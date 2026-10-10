https://anlatilaninotesi.com.tr/20261010/resmi-gazetede-yayimlandi-sosyal-medyaya-yas-siniri-getirildi-1109436735.html
Resmi Gazete'de yayımlandı: Sosyal medyaya yaş sınırı getirildi
Resmi Gazete'de yayımlandı: Sosyal medyaya yaş sınırı getirildi
Sputnik Türkiye
Sosyal medyada yaş sınırlamasına ilişkin yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. Düzenlemeyle 15 yaşını doldurmamış çocuklara sosyal ağ sağlayıcıların hizmet... 10.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-10T00:45+0300
2026-10-10T00:45+0300
2026-10-10T00:57+0300
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Siber Güvenlik Başkanlığı tarafından hazırlanan, 'Sosyal Ağ Sağlayıcı Tarafından Çocuklara Özgü Ayrıştırılmış Hizmet Sunulmasına ve Yaş Doğrulamaya İlişkin Yönetmelik' Resmi Gazete'de yayımlandı.Düzenlemeye göre sosyal ağ sağlayıcıları, 15 yaşını doldurmamış çocuklara hizmet sunamayacak. 15 yaşını dolduran çocuklara ise yaş ve gelişim düzeylerine uygun, ayrı bir hizmet sunulacak.Yaş doğrulama işlemleri, e-Devlet Kapısı üzerinden oluşturulan özel belirteçlerle gerçekleştirilecek. Bu belirteçler yalnızca kullanıcının yaş grubunu doğrulayacak ve başka kişisel verileri içermeyecek.Yönetmelik kapsamında 15 yaşını doldurmuş çocukların hesapları varsayılan olarak gizli olacak. Ayrıca canlı yayın açma ve bağımlılık yapıcı sonsuz kaydırma özellikleri kısıtlanacak, çocukların paylaştığı profil fotoğrafı ve görsellerin ekran görüntüsünün alınması engellenecek.Yönetmelik 1 Kasım 2026'da yürürlüğe girecek. Mevcut hesapların ise 31 Mart 2027'ye kadar e-Devlet belirteciyle doğrulanması gerekecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260424/sosyal-medyada-yas-dogrulamasi-nasil-yapilacak-1105250678.html
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sosyal medya, sosyal medya fenomeni, sosyal medya yasası, sosyal medya düzenlemesi, sosyal medya akımı, yerli ve milli sosyal medya, sosyal medya sansürü
sosyal medya, sosyal medya fenomeni, sosyal medya yasası, sosyal medya düzenlemesi, sosyal medya akımı, yerli ve milli sosyal medya, sosyal medya sansürü
Resmi Gazete'de yayımlandı: Sosyal medyaya yaş sınırı getirildi
00:45 10.10.2026 (güncellendi: 00:57 10.10.2026)
Sosyal medyada yaş sınırlamasına ilişkin yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. Düzenlemeyle 15 yaşını doldurmamış çocuklara sosyal ağ sağlayıcıların hizmet sunması engellenirken, yaş doğrulamasının e-Devlet üzerinden yapılması ve yönetmeliğin 1 Kasım 2026'da yürürlüğe girmesi öngörülüyor.
Siber Güvenlik Başkanlığı tarafından hazırlanan, 'Sosyal Ağ Sağlayıcı Tarafından Çocuklara Özgü Ayrıştırılmış Hizmet Sunulmasına ve Yaş Doğrulamaya İlişkin Yönetmelik' Resmi Gazete'de yayımlandı.
Düzenlemeye göre sosyal ağ sağlayıcıları, 15 yaşını doldurmamış çocuklara hizmet sunamayacak. 15 yaşını dolduran çocuklara ise yaş ve gelişim düzeylerine uygun, ayrı bir hizmet sunulacak.
Yaş doğrulama işlemleri, e-Devlet Kapısı üzerinden oluşturulan özel belirteçlerle gerçekleştirilecek. Bu belirteçler yalnızca kullanıcının yaş grubunu doğrulayacak ve başka kişisel verileri içermeyecek.
Yönetmelik kapsamında 15 yaşını doldurmuş çocukların hesapları varsayılan olarak gizli olacak. Ayrıca canlı yayın açma ve bağımlılık yapıcı sonsuz kaydırma özellikleri kısıtlanacak, çocukların paylaştığı profil fotoğrafı ve görsellerin ekran görüntüsünün alınması engellenecek.
Yönetmelik 1 Kasım 2026'da yürürlüğe girecek. Mevcut hesapların ise 31 Mart 2027'ye kadar e-Devlet belirteciyle doğrulanması gerekecek.