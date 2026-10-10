https://anlatilaninotesi.com.tr/20261010/meteoroloji-acikladi-pastirma-yazi-ne-kadar-surecek-yagis-icin-tarih-verildi-1109437963.html

Meteoroloji açıkladı: Pastırma yazı ne kadar sürecek? Yağış için tarih verildi

Meteoroloji açıkladı: Pastırma yazı ne kadar sürecek? Yağış için tarih verildi

Sputnik Türkiye

Türkiye genelinde pastırma yazı etkisini gösterirken Meteoroloji, bugün yağış beklenmediğini açıkladı. İstanbul'da sıcaklık 25, Antalya ve Adana'da 33 dereceye... 10.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-10T09:30+0300

2026-10-10T09:30+0300

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Türkiye genelinde pastırma yazı etkisini gösterirken hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıktı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son tahminlerine göre bugün yurt genelinde yağış beklenmiyor. İstanbul'da sıcaklığın 25, Ankara'da 25, İzmir'de 28, Antalya ve Adana'da ise 33 dereceye ulaşması bekleniyor. Hafta sonunda sıcak hava etkisini sürdürürken pazar günü bazı illerde gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Yeni haftayla birlikte yağışların yaygınlaşacağı, salı gününden itibaren ise sıcaklıkların düşeceği tahmin ediliyor.Meteoroloji açıkladı: Bugün Türkiye genelinde yağış beklenmiyorMeteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, bugün Türkiye'nin tüm bölgelerinde havanın az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor.Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer bölgelerde ise mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.Rüzgârın genellikle güneyli, yurdun güneydoğusunda ise yer yer kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.Meteoroloji'nin günlük tahmininde güncel meteorolojik uyarı bulunmuyor.İstanbul 25, İzmir 28, Antalya 33 derecePastırma yazının etkisiyle özellikle batı ve güney bölgelerde sıcaklıklar yüksek seyrediyor.Bugün İstanbul'da 25, Bursa'da 28, İzmir'de 28, Denizli'de 29, Antalya ve Adana'da 33 derece sıcaklık bekleniyor.İç Anadolu'da Ankara, Eskişehir ve Konya'da sıcaklığın 25 derece olması öngörülüyor.Doğu Anadolu'da ise sıcaklıklar batı ve güney bölgelerine göre daha düşük seyredecek. Erzurum ve Kars'ta 17, Van'da 18 derece bekleniyor.Sabah ve gece saatlerinde sis ve pus bekleniyorYağış beklenmemesine rağmen bazı bölgelerde sis ve pus etkili olacak.Sabah saatlerinde Marmara, Kıyı Ege, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yer yer sis ve pus görülecek.Gece saatlerinde ise yurdun iç ve doğu kesimlerinde benzer hava koşullarının etkili olması bekleniyor.Pazar günü hava nasıl olacak? Bazı illerde sağanak bekleniyorMeteoroloji'nin pazar günü tahminlerine göre, yurt genelinde hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.Ancak bugünkü açık havanın aksine pazar günü tüm bölgelerde bulutlanma öngörülüyor.Kayseri, Niğde, Kilis, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve Mardin çevrelerinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.Pazar günü İstanbul'da sıcaklığın 24, Ankara'da 25, İzmir'de 28, Antalya'da 30, Adana'da 32, Diyarbakır'da ise 28 derece olması tahmin ediliyor.Pazartesi yağmur geliyor: Sıcaklıklar ne zaman düşecek?Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre yeni hafta gök gürültülü sağanak yağışlarla başlayacak.Pazartesi günü itibarıyla yağışların yurt genelinde yaygınlaşması ve çarşamba gününe kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.Hava sıcaklıklarının ise salı gününden itibaren düşeceği tahmin ediliyor.

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sıcak hava, meteoroloji, pastırma yazı, meteoroloji genel müdürlüğü, adana, antalya, hava durumu