https://anlatilaninotesi.com.tr/20250516/gazeteci-ismail-saymazin-ev-hapsi-kaldirildi-1096283448.html
Gazeteci İsmail Saymaz'ın ev hapsi kaldırıldı
Gazeteci İsmail Saymaz'ın ev hapsi kaldırıldı
Sputnik Türkiye
Gezi Parkı soruşturması kapsamında ev hapsi verilen Gazeteci İsmail Saymaz’a ilişkin adli kontrol kararı verildi. 56 gün süren ev hapsi sona erdi, yerine... 16.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-16T15:01+0300
2025-05-16T15:01+0300
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i̇smail saymaz
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Gezi Parkı soruşturması kapsamında ev hapsi cezası verilen Gazeteci İsmail Saymaz için 56. günün sonunda yeni bir karar alındı. Habertürk'ün aktardığına göre mahkeme, Saymaz’ın ev hapsinin kaldırılmasına karar verdi ve kontrol şartlarını yeniden düzenledi.Alınan yeni kararla birlikte İsmail Saymaz, bundan böyle haftada bir gün karakola giderek imza verecek. Ayrıca hakkında yurt dışına çıkış yasağı da uygulanacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250516/ev-kadinlarina-emeklilik-hakki-taniyacak-yeni-sistemin-detaylari-belli-oldu-1096283162.html
türki̇ye
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gezi parkı, i̇smail saymaz, ev hapsi
gezi parkı, i̇smail saymaz, ev hapsi
Gazeteci İsmail Saymaz'ın ev hapsi kaldırıldı
15:01 16.05.2025 (güncellendi: 15:04 16.05.2025)
Gezi Parkı soruşturması kapsamında ev hapsi verilen Gazeteci İsmail Saymaz’a ilişkin adli kontrol kararı verildi. 56 gün süren ev hapsi sona erdi, yerine haftada bir imza ve yurt dışı çıkış yasağı getirildi.
Gezi Parkı soruşturması kapsamında ev hapsi cezası verilen Gazeteci İsmail Saymaz için 56. günün sonunda yeni bir karar alındı. Habertürk'ün aktardığına göre mahkeme, Saymaz’ın ev hapsinin kaldırılmasına karar verdi ve kontrol şartlarını yeniden düzenledi.
Alınan yeni kararla birlikte İsmail Saymaz, bundan böyle haftada bir gün karakola giderek imza verecek. Ayrıca hakkında yurt dışına çıkış yasağı da uygulanacak.