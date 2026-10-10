https://anlatilaninotesi.com.tr/20261010/rus-gucleri-dun-gece-odessa-limanina-giden-bir-kuru-yuk-gemisini-vurdu-1109438744.html
Rus güçleri dün gece Odessa limanına giden bir kuru yük gemisini vurdu
Rus güçleri dün gece Odessa limanına giden bir kuru yük gemisini vurdu
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin dün gece saatlerinde Karadeniz'de Ukrayna ordusuna çift kullanımlı yükleri taşıyan bir kuru yük gemisini... 10.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-10T10:14+0300
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ukrayna silahlı kuvvetleri
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin Ukrayna’daki liman altyapı tesislerine ve Ukrayna ordusunun çıkarları doğrultusunda faaliyette olan gemilere yönelik saldırılarını dün gece de sürdürdüğünü bildirdi.Açıklamaya göre, Rus güçleri Ukrayna ordusuna çift kullanımlı yükleri taşıyan bir kuru yük gemisini vurdu.Bakanlık ayrıca Rus hava savunma kuvvetlerinin gece saatlerinde Rusya’nın Belgorod, Bryansk, Volgograd, Voronej, Kaluga, Kursk, Lipetsk, Oryol, Penza, Rostov, Samara, Saratov, Smolensk, Tambov ve Tula bölgelerinde, Moskova civarı ile Kırım üzerinde, ayrıca Azak Denizi ve Karadeniz suları üzerinde Ukrayna’ya ait 560 insansız hava aracını (İHA) önleyerek düşürdüğü bilgisini verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260724/rus-gucleri-kiev-yakinlarindaki-iha-merkezini-vurdu-1107530853.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rus silahlı kuvvetleri, ukrayna, odessa, ukrayna ordusu, ukrayna silahlı kuvvetleri, i̇ha, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
rusya, rusya savunma bakanlığı, rus silahlı kuvvetleri, ukrayna, odessa, ukrayna ordusu, ukrayna silahlı kuvvetleri, i̇ha, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
Rus güçleri dün gece Odessa limanına giden bir kuru yük gemisini vurdu
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin dün gece saatlerinde Karadeniz'de Ukrayna ordusuna çift kullanımlı yükleri taşıyan bir kuru yük gemisini vurduğunu bildirdi. Rus hava savunması ise dün gece Ukrayna'ya ait 560 İHA düşürdü.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin Ukrayna’daki liman altyapı tesislerine ve Ukrayna ordusunun çıkarları doğrultusunda faaliyette olan gemilere yönelik saldırılarını dün gece de sürdürdüğünü bildirdi.
Açıklamaya göre, Rus güçleri Ukrayna ordusuna çift kullanımlı yükleri taşıyan bir kuru yük gemisini vurdu.
Bakanlık ayrıca Rus hava savunma kuvvetlerinin gece saatlerinde Rusya’nın Belgorod, Bryansk, Volgograd, Voronej, Kaluga, Kursk, Lipetsk, Oryol, Penza, Rostov, Samara, Saratov, Smolensk, Tambov ve Tula bölgelerinde, Moskova civarı ile Kırım üzerinde, ayrıca Azak Denizi ve Karadeniz suları üzerinde Ukrayna’ya ait 560 insansız hava aracını (İHA) önleyerek düşürdüğü bilgisini verdi.