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Murat Ağırel ve İsmail Saymaz’a ev hapsi kararı
Murat Ağırel ve İsmail Saymaz’a ev hapsi kararı
Sputnik Türkiye
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürüttüğü soruşturmada gazeteciler İsmail Saymaz ve Murat Ağırel, dezenformasyon... 10.10.2026, Sputnik Türkiye
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlerle ilgili yürüttüğü soruşturmada, gazeteciler İsmail Saymaz ve Murat Ağırel, kamuoyunu yanıltıcı nitelikte açıklamalarda bulundukları iddiasıyla şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı.İki gazeteci, çağrı üzerine bugün adliyeye gelerek soruşturma kapsamında ifade verdi.İki gazeteci hakkında önce imza atma kararı verildiİfade işlemlerinin tamamlanmasının ardından İsmail Saymaz ve Murat Ağırel hakkında nöbetçi 3. Sulh Ceza Hâkimliğince imza atma şeklinde adli kontrol kararı verildi.Ancak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, iki gazeteci hakkında verilen adli kontrol kararına itiraz etti.Başsavcılığın itirazı üzerine ev hapsi kararı çıktıBaşsavcılığın itirazını değerlendiren 4. Sulh Ceza Hâkimliği, İsmail Saymaz ve Murat Ağırel hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250516/gazeteci-ismail-saymazin-ev-hapsi-kaldirildi-1096283448.html
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murat ağırel, i̇smail saymaz
murat ağırel, i̇smail saymaz

Murat Ağırel ve İsmail Saymaz’a ev hapsi kararı

10:31 10.10.2026
© Fotoğraf : TwitterMurat Ağırel
Murat Ağırel - Sputnik Türkiye, 1920, 10.10.2026
© Fotoğraf : Twitter
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürüttüğü soruşturmada gazeteciler İsmail Saymaz ve Murat Ağırel, dezenformasyon suçlamasıyla ifade verdi. İki gazeteci hakkında önce imza atma şeklinde adli kontrol kararı verildi. Başsavcılığın itirazı üzerine 4. Sulh Ceza Hâkimliği, her iki isim için ev hapsi kararı verdi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlerle ilgili yürüttüğü soruşturmada, gazeteciler İsmail Saymaz ve Murat Ağırel, kamuoyunu yanıltıcı nitelikte açıklamalarda bulundukları iddiasıyla şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı.
İki gazeteci, çağrı üzerine bugün adliyeye gelerek soruşturma kapsamında ifade verdi.

İki gazeteci hakkında önce imza atma kararı verildi

İfade işlemlerinin tamamlanmasının ardından İsmail Saymaz ve Murat Ağırel hakkında nöbetçi 3. Sulh Ceza Hâkimliğince imza atma şeklinde adli kontrol kararı verildi.
Ancak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, iki gazeteci hakkında verilen adli kontrol kararına itiraz etti.

Başsavcılığın itirazı üzerine ev hapsi kararı çıktı

Başsavcılığın itirazını değerlendiren 4. Sulh Ceza Hâkimliği, İsmail Saymaz ve Murat Ağırel hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.
İsmail Saymaz - Sputnik Türkiye, 1920, 16.05.2025
TÜRKİYE
Gazeteci İsmail Saymaz'ın ev hapsi kaldırıldı
16 Mayıs 2025, 15:01
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