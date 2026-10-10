https://anlatilaninotesi.com.tr/20261010/eski-ukraynali-milletvekilinden-zelenskiye-istifa-cagrisi-1109443632.html
Eski Ukraynalı milletvekilinden Zelenskiy’e istifa çağrısı
Eski Ukraynalı milletvekilinden Zelenskiy’e istifa çağrısı
Sputnik Türkiye
Ukrayna Parlamentosunun eski milletvekillerinden Vadim Novinskiy, Rusya ile ABD arasında petrol ve petrol ürünleri tedarikine ilişkin varılan anlaşmanın... 10.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-10T17:20+0300
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Ukrayna’nın en zengin isimleri arasında gösterilen eski milletvekili Vadim Novinskiy, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki mutabakat, Ukrayna heyetinin Miami’deki görüşmelerinin sonuçsuz kalması ve Kiev yönetiminin Washington’a yönelik açıklamalarının Zelenskiy’in derhal istifa etmesini gerekli kıldığını belirtti.Yönetim yetkilerinin Ukrayna Parlamentosuna devredilmesi gerektiğini belirten Novinskiy, parlamentonun Moskova ile “aracısız, ön koşulsuz ve sözde ortakların diplomatik dayatmaları olmadan” görüşecek bir çalışma grubu oluşturmasını istedi.Novinskiy, “Ortada çok büyük riskler var. Halk adalet ve kararlılık bekliyor. Ukrayna, kendisini Napolyon sanan bir kişinin sağlıksız hırslarının ve kişisel çıkarlarının rehinesi olarak kalamaz” ifadelerini kullandı.Putin ve Trump, cuma günü yaptıkları telefon görüşmesinde Ukrayna’daki çatışmanın çözümü ile ekonomik iş birliği konularını ele almıştı. Rus tarafı, ABD ve dünya pazarlarına petrol ve petrol ürünleri sağlamaya hazır olduğunu açıklamıştı.ABD Hazine Bakanlığı da aynı gün Rusya’dan dizel yakıt tedarikine izin veren bir lisans yayınlamıştı. Satış, teslimat, boşaltma ve ithalat işlemlerine 7 Nisan 2027’ye kadar izin verildiği belirtilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261010/abd-basini-miami-gorusmeleri-trumpin-rusya-ile-dizel-yakit-anlasmasi-aciklamasi-sonrasi-kesildi-1109443212.html
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abd, rusya, ukrayna, donald trump, vladimir putin, miami, vladimir zelenskiy, ukrayna parlamentosu
Eski Ukraynalı milletvekilinden Zelenskiy’e istifa çağrısı
Ukrayna Parlamentosunun eski milletvekillerinden Vadim Novinskiy, Rusya ile ABD arasında petrol ve petrol ürünleri tedarikine ilişkin varılan anlaşmanın ardından Vladimir Zelenskiy’e istifa çağrısında bulundu.
Ukrayna’nın en zengin isimleri arasında gösterilen eski milletvekili Vadim Novinskiy, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki mutabakat, Ukrayna heyetinin Miami’deki görüşmelerinin sonuçsuz kalması ve Kiev yönetiminin Washington’a yönelik açıklamalarının Zelenskiy’in derhal istifa etmesini gerekli kıldığını belirtti.
Yönetim yetkilerinin Ukrayna Parlamentosuna devredilmesi gerektiğini belirten Novinskiy, parlamentonun Moskova ile “aracısız, ön koşulsuz ve sözde ortakların diplomatik dayatmaları olmadan” görüşecek bir çalışma grubu oluşturmasını istedi.
Novinskiy, “Ortada çok büyük riskler var. Halk adalet ve kararlılık bekliyor. Ukrayna, kendisini Napolyon sanan bir kişinin sağlıksız hırslarının ve kişisel çıkarlarının rehinesi olarak kalamaz” ifadelerini kullandı.
Putin ve Trump, cuma günü yaptıkları telefon görüşmesinde Ukrayna’daki çatışmanın çözümü ile ekonomik iş birliği konularını ele almıştı. Rus tarafı, ABD ve dünya pazarlarına petrol ve petrol ürünleri sağlamaya hazır olduğunu açıklamıştı.
ABD Hazine Bakanlığı da aynı gün Rusya’dan dizel yakıt tedarikine izin veren bir lisans yayınlamıştı. Satış, teslimat, boşaltma ve ithalat işlemlerine 7 Nisan 2027’ye kadar izin verildiği belirtilmişti.