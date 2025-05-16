https://anlatilaninotesi.com.tr/20250516/gazeteci-ismail-saymazin-ev-hapsi-kaldirildi-1096283448.html

Gazeteci İsmail Saymaz'ın ev hapsi kaldırıldı

Gazeteci İsmail Saymaz'ın ev hapsi kaldırıldı

Sputnik Türkiye

Gezi Parkı soruşturması kapsamında ev hapsi verilen Gazeteci İsmail Saymaz’a ilişkin adli kontrol kararı verildi. 56 gün süren ev hapsi sona erdi, yerine... 16.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-16T15:01+0300

2025-05-16T15:01+0300

2025-05-16T15:04+0300

türki̇ye

gezi parkı

i̇smail saymaz

ev hapsi

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Gezi Parkı soruşturması kapsamında ev hapsi cezası verilen Gazeteci İsmail Saymaz için 56. günün sonunda yeni bir karar alındı. Habertürk'ün aktardığına göre mahkeme, Saymaz’ın ev hapsinin kaldırılmasına karar verdi ve kontrol şartlarını yeniden düzenledi.Alınan yeni kararla birlikte İsmail Saymaz, bundan böyle haftada bir gün karakola giderek imza verecek. Ayrıca hakkında yurt dışına çıkış yasağı da uygulanacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250516/ev-kadinlarina-emeklilik-hakki-taniyacak-yeni-sistemin-detaylari-belli-oldu-1096283162.html

türki̇ye

gezi parkı

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gezi parkı, i̇smail saymaz, ev hapsi