten Suslov, Zelenskiy’in ise ABD’deki Demokratlara ve Avrupa ülkelerine yönelmeyi tercih edebileceğini söyledi.Suslov, Zelenskiy’in Trump ile açık bir anlaşmazlığa girmesinin Ukrayna açısından ciddi sonuçlar doğurabileceğini vurgulayarak yaptırımlar, istihbarat paylaşımı ve silah satışı gibi kritik konulardaki kararların Trump tarafından alınmaya devam edeceğini belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261010/abd-baskani-trump-ukraynanin-artik-lider-degistirme-zamani-geldi-1109445330.html
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dmitriy suslov, abd, rusya, donald trump, ukrayna, kiev, dizel yakıt, vladimir zelenskiy, sputnik
dmitriy suslov, abd, rusya, donald trump, ukrayna, kiev, dizel yakıt, vladimir zelenskiy, sputnik
Rus uzman: Dizel anlaşması Washington’ın Moskova politikasında değişime işaret ediyor
Rus uzman Dmitriy Suslov, ABD ile Rusya arasındaki dizel yakıt anlaşmasının Washington’ın Moskova’ya yaklaşımında önemli bir değişime işaret ettiğini ve Trump yönetiminin Kiev üzerindeki baskıyı artırabileceğini belirtti.
Rusya Ulusal Araştırma Üniversitesi Ekonomi Yüksekokulu Avrupa ve Uluslararası Araştırmalar Merkezi Başkan Yardımcısı ve Rusya Dış ve Savunma Politikası Konseyi Araştırma Direktör Yardımcısı Dmitriy Suslov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki telefon görüşmesini ve ardından açıklanan dizel yakıt anlaşmasını Sputnik International’a değerlendirdi.
Suslov, gelişmeleri geçen yıl düzenlenen Anchorage Zirvesi’nden bu yana Rusya-ABD ilişkileri ve Ukrayna krizinin çözümü açısından atılan en önemli adım olarak nitelendirdi.
Anlaşmanın ABD’deki dizel yakıt açığı ve ara seçimler öncesinde fiyatları düşürme hedefiyle bağlantılı olduğunu belirten Suslov, Washington’ın daha önce Rusya’ya uygulanan yaptırımların kaldırılmasını ve enerji alanındaki iş birliğini Ukrayna’daki çatışmanın sona ermesi ya da ateşkes sağlanması şartına bağladığını hatırlattı. Suslov, Rus dizeline yönelik yaptırımların 7 Nisan’a kadar askıya alınmasının bu tutumdan uzaklaşıldığını gösterdiğini kaydetti.
Anlaşmanın Zelenskiy yönetiminin talep ettiği enerji ve liman ateşkesiyle bağlantılı olmadığını söyleyen Suslov, Kiev’in söz konusu ateşkesle kışı atlatmayı ve çatışmaları gelecek yıl da sürdürmeyi amaçladığını ifade etti.
Suslov, Trump yönetiminin Kiev’in Rus petrol rafinerilerine yönelik saldırılarından rahatsız olduğunu ve saldırıların sürmesi durumunda Ukrayna’ya istihbarat aktarımının yeniden durdurulabileceğine ilişkin haberleri hatırlatarak, bunun Kiev üzerindeki baskının artırılabileceğine işaret ettiğini vurguladı.
Trump yönetiminin Ukrayna’yı Rusya’nın ateşkes koşullarını kabul etmeye zorlayabileceğini belirten Suslov, Zelenskiy’in ise ABD’deki Demokratlara ve Avrupa ülkelerine yönelmeyi tercih edebileceğini söyledi.
Suslov, Zelenskiy’in Trump ile açık bir anlaşmazlığa girmesinin Ukrayna açısından ciddi sonuçlar doğurabileceğini vurgulayarak yaptırımlar, istihbarat paylaşımı ve silah satışı gibi kritik konulardaki kararların Trump tarafından alınmaya devam edeceğini belirtti.