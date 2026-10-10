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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261010/rus-gucleri-dun-gece-odessa-limanina-giden-bir-kuru-yuk-gemisini-vurdu-1109438744.html
Rus güçleri dün gece Odessa limanına giden bir kuru yük gemisini vurdu
Rus güçleri dün gece Odessa limanına giden bir kuru yük gemisini vurdu
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin dün gece saatlerinde Karadeniz'de Ukrayna ordusuna çift kullanımlı yükleri taşıyan bir kuru yük gemisini... 10.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-10T10:14+0300
2026-10-10T10:14+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
rusya savunma bakanlığı
rus silahlı kuvvetleri
ukrayna
odessa
ukrayna ordusu
ukrayna silahlı kuvvetleri
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i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin Ukrayna’daki liman altyapı tesislerine ve Ukrayna ordusunun çıkarları doğrultusunda faaliyette olan gemilere yönelik saldırılarını dün gece de sürdürdüğünü bildirdi.Açıklamaya göre, Rus güçleri Ukrayna ordusuna çift kullanımlı yükleri taşıyan bir kuru yük gemisini vurdu.Bakanlık ayrıca Rus hava savunma kuvvetlerinin gece saatlerinde Rusya’nın Belgorod, Bryansk, Volgograd, Voronej, Kaluga, Kursk, Lipetsk, Oryol, Penza, Rostov, Samara, Saratov, Smolensk, Tambov ve Tula bölgelerinde, Moskova civarı ile Kırım üzerinde, ayrıca Azak Denizi ve Karadeniz suları üzerinde Ukrayna’ya ait 560 insansız hava aracını (İHA) önleyerek düşürdüğü bilgisini verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260724/rus-gucleri-kiev-yakinlarindaki-iha-merkezini-vurdu-1107530853.html
rusya
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rus silahlı kuvvetleri, ukrayna, odessa, ukrayna ordusu, ukrayna silahlı kuvvetleri, i̇ha, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
rusya, rusya savunma bakanlığı, rus silahlı kuvvetleri, ukrayna, odessa, ukrayna ordusu, ukrayna silahlı kuvvetleri, i̇ha, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)

Rus güçleri dün gece Odessa limanına giden bir kuru yük gemisini vurdu

10:14 10.10.2026
© Sputnik / Михаил ФомичевRusya'da komuta merkezi
Rusya'da komuta merkezi - Sputnik Türkiye, 1920, 10.10.2026
© Sputnik / Михаил Фомичев
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin dün gece saatlerinde Karadeniz'de Ukrayna ordusuna çift kullanımlı yükleri taşıyan bir kuru yük gemisini vurduğunu bildirdi. Rus hava savunması ise dün gece Ukrayna'ya ait 560 İHA düşürdü.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin Ukrayna’daki liman altyapı tesislerine ve Ukrayna ordusunun çıkarları doğrultusunda faaliyette olan gemilere yönelik saldırılarını dün gece de sürdürdüğünü bildirdi.
Açıklamaya göre, Rus güçleri Ukrayna ordusuna çift kullanımlı yükleri taşıyan bir kuru yük gemisini vurdu.
Bakanlık ayrıca Rus hava savunma kuvvetlerinin gece saatlerinde Rusya’nın Belgorod, Bryansk, Volgograd, Voronej, Kaluga, Kursk, Lipetsk, Oryol, Penza, Rostov, Samara, Saratov, Smolensk, Tambov ve Tula bölgelerinde, Moskova civarı ile Kırım üzerinde, ayrıca Azak Denizi ve Karadeniz suları üzerinde Ukrayna’ya ait 560 insansız hava aracını (İHA) önleyerek düşürdüğü bilgisini verdi.
Rusya Savunma Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.07.2026
UKRAYNA KRİZİ
Rus güçleri Kiev yakınlarındaki İHA merkezini vurdu
24 Temmuz, 18:39
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