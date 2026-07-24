Rus güçleri Kiev yakınlarındaki İHA merkezini vurdu

Saldırı sırasında, Rus topraklarına yönelik saldırıları doğrudan planlayan ve gerçekleştiren önde gelen İHA geliştiricileri ve üreticileri, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri insansız sistemler komutanlığı temsilcileri ve Ukrayna özel servisleri bu tesiste hazır bulunuyordu.