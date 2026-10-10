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Gürcistan Başbakanı Kobahidze Rusya'ya yönelik yaptırımlara katılmama kararını değerlendirdi: 'Rasyonel ve pragmatik'
Gürcistan Başbakanı Kobahidze Rusya'ya yönelik yaptırımlara katılmama kararını değerlendirdi: 'Rasyonel ve pragmatik'
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Gürcistan Başbakanı Kobahidze, ABD’nin Rus dizel yakıtına yönelik kısıtlamaları kaldırmasına ilişkin gelişmelerin ardından, Tiflis’in Rusya’ya yönelik... 10.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-10T18:01+0300
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Gürcistan Başbakanı Irakli Kobahidze, Tiflis yönetiminin Rusya'ya yönelik yaptırımlara katılmama kararının doğru, rasyonel ve pragmatik olduğunu vurguladı.Kobahidze, ABD'nin Rus dizel yakıtına yönelik kısıtlamaları kaldırması hakkındaki bir soruya yanıt verirken şu ifadeleri kullandı:Kobahidze Gürcistan'ın yaptırımlara katılmama kararı alındığı dönemde bu karar yoğun eleştirilere maruz kaldığını hatırlattı.
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irakli kobahidze, tiflis, rusya, gürcistan
irakli kobahidze, tiflis, rusya, gürcistan

Gürcistan Başbakanı Kobahidze Rusya'ya yönelik yaptırımlara katılmama kararını değerlendirdi: 'Rasyonel ve pragmatik'

18:01 10.10.2026 (güncellendi: 18:02 10.10.2026)
© Sputnikİrakli Kobahidze
İrakli Kobahidze - Sputnik Türkiye, 1920, 10.10.2026
© Sputnik
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Gürcistan Başbakanı Kobahidze, ABD’nin Rus dizel yakıtına yönelik kısıtlamaları kaldırmasına ilişkin gelişmelerin ardından, Tiflis’in Rusya’ya yönelik yaptırımlara katılmama kararını savundu. Kobahidze, söz konusu kararın doğru, rasyonel ve pragmatik olduğunu belirterek o dönemde yoğun eleştirilere maruz kaldıklarını söyledi.
Gürcistan Başbakanı Irakli Kobahidze, Tiflis yönetiminin Rusya'ya yönelik yaptırımlara katılmama kararının doğru, rasyonel ve pragmatik olduğunu vurguladı.
Kobahidze, ABD'nin Rus dizel yakıtına yönelik kısıtlamaları kaldırması hakkındaki bir soruya yanıt verirken şu ifadeleri kullandı:

Rusya'ya yönelik yaptırımlara katılmama kararı aldığımızda, o dönemde tamamen rasyonel ve pragmatik, doğru ve alternatifi olmayan bir karar verdiğimiz bir kez daha açıkça ortaya çıktı.

Kobahidze Gürcistan'ın yaptırımlara katılmama kararı alındığı dönemde bu karar yoğun eleştirilere maruz kaldığını hatırlattı.
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