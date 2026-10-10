https://anlatilaninotesi.com.tr/20261010/rus-gucleri-dun-gece-odessa-limanina-giden-bir-kuru-yuk-gemisini-vurdu-1109438744.html

Rus güçleri dün gece Odessa limanına giden bir kuru yük gemisini vurdu

Rus güçleri dün gece Odessa limanına giden bir kuru yük gemisini vurdu

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin dün gece saatlerinde Karadeniz'de Ukrayna ordusuna çift kullanımlı yükleri taşıyan bir kuru yük gemisini... 10.10.2026, Sputnik Türkiye

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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin Ukrayna’daki liman altyapı tesislerine ve Ukrayna ordusunun çıkarları doğrultusunda faaliyette olan gemilere yönelik saldırılarını dün gece de sürdürdüğünü bildirdi.Açıklamaya göre, Rus güçleri Ukrayna ordusuna çift kullanımlı yükleri taşıyan bir kuru yük gemisini vurdu.Bakanlık ayrıca Rus hava savunma kuvvetlerinin gece saatlerinde Rusya’nın Belgorod, Bryansk, Volgograd, Voronej, Kaluga, Kursk, Lipetsk, Oryol, Penza, Rostov, Samara, Saratov, Smolensk, Tambov ve Tula bölgelerinde, Moskova civarı ile Kırım üzerinde, ayrıca Azak Denizi ve Karadeniz suları üzerinde Ukrayna’ya ait 560 insansız hava aracını (İHA) önleyerek düşürdüğü bilgisini verdi.

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