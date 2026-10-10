https://anlatilaninotesi.com.tr/20261010/resmi-gazetede-yayimlandi-sosyal-medyaya-yas-siniri-getirildi-1109436735.html

Resmi Gazete'de yayımlandı: Sosyal medyaya yaş sınırı getirildi

Resmi Gazete'de yayımlandı: Sosyal medyaya yaş sınırı getirildi

Sputnik Türkiye

Sosyal medyada yaş sınırlamasına ilişkin yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. Düzenlemeyle 15 yaşını doldurmamış çocuklara sosyal ağ sağlayıcıların hizmet... 10.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-10T00:45+0300

2026-10-10T00:45+0300

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Siber Güvenlik Başkanlığı tarafından hazırlanan, 'Sosyal Ağ Sağlayıcı Tarafından Çocuklara Özgü Ayrıştırılmış Hizmet Sunulmasına ve Yaş Doğrulamaya İlişkin Yönetmelik' Resmi Gazete'de yayımlandı.Düzenlemeye göre sosyal ağ sağlayıcıları, 15 yaşını doldurmamış çocuklara hizmet sunamayacak. 15 yaşını dolduran çocuklara ise yaş ve gelişim düzeylerine uygun, ayrı bir hizmet sunulacak.Yaş doğrulama işlemleri, e-Devlet Kapısı üzerinden oluşturulan özel belirteçlerle gerçekleştirilecek. Bu belirteçler yalnızca kullanıcının yaş grubunu doğrulayacak ve başka kişisel verileri içermeyecek.Yönetmelik kapsamında 15 yaşını doldurmuş çocukların hesapları varsayılan olarak gizli olacak. Ayrıca canlı yayın açma ve bağımlılık yapıcı sonsuz kaydırma özellikleri kısıtlanacak, çocukların paylaştığı profil fotoğrafı ve görsellerin ekran görüntüsünün alınması engellenecek.Yönetmelik 1 Kasım 2026'da yürürlüğe girecek. Mevcut hesapların ise 31 Mart 2027'ye kadar e-Devlet belirteciyle doğrulanması gerekecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260424/sosyal-medyada-yas-dogrulamasi-nasil-yapilacak-1105250678.html

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sosyal medya, sosyal medya fenomeni, sosyal medya yasası, sosyal medya düzenlemesi, sosyal medya akımı, yerli ve milli sosyal medya, sosyal medya sansürü