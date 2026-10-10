https://anlatilaninotesi.com.tr/20261010/istanbullular-dikkat-d-100de-calisma-basladi-trafik-12-gun-boyunca-gece-saatlerinde-yan-yola-1109438839.html

İstanbullular dikkat, D-100'de çalışma başladı: Trafik 12 gün boyunca gece saatlerinde yan yola verilecek

İstanbullular dikkat, D-100'de çalışma başladı: Trafik 12 gün boyunca gece saatlerinde yan yola verilecek

Sputnik Türkiye

İstanbul Küçükçekmece'deki D-100 Karayolu'nda derz değişim çalışması nedeniyle trafik düzenlemesine gidildi. Küçükçekmece Viyadüğü'nün Edirne yönünde yapılacak... 10.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-10T10:12+0300

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İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde, D-100 Karayolu üzerindeki Küçükçekmece Viyadüğü'nde derz değişim çalışması gerçekleştirilecek.Çalışmalar, viyadüğün Edirne yönünde yapılacak. Bu nedenle söz konusu yönde ilerleyen araçlar, belirlenen saatlerde ana yol yerine kuzey yan yola yönlendirilecek.Bölgedeki trafik akışı, çalışma saatleri boyunca yan yol üzerinden sağlanacak.Trafik her gece 7 saat yan yola verilecekİBB Ulaşım Yönetim Merkezi'nin açıklamasına göre, Küçükçekmece Viyadüğü'ndeki çalışmanın 12 günde tamamlanması planlanıyor.Bu süre boyunca D-100 Karayolu'nun Edirne yönündeki trafik akışı, her gece 23.00-06.00 saatleri arasında kuzey yan yola aktarılacak.Böylece sürücüler, çalışma süresince gece saatlerinde 7 saatlik trafik düzenlemesinden etkilenecek.TEM Otoyolu'ndaki önceki çalışma trafik yoğunluğuna neden olmuştuİstanbul'da benzer bir derz değişim çalışması, eylül ayında TEM Otoyolu üzerindeki Molla Gürani Viyadüğü'nde gerçekleştirilmişti.Çamlık-Kavacık kavşakları arasında yürütülen çalışmalar, 22.00-06.00 saatleri arasında yapılmıştı.Okulların açıldığı döneme denk gelen çalışma nedeniyle akşam saatlerinde bölgede trafik yoğunluğu yaşanmış, alternatif güzergâhlara yönelen sürücüler de bu yollarda yoğunluk oluşturmuştu.İstanbul'da trafik nedeniyle yılda 288 saate varan zaman kaybıTürkiye Trafik Durum Raporu'na göre, İstanbul'daki trafik yoğunluğu kişi başına yılda 288 saate varan zaman kaybına neden oluyor.Bu süre yaklaşık 12 güne karşılık geliyor.Raporda ayrıca, İstanbul'da bir sürücünün yalnızca trafik tıkanıklığı nedeniyle yılda ortalama 105 saat kaybettiği bilgisine yer verildi.

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