https://anlatilaninotesi.com.tr/20261007/esenyurt-belediyesine-yeni-operasyon-17-kisi-gozaltinda-1109345587.html
Esenyurt Belediyesi'ne yeni operasyon: 17 kişi gözaltında, 2 kişi aranıyor
Esenyurt Belediyesi'ne yeni operasyon: 17 kişi gözaltında, 2 kişi aranıyor
Sputnik Türkiye
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Esenyurt Belediyesi'ndeki bazı ihalelere fesat karıştırıldığı ve müteahhitlerden rüşvet alındığı iddiaları üzerine yeni bir... 07.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-07T08:21+0300
2026-10-07T08:21+0300
2026-10-07T08:23+0300
poli̇ti̇ka
esenyurt belediyesi
cumhuriyet başsavcılığı
i̇stanbul
türkiye
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Esenyurt Belediyesi'ne yönelik yeni bir operasyon düzenlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın odağında belediyedeki bazı ihaleler bulunuyor.Başsavcılık, bazı ihalelere fesat karıştırıldığı ve bu kapsamda müteahhitlerden rüşvet alındığı iddialarını soruşturuyor.Esenyurt Belediyesi soruşturmasında 19 gözaltı kararıSoruşturma kapsamında savcılık tarafından toplam 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.Kararın ardından düzenlenen operasyonda şüphelilerden 17'si yakalanarak gözaltına alındı.Hakkında gözaltı kararı bulunan diğer şüphelilere ilişkin işlemlerin ise sürdüğü bildirildi.Soruşturmanın merkezinde belediye ihaleleri varBaşsavcılığın soruşturması, Esenyurt Belediyesi tarafından gerçekleştirilen bazı ihalelerde usulsüzlük yapıldığı iddialarına odaklanıyor.Soruşturma kapsamında bazı ihalelere fesat karıştırıldığı ve bu süreçlerle bağlantılı olarak müteahhitlerden rüşvet alındığı öne sürülüyor.Söz konusu iddialar soruşturma aşamasında bulunurken, şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adli sürecin devam etmesi bekleniyor.Esenyurt Belediyesi daha önce de soruşturmaların odağındaydıEsenyurt Belediyesi, daha önce de belediye ihalelerini kapsayan adli soruşturmalarla gündeme gelmişti.Ocak 2025'te yürütülen soruşturmalarda da Esenyurt Belediyesi'ndeki bazı ihalelerin hazırlık süreçlerine müdahale edildiği, yaklaşık maliyet ve şartnamelere ilişkin gizli bilgilere ulaşıldığı iddiaları soruşturma dosyalarına yansımıştı.O dönemde soruşturma kapsamında Esenyurt Belediyesi bağlantılı şüpheliler hakkında ihaleye fesat karıştırma, rüşvet ve haksız mal edinme suçlamaları yöneltilmişti.Son operasyonla birlikte belediyedeki ihale süreçlerine ilişkin yeni iddialar da adli soruşturmanın konusu oldu.17 şüphelinin işlemleri sürüyorSon soruşturmanın bundan sonraki aşamasında gözaltındaki şüphelilerin ifadelerinin alınması ve savcılığın elde edilen delilleri değerlendirmesi bekleniyor.Soruşturmadaki rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma iddialarına ilişkin nihai hukuki durum ise yargılama sürecinin ilerleyen aşamalarında netleşecek.
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esenyurt belediyesi, cumhuriyet başsavcılığı, i̇stanbul, türkiye
esenyurt belediyesi, cumhuriyet başsavcılığı, i̇stanbul, türkiye
Esenyurt Belediyesi'ne yeni operasyon: 17 kişi gözaltında, 2 kişi aranıyor
08:21 07.10.2026 (güncellendi: 08:23 07.10.2026)
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Esenyurt Belediyesi'ndeki bazı ihalelere fesat karıştırıldığı ve müteahhitlerden rüşvet alındığı iddiaları üzerine yeni bir operasyon başlattı. Soruşturma kapsamında 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, 17 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Esenyurt Belediyesi'ne yönelik yeni bir operasyon düzenlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın odağında belediyedeki bazı ihaleler bulunuyor.
Başsavcılık, bazı ihalelere fesat karıştırıldığı ve bu kapsamda müteahhitlerden rüşvet alındığı iddialarını soruşturuyor.
Esenyurt Belediyesi soruşturmasında 19 gözaltı kararı
Soruşturma kapsamında savcılık tarafından toplam 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Kararın ardından düzenlenen operasyonda şüphelilerden 17'si yakalanarak gözaltına alındı.
Hakkında gözaltı kararı bulunan diğer şüphelilere ilişkin işlemlerin ise sürdüğü bildirildi.
Soruşturmanın merkezinde belediye ihaleleri var
Başsavcılığın soruşturması, Esenyurt Belediyesi tarafından gerçekleştirilen bazı ihalelerde usulsüzlük yapıldığı iddialarına odaklanıyor.
Soruşturma kapsamında bazı ihalelere fesat karıştırıldığı ve bu süreçlerle bağlantılı olarak müteahhitlerden rüşvet alındığı öne sürülüyor.
Söz konusu iddialar soruşturma aşamasında bulunurken, şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adli sürecin devam etmesi bekleniyor.
Esenyurt Belediyesi daha önce de soruşturmaların odağındaydı
Esenyurt Belediyesi, daha önce de belediye ihalelerini kapsayan adli soruşturmalarla gündeme gelmişti.
Ocak 2025'te yürütülen soruşturmalarda da Esenyurt Belediyesi'ndeki bazı ihalelerin hazırlık süreçlerine müdahale edildiği, yaklaşık maliyet ve şartnamelere ilişkin gizli bilgilere ulaşıldığı iddiaları soruşturma dosyalarına yansımıştı.
O dönemde soruşturma kapsamında Esenyurt Belediyesi bağlantılı şüpheliler hakkında ihaleye fesat karıştırma, rüşvet ve haksız mal edinme suçlamaları yöneltilmişti.
Son operasyonla birlikte belediyedeki ihale süreçlerine ilişkin yeni iddialar da adli soruşturmanın konusu oldu.
17 şüphelinin işlemleri sürüyor
Son soruşturmanın bundan sonraki aşamasında gözaltındaki şüphelilerin ifadelerinin alınması ve savcılığın elde edilen delilleri değerlendirmesi bekleniyor.
Soruşturmadaki rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma iddialarına ilişkin nihai hukuki durum ise yargılama sürecinin ilerleyen aşamalarında netleşecek.