https://anlatilaninotesi.com.tr/20261010/esenyurt-belediyesine-yonelik-yolsuzluk-sorusturmasinda-gozaltina-alinan-9-supheli-tutuklandi-1109447422.html

Esenyurt Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan 9 şüpheli tutuklandı

Esenyurt Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan 9 şüpheli tutuklandı

Sputnik Türkiye

Esenyurt Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan, aralarında belediye başkan yardımcısının da... 10.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-10T23:59+0300

2026-10-10T23:59+0300

2026-10-10T23:59+0300

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Esenyurt Belediyesi"ndeki bazı ihalelere fesat karıştırıldığı ve bu kapsamda müteahhitlerden rüşvet alındığı iddialarına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan aralarında Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Ulutaş'ın da bulunduğu 17 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.Şüphelilerden Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Ulutaş, eski Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Ümit Ünal, Esenyurt Belediyesinin Muhtarlık İşleri Müdürü Ziya Seymen, Park ve Bahçeler Müdürü İbrahim Doğancıoğlu, burada çalışan Anıl Alioğlu, belediye çalışanı Adil Kesik ile firma sahipleri ve çalışanları Tuba Ulutak Şenyürek, Adnan Şenocak, Doğan Can Göksel, Cemalettin Çağlayan, Harun Berber, Salih Yılmaz, Erhan Toprak, Orhan Yıldırım, Ziya Köklü, Halil Yılmaz ve Emrah Koşunalp, sağlık kontrolü sonrasında Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.Soruşturma kapsamında aranan Eyüp Mücahit Gülmez ve Kamil Karaduman'ın da gözaltına alınmasıyla şüpheli sayısı 19'a yükseldi. Gülmez ve Karaduman da emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye götürüldü.Savcılıkta ifadeleri alınan şüphelilerden Ulutaş, Doğancıoğlu, Şenyürek, Göksel, Çağlayan, Berber, Yılmaz, Koşunalp, Toprak ve Köklü tutuklama, Ünal, Seymen, Alioğlu, Kesik, Şenocak, Yıldırım, Yılmaz, Gülmez ve Karaduman adli kontrol tedbirlerinin uygulanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.Hakimlik, şüphelilerden Ulutaş, Doğancıoğlu, Berber, Göksel, Çağlayan, Yılmaz, Toprak, Köklü ve Koşunalp'in tutuklanmasına karar verdi.Şüpheliler Ünal, Seymen, Kesik, Şenocak, Gülmez ve Karaduman hakkında "yurt dışı çıkış yasağı" ve "imza atma" şeklinde adli kontrol kararı veren hakimlik, Alioğlu, Şenyürek, Yıldırım ve Yılmaz hakkında ise "ev hapsi" şeklinde adli kontrol hükümleri uygulanmasına hükmetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261007/esenyurt-belediyesine-yeni-operasyon-17-kisi-gozaltinda-1109345587.html

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türkiye, salih yılmaz, orhan yıldırım, esenyurt belediyesi