İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
Sosyal medyada yaş doğrulaması nasıl yapılacak?
Türkiye'de 15 yaş altı çocuklarda sosyal medya kullanımını düzenleyen kanun TBMM'de kabul edildi. Peki sistem nasıl işleyecek? Siber Güvenlik Başkanlığı... 24.04.2026, Sputnik Türkiye
15 yaş altı çocuklarda sosyal medya kullanımına yönelik düzenlemeler TBMM'de kabul edildi. Sosyal medya platformları, Ekim ayından itibaren 15 yaşını doldurmamış çocuklara hizmet veremeyecek. Siber Güvenlik Başkanlığı Dijital Devlet Genel Müdürü Furkan Civelek, sistemin nasıl işleyeceğini Hürriyet gazetesine detaylarıyla açıkladı.
Sosyal medyada yaş doğrulaması nasıl yapılacak?

09:01 24.04.2026
© Fotoğraf / Pixabay
sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 24.04.2026
Türkiye'de 15 yaş altı çocuklarda sosyal medya kullanımını düzenleyen kanun TBMM'de kabul edildi. Peki sistem nasıl işleyecek? Siber Güvenlik Başkanlığı Dijital Devlet Genel Müdürü Furkan Civelek, konuyu detaylarıyla açıkladı.
15 yaş altı çocuklarda sosyal medya kullanımına yönelik düzenlemeler TBMM'de kabul edildi. Sosyal medya platformları, Ekim ayından itibaren 15 yaşını doldurmamış çocuklara hizmet veremeyecek.
Siber Güvenlik Başkanlığı Dijital Devlet Genel Müdürü Furkan Civelek, sistemin nasıl işleyeceğini Hürriyet gazetesine detaylarıyla açıkladı.

“İlgili kullanıcılar için bir token oluşturulacak. ‘Token’ küçük bir dijital dosyadır, elektronik imzalı bir belge.

İçinde şu yazıyor: ‘Bu kullanıcı 15 yaşın üzerindedir veya değildir.’

Altında e-Devlet kapısının ve onun arkasındaki bakanlığın bir anlamda mührü var, dolayısıyla bu doğrulanabilir.

Üçüncü taraflarca bağımsız olarak offline doğrulanabilir bir veri elemanı vereceğiz. ‘Token’ dediğimiz anahtarı ilgili kullanıcı yaş doğrulamasına tabi olan bütün sosyal medya platformlarına yükleyerek kendisinin e-Devlet tarafından 15 yaşın üzerinde olduğunun teyit edildiğini ilgili platforma ispatlayabiliyor olacak.

Başka hiçbir bilgi kendileriyle paylaşılmıyor olacak.”

Sosyal medya ve çocuk - Sputnik Türkiye, 1920, 23.04.2026
TÜRKİYE
15 yaş altı çocuklarda sosyal medya düzenlemesi nasıl olacak?: En çok merak edilen 5 soru ve 5 yanıt
Dün, 11:26
