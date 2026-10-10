https://anlatilaninotesi.com.tr/20261010/raporlu-ilaclarda-onemli-degisiklik-yeniden-recete-yazdirma-zorunlulugu-kalkabilir-1109440038.html

Raporlu ilaçlarda önemli değişiklik: Yeniden reçete yazdırma zorunluluğu kalkabilir

Raporlu ilaçlarda önemli değişiklik: Yeniden reçete yazdırma zorunluluğu kalkabilir

Sputnik Türkiye

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, raporlu ilaç kullanan hastaların tedavileri değişmediği sürece yeniden reçete yazdırmadan eczaneden ilaç alabilmesini sağlayacak... 10.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-10T11:55+0300

2026-10-10T11:55+0300

2026-10-10T11:55+0300

türki̇ye

kemal memişoğlu

rapor

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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, raporlu ilaç kullanan hastaların ilaç raporları geçerli olduğu ve tedavilerinde değişiklik olmadığı sürece yeniden reçete yazdırmak için doktora gitmeden ilaçlarını eczaneden alabilmelerini sağlayacak yeni bir sistem üzerinde çalışıldığını açıkladı. Özellikle kronik hastalığı bulunan yaşlıların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmayı amaçlayan düzenleme için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının hazırlık yürüttüğü bildirildi.Memişoğlu, evde sağlık hizmetlerinin de yeniden yapılandırıldığını belirterek uzaktan sağlık hizmetleri, palyatif bakım ve aile hekimliğinin koordineli çalışacağı sistemin şu anda iki şehirde uygulandığını, yakın zamanda Türkiye genelinde yaygınlaştırılmasının hedeflendiğini söyledi.Raporlu ilaçlarda yeni dönem: Her seferinde reçete yazdırmak gerekmeyecekSağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, raporlu ilaç kullanan hastaların ilaçlarına erişimini kolaylaştırmak için yeni bir düzenleme üzerinde çalıştıklarını bildirdi.Planlanan sisteme göre, uzman hekim tarafından ilaç raporu düzenlenen ve tedavisinde değişiklik yapılmayan hastalar, raporun geçerlilik süresi boyunca yeniden reçete yazdırmak zorunda kalmadan ilaçlarını eczaneden temin edebilecek.Memişoğlu, hazırlık aşamasındaki düzenlemeye ilişkin şu ifadeleri kullandı:"Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından bunu istedik ve onlar hazırlık içindeler. Bir rapor yazıldı diyelim. 6 ay ilaç raporunuz var. Bir kere ilaç yazıldığı zaman doktor tarafından o ilaçla ilgili değişiklik olana kadar siz eczaneden direkt alabilir hale geliyorsunuz. Yani bir daha doktora gidip de ikinci bir ilaç reçete ettirmenize gerek yok."Bakan Memişoğlu, sistemin ilaç raporunun geçerli olduğu süre boyunca ilaçların aylık dozlarda eczaneden alınabilmesine imkân tanımasının planlandığını belirtti."İlaç raporunun geçerli olan süre boyunca o ilacın aylık dozda eczaneden alınabilir olmasını sağlayacak bir sistem üzerinde çalışıyoruz. Çok yakın zamanda inşallah onu da insanlarımızın hizmetine sunacağız."Yeni sistem henüz yürürlüğe girmedi. Düzenlemeye ilişkin hazırlık çalışmaları devam ediyor.Kronik hastalığı bulunan yaşlılara kolaylık sağlanacakPlanlanan uygulamanın özellikle kronik hastalıkları nedeniyle düzenli ilaç kullanan yaşlı hastalara kolaylık sağlaması hedefleniyor.Memişoğlu, birden fazla ilaç raporu bulunan ve ilaçlarını farklı tarihlerde yeniden reçete ettirmek zorunda kalan hastaların da yeni sistemden yararlanmasının amaçlandığını belirtti.Böylece tedavisinde değişiklik olmayan hastaların yalnızca ilaç reçetesi yazdırmak için tekrar tekrar sağlık kuruluşlarına başvurmasının önüne geçilmesi planlanıyor.Evde sağlık hizmetlerinde yeni sistem iki şehirde uygulanıyorBakan Memişoğlu, evde sağlık hizmetlerinin teknoloji, mevzuat ve yapısal açıdan yeniden ele alındığını açıkladı.Yeni yapılanma kapsamında evde sağlık, uzaktan sağlık, palyatif bakım ve aile hekimliği hizmetlerinin birbiriyle koordineli çalışması için evde sağlık koordinasyon merkezleri oluşturuldu.Memişoğlu, sistemin elektronik altyapı sayesinde sağlık ekiplerinin hastanın durumu hakkında bilgi sahibi olmasını ve bakım sürecinin koordineli yürütülmesini sağladığını belirtti.Yeni uygulamanın şu anda iki şehirde yürütüldüğünü söyleyen Memişoğlu, şu ifadeleri kullandı:"Sistemi şu anda iki şehirde örnek olarak çalıştırıyoruz. Bu hizmeti evde sağlık koordinasyon merkezinin koordine ettiği, herkesin birbirinden haberdar olduğu ve hastanın birebir takip edildiği yazılım altyapısıyla sağlıyoruz. Çok yakında bunu Türkiye genelinde yaygınlaştıracağız. Esasında buna benzer bir yapılanmamız vardı ama bu kadar elektronik sistem altyapısıyla desteklenmiyordu. Şu ana kadar iki şehirde arkadaşlar başarılı bir şekilde bunu yaptılar."Hastalar evlerinde uzaktan takip edilebilecekEvde sağlık hizmetleri kapsamında, palyatif servisten taburcu edilen hastaların elektronik sistem üzerinden uzaktan takip edilebildiğini belirten Memişoğlu, yaşlı hastaların uzaktan muayene edilebildiğini ve ilaçlarının yazılabildiğini söyledi.Gerekli durumlarda sağlık personelinin hastanın evine gönderilebildiğini, aile bireylerine de bakım sürecine ilişkin eğitim verildiğini ifade etti.Yeni yapılanmayla, uygun koşullarda tıbbi destek cihazlarına bağlı hastaların da evlerinde takip edilebilmesi hedefleniyor.80 yaş üstündeki kişilere evde sağlık raporu düzenleniyorSağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 80 yaş üstündeki kişilerin ilaç, malzeme ve engelli sağlık raporlarının evlerinde düzenlenmeye başlandığını açıkladı.Yaşlıların hastaneye gitmeden sağlık hizmetlerine ulaşabilmesini amaçladıklarını belirten Memişoğlu, aile hekimlerinin ilaç reçete etme ve rapor düzenleme yetkilerinin de genişletildiğini söyledi.Bakan Memişoğlu, aile hekimlerinin reçete edebildiği ilaçlara ilişkin şu bilgileri verdi:"Bugün mevcutlara ilave olarak 1859 ilacı daha yazabilir hale getirdik. İlaç ve malzeme raporlarının da aile hekimi uzmanlarınca düzenlenebilmesini sağladık."Memişoğlu, uzman hekim tarafından muayene edilerek ilaç raporu düzenlenen hastaların, tedavilerinde değişiklik olmadığı sürece sonraki dönemlerde ilaçlarını aile hekimlerine reçete ettirebildiğini de belirtti.Türkiye'de palyatif bakım kapasitesi 8 bin 618 yatağa ulaştıSağlık Bakanlığı, yoğun bakım tedavisi tamamlanmasına rağmen makineye bağlı olması veya sık sağlık desteğine ihtiyaç duyması nedeniyle hastaneden ayrılamayan hastalar için palyatif kritik bakım alanları oluşturdu.

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kemal memişoğlu, rapor