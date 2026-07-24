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Rus güçleri Kiev yakınlarındaki İHA merkezini vurdu
Rus güçleri Kiev yakınlarındaki İHA merkezini vurdu
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SON DAKİKA HABERİ: Rus güçleri Kiev yakınlarındaki İHA merkezini vurdu. Detaylar...
2026-07-24T18:39+0300
2026-07-24T18:39+0300
2026-07-24T19:02+0300
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Bakanlık, saldırı sırasında etkinlik alanında İHA üreticileri, Ukrayna İnsansız Sistemler Kuvvetleri'nin komutanları ve istihbarat yetkililerinin de bulunduğunu aktardı. Rusya Savunma Bakanlığı açıklaması şöyle:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260724/rusya-ukrayna-limanlarindaki-askeri-hedefleri-vurdu-1107512277.html
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rusya savunma bakanlığı, ukrayna, rusya, i̇ha, kiev
rusya savunma bakanlığı, ukrayna, rusya, i̇ha, kiev
Rus güçleri Kiev yakınlarındaki İHA merkezini vurdu
18:39 24.07.2026 (güncellendi: 19:02 24.07.2026)
Rusya Savunma Bakanlığı, saldırının hedefindeki alanda, Rusya'daki sivil hedeflere yönelik saldırılarda kullanıldığı öne sürülen Ukrayna ve yabancı üretim insansız hava araçlarının sergilendiğini açıkladı.
Bakanlık, saldırı sırasında etkinlik alanında İHA üreticileri, Ukrayna İnsansız Sistemler Kuvvetleri'nin komutanları ve istihbarat yetkililerinin de bulunduğunu aktardı.
Rusya Savunma Bakanlığı açıklaması şöyle:
Saldırı sırasında, Rus topraklarına yönelik saldırıları doğrudan planlayan ve gerçekleştiren önde gelen İHA geliştiricileri ve üreticileri, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri insansız sistemler komutanlığı temsilcileri ve Ukrayna özel servisleri bu tesiste hazır bulunuyordu.