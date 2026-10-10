https://anlatilaninotesi.com.tr/20261010/eski-ukraynali-milletvekilinden-zelenskiye-istifa-cagrisi-1109443632.html

Eski Ukraynalı milletvekilinden Zelenskiy’e istifa çağrısı

Eski Ukraynalı milletvekilinden Zelenskiy’e istifa çağrısı

Sputnik Türkiye

Ukrayna Parlamentosunun eski milletvekillerinden Vadim Novinskiy, Rusya ile ABD arasında petrol ve petrol ürünleri tedarikine ilişkin varılan anlaşmanın... 10.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-10T17:20+0300

2026-10-10T17:20+0300

2026-10-10T17:20+0300

ukrayna kri̇zi̇

abd

rusya

ukrayna

donald trump

vladimir putin

miami

vladimir zelenskiy

ukrayna parlamentosu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/13/1098681368_0:160:3068:1886_1920x0_80_0_0_3d1f3e81bb6e6e2acab714d2bda83e34.jpg

Ukrayna’nın en zengin isimleri arasında gösterilen eski milletvekili Vadim Novinskiy, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki mutabakat, Ukrayna heyetinin Miami’deki görüşmelerinin sonuçsuz kalması ve Kiev yönetiminin Washington’a yönelik açıklamalarının Zelenskiy’in derhal istifa etmesini gerekli kıldığını belirtti.Yönetim yetkilerinin Ukrayna Parlamentosuna devredilmesi gerektiğini belirten Novinskiy, parlamentonun Moskova ile “aracısız, ön koşulsuz ve sözde ortakların diplomatik dayatmaları olmadan” görüşecek bir çalışma grubu oluşturmasını istedi.Novinskiy, “Ortada çok büyük riskler var. Halk adalet ve kararlılık bekliyor. Ukrayna, kendisini Napolyon sanan bir kişinin sağlıksız hırslarının ve kişisel çıkarlarının rehinesi olarak kalamaz” ifadelerini kullandı.Putin ve Trump, cuma günü yaptıkları telefon görüşmesinde Ukrayna’daki çatışmanın çözümü ile ekonomik iş birliği konularını ele almıştı. Rus tarafı, ABD ve dünya pazarlarına petrol ve petrol ürünleri sağlamaya hazır olduğunu açıklamıştı.ABD Hazine Bakanlığı da aynı gün Rusya’dan dizel yakıt tedarikine izin veren bir lisans yayınlamıştı. Satış, teslimat, boşaltma ve ithalat işlemlerine 7 Nisan 2027’ye kadar izin verildiği belirtilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261010/abd-basini-miami-gorusmeleri-trumpin-rusya-ile-dizel-yakit-anlasmasi-aciklamasi-sonrasi-kesildi-1109443212.html

rusya

ukrayna

miami

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, rusya, ukrayna, donald trump, vladimir putin, miami, vladimir zelenskiy, ukrayna parlamentosu