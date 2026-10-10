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ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
İran’dan Körfez ülkelerine, Hürmüz Boğazı’ndan bölgedeki ABD üslerine uzanan çatışma hattında; askeri operasyonlar, diplomatik gelişmeler, enerji piyasaları ve güvenlik riskleri anbean bu sayfada. İşte, ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan bölgesel krizde son gelişmeler...
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261010/pentagon-iran-ile-savasta-olen-askerlerin-sayisini-21-olarak-guncelledi-yarali-asker-sayisi-da-865-1109446921.html
Pentagon, İran ile savaşta ölen askerlerin sayısını 21 olarak güncelledi: Yaralı asker sayısı da 865 olarak kaydedildi
Pentagon, İran ile savaşta ölen askerlerin sayısını 21 olarak güncelledi: Yaralı asker sayısı da 865 olarak kaydedildi
Sputnik Türkiye
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran'a karşı saldırılarda hayatını kaybeden Amerikan askeri sayısının bildirilenden daha yüksek olduğunu kabul etti ve resmi... 10.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-10T22:50+0300
2026-10-10T22:50+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
pentagon
savunma bakanlığı
deniz kuvvetleri
irak
i̇ran
abd
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Pentagon, daha önce 19 olarak açıkladığı ABD'nin İran ile savaşta kaybettiği asker sayısını, muharebe dışı 2 kaybı da içerecek şekilde 21 olarak güncelledi.ABD medyası, Pentagon'un resmi veri tabanı olan Savunma Kayıp Analiz Sistemi'nde (DCAS) yapılan güncelleme sonrasında, hayatını kaybeden diğer 2 kişinin, 6 Mart'ta Kuveyt'te ölen 46 yaşındaki Ordu Ulusal Muhafız üyesi Binbaşı Sorffly Davius ile eylül ayında intihar eden bir Deniz Kuvvetleri mensubu olduğunu yazdı.Pentagon ayrıca İran'a karşı devam eden operasyonlarla bağlantılı olmadığı belirtilen bir eğitim kazasında bir askerin daha öldüğünü doğruladı. 26 yaşındaki Çavuş Devin A. Seibel'in mayıs ayında Irak'ta bir eğitim kazasında hayatını kaybettiği öğrenildi.Bu askerin ölümüyle birlikte İran'a karşı operasyonların başladığı 28 Şubat tarihinden bu yana Orta Doğu'da hayatını kaybeden askerlerin sayısı 22'ye ulaşırken, DCAS'taki güncel verilere göre yaralı asker sayısı da 865 olarak kaydedildi.Pentagon açıklamasında, 'tüm askeri personelin kayıplarının şeffaf ve doğru bir şekilde kayıt altına alınmasına yönelik kararlılığını sürdürmeye devam ettiğini' belirtti.Washington Post geçen ay 6 ABD'li yetkiliden aldığı bilgilere dayanarak, kaybedilen asker sayısının Pentagon'un resmi, kamuya açık veri tabanı DCAS'de bildirdiğinden daha fazla olduğu iddiasında bulunmuştu.ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, o dönemde sosyal medya paylaşımında bu haberin 'tamamen yalan' olduğunu ifade etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261010/rusya-hukumeti-rus-petrol-sirketleri-dizel-ihracati-icin-sozlesme-gorusmelerine-baslayacak-1109446752.html
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pentagon, savunma bakanlığı, deniz kuvvetleri, irak, i̇ran, abd, pete hegseth
pentagon, savunma bakanlığı, deniz kuvvetleri, irak, i̇ran, abd, pete hegseth

Pentagon, İran ile savaşta ölen askerlerin sayısını 21 olarak güncelledi: Yaralı asker sayısı da 865 olarak kaydedildi

22:50 10.10.2026
© AP Photo / Charles DharapakABD Savunma Bakanlığı (Pentagon)
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) - Sputnik Türkiye, 1920, 10.10.2026
© AP Photo / Charles Dharapak
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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran'a karşı saldırılarda hayatını kaybeden Amerikan askeri sayısının bildirilenden daha yüksek olduğunu kabul etti ve resmi sayıyı 21'e yükseltti.
Pentagon, daha önce 19 olarak açıkladığı ABD'nin İran ile savaşta kaybettiği asker sayısını, muharebe dışı 2 kaybı da içerecek şekilde 21 olarak güncelledi.
ABD medyası, Pentagon'un resmi veri tabanı olan Savunma Kayıp Analiz Sistemi'nde (DCAS) yapılan güncelleme sonrasında, hayatını kaybeden diğer 2 kişinin, 6 Mart'ta Kuveyt'te ölen 46 yaşındaki Ordu Ulusal Muhafız üyesi Binbaşı Sorffly Davius ile eylül ayında intihar eden bir Deniz Kuvvetleri mensubu olduğunu yazdı.
Pentagon ayrıca İran'a karşı devam eden operasyonlarla bağlantılı olmadığı belirtilen bir eğitim kazasında bir askerin daha öldüğünü doğruladı. 26 yaşındaki Çavuş Devin A. Seibel'in mayıs ayında Irak'ta bir eğitim kazasında hayatını kaybettiği öğrenildi.
Bu askerin ölümüyle birlikte İran'a karşı operasyonların başladığı 28 Şubat tarihinden bu yana Orta Doğu'da hayatını kaybeden askerlerin sayısı 22'ye ulaşırken, DCAS'taki güncel verilere göre yaralı asker sayısı da 865 olarak kaydedildi.
Pentagon açıklamasında, 'tüm askeri personelin kayıplarının şeffaf ve doğru bir şekilde kayıt altına alınmasına yönelik kararlılığını sürdürmeye devam ettiğini' belirtti.
Washington Post geçen ay 6 ABD'li yetkiliden aldığı bilgilere dayanarak, kaybedilen asker sayısının Pentagon'un resmi, kamuya açık veri tabanı DCAS'de bildirdiğinden daha fazla olduğu iddiasında bulunmuştu.
ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, o dönemde sosyal medya paylaşımında bu haberin 'tamamen yalan' olduğunu ifade etmişti.
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