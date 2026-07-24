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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260724/rus-gucleri-kiev-yakinlarindaki-iha-merkezini-vurdu-1107530853.html
Rus güçleri Kiev yakınlarındaki İHA merkezini vurdu
Rus güçleri Kiev yakınlarındaki İHA merkezini vurdu
Sputnik Türkiye
SON DAKİKA HABERİ: Rus güçleri Kiev yakınlarındaki İHA merkezini vurdu. Detaylar...
2026-07-24T18:39+0300
2026-07-24T19:02+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya savunma bakanlığı
ukrayna
rusya
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Bakanlık, saldırı sırasında etkinlik alanında İHA üreticileri, Ukrayna İnsansız Sistemler Kuvvetleri'nin komutanları ve istihbarat yetkililerinin de bulunduğunu aktardı. Rusya Savunma Bakanlığı açıklaması şöyle:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260724/rusya-ukrayna-limanlarindaki-askeri-hedefleri-vurdu-1107512277.html
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rusya savunma bakanlığı, ukrayna, rusya, i̇ha, kiev
rusya savunma bakanlığı, ukrayna, rusya, i̇ha, kiev

Rus güçleri Kiev yakınlarındaki İHA merkezini vurdu

18:39 24.07.2026 (güncellendi: 19:02 24.07.2026)
Rusya Savunma Bakanlığı
Rusya Savunma Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.07.2026
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Rusya Savunma Bakanlığı, saldırının hedefindeki alanda, Rusya'daki sivil hedeflere yönelik saldırılarda kullanıldığı öne sürülen Ukrayna ve yabancı üretim insansız hava araçlarının sergilendiğini açıkladı.
Bakanlık, saldırı sırasında etkinlik alanında İHA üreticileri, Ukrayna İnsansız Sistemler Kuvvetleri'nin komutanları ve istihbarat yetkililerinin de bulunduğunu aktardı.
Rusya Savunma Bakanlığı açıklaması şöyle:

Saldırı sırasında, Rus topraklarına yönelik saldırıları doğrudan planlayan ve gerçekleştiren önde gelen İHA geliştiricileri ve üreticileri, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri insansız sistemler komutanlığı temsilcileri ve Ukrayna özel servisleri bu tesiste hazır bulunuyordu.

İskender uzun menzilli taktik balistik füze sistemi - Sputnik Türkiye, 1920, 24.07.2026
UKRAYNA KRİZİ
Rusya, Ukrayna limanlarındaki askeri hedefleri vurdu
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