https://anlatilaninotesi.com.tr/20261010/gurcistan-basbakani-kobahidze-rusyaya-yonelik-yaptirimlara-katilmama-kararini-degerlendirdi-1109443804.html
Gürcistan Başbakanı Kobahidze Rusya'ya yönelik yaptırımlara katılmama kararını değerlendirdi: 'Rasyonel ve pragmatik'
Gürcistan Başbakanı Kobahidze Rusya'ya yönelik yaptırımlara katılmama kararını değerlendirdi: 'Rasyonel ve pragmatik'
Sputnik Türkiye
Gürcistan Başbakanı Kobahidze, ABD’nin Rus dizel yakıtına yönelik kısıtlamaları kaldırmasına ilişkin gelişmelerin ardından, Tiflis’in Rusya’ya yönelik... 10.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-10T18:01+0300
2026-10-10T18:01+0300
2026-10-10T18:02+0300
poli̇ti̇ka
irakli kobahidze
tiflis
rusya
gürcistan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/08/1100033121_0:0:1183:665_1920x0_80_0_0_c58ff9e4d175af354da45a1d196eb5e4.png
Gürcistan Başbakanı Irakli Kobahidze, Tiflis yönetiminin Rusya'ya yönelik yaptırımlara katılmama kararının doğru, rasyonel ve pragmatik olduğunu vurguladı.Kobahidze, ABD'nin Rus dizel yakıtına yönelik kısıtlamaları kaldırması hakkındaki bir soruya yanıt verirken şu ifadeleri kullandı:Kobahidze Gürcistan'ın yaptırımlara katılmama kararı alındığı dönemde bu karar yoğun eleştirilere maruz kaldığını hatırlattı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261010/rusya-disisleri-bakanligi-starlink-araciligiyla-ic-islerine-mudahale-edilen-ulkelerin-sayisi-onu-1109443347.html
tiflis
rusya
gürcistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/08/1100033121_86:0:1133:785_1920x0_80_0_0_88349f9c83b9d971a8ae88a5b9b4d348.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
irakli kobahidze, tiflis, rusya, gürcistan
irakli kobahidze, tiflis, rusya, gürcistan
Gürcistan Başbakanı Kobahidze Rusya'ya yönelik yaptırımlara katılmama kararını değerlendirdi: 'Rasyonel ve pragmatik'
18:01 10.10.2026 (güncellendi: 18:02 10.10.2026)
Gürcistan Başbakanı Kobahidze, ABD’nin Rus dizel yakıtına yönelik kısıtlamaları kaldırmasına ilişkin gelişmelerin ardından, Tiflis’in Rusya’ya yönelik yaptırımlara katılmama kararını savundu. Kobahidze, söz konusu kararın doğru, rasyonel ve pragmatik olduğunu belirterek o dönemde yoğun eleştirilere maruz kaldıklarını söyledi.
Gürcistan Başbakanı Irakli Kobahidze, Tiflis yönetiminin Rusya'ya yönelik yaptırımlara katılmama kararının doğru, rasyonel ve pragmatik olduğunu vurguladı.
Kobahidze, ABD'nin Rus dizel yakıtına yönelik kısıtlamaları kaldırması hakkındaki bir soruya yanıt verirken şu ifadeleri kullandı:
Rusya'ya yönelik yaptırımlara katılmama kararı aldığımızda, o dönemde tamamen rasyonel ve pragmatik, doğru ve alternatifi olmayan bir karar verdiğimiz bir kez daha açıkça ortaya çıktı.
Kobahidze Gürcistan'ın yaptırımlara katılmama kararı alındığı dönemde bu karar yoğun eleştirilere maruz kaldığını hatırlattı.