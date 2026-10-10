https://anlatilaninotesi.com.tr/20261010/cumhurbaskani-erdogandan-okul-saldirilarina-iliskin-aciklama-1109442707.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan okul saldırılarına ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan okul saldırılarına ilişkin açıklama

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde İlim Yayma Cemiyeti 75. Yıl Buluşması'nda konuştu. Erdoğan, "Tekno oligarkların hedef kitlesi... 10.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-10T15:40+0300

2026-10-10T15:40+0300

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türki̇ye

recep tayyip erdoğan

i̇lim yayma cemiyeti

teknofest

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İlim Yayma Cemiyeti 75. Yıl Buluşması'nda konuştu.Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:"Her ne kadar 1951 yılında kurulmuş olsa da İlim Yayma Cemiyeti'nin tarihi Türkiye'nin tarihidir. İlim Yayma Cemiyeti bir gönül hareketidir.İlim yayma ruhu yeni nesillere aktarılmalı. İlim yayma, Türkiye'nin istiklal ve istikbal davasının mührüdür. İlim yayma mücadelesi Türkiye'nin eğitim ve demokrasi mücadelesidir. İlim Yayma Cemiyeti, imam hatip liselerinin yeniden açılmasında önemli bir misyonu yerine getirmiş, milli iradenin yanında olmuştur. 100'den fazla imam hatip lisesinin yapımına da katkı sağlamıştır. Böylelikle eğitim hizmetlerinde sadece İstanbul ile sınırlı kalmasının önüne geçilmiş ve Anadolu'da dört bir yanında yeni eğitim kurumları açılmıştır.Anadolu'dan İstanbul'a gelen gençlere burs ve barınma hizmetleri sunmuş, gençlerin yetişmesinde rol oynamıştır. İlim yayma mücadelesi nice engele, nice zorluğa, zorbalığa ve baskıya rağmen kök salmış ve büyümüştür. İlim Yayma Cemiyeti bir çınara dönüştü.Bu irade bugün okullara, yurtlara, eğitim merkezleriyle milyonlarca insanın hayatına dokunuyor.Gençler, ben sizlere inanıyorum. Durmadan, yılmadan, usanmadan bu yola devam edeceğiz. Biz devlet ve millet olarak tarihinden ilham alan, cesaret alan bir karaktere sahibiz. Kuşkumuz en büyük hazinemiz insandır. İnsan yetiştirmek emek ve sabır isteyen uzun soluklu bir uğraştır.Teknolojinin değiştiği günümüz dünyasında gelecekte gençlerimizin maneviyatını nasıl koruyacağız? Daha fazla öğrencinin eğitimlerine nasıl katkı vereceğiz? Küresel kültür dayatmaları karşısında milli kimliğimizi nasıl koruyacağız?'Tekno-oligarkların hedef kitlesi gençlerimiz'Yapay zeka ile birlikte hayatımızda köklü değişiklikler yaşadık. Dünyayı keyfilerince at oynatacakları bir oyun alanı olarak görenlerin hedef kitlesini gençler oluşturuyor.Tekno-oligarkların hedef kitlesi gençlerimiz. Tekno-oligarkların insanı, tabiatı, gökyüzünü hatta uzayı metalaştıran tahakkümcü zihniyeti karşısında en büyük güvencemiz, TEKNOFEST gençliği olacaktır. Son günlerde okullarımızda meydana gelen müessif hadiseler, bize bu zihniyetin saçtığı zehirli tohumların nasıl bir tehdit olduğunu gösteriyor. Bu yeni nesil elitler karşısında ne yapacağımız, nasıl duracağımız çok ama çok önemlidir.Ortak hedefimiz teknolojiyi insan merkezli kullanan bir gençliktir. Mesele kimliğimizi kaybetmeden ilerlemek, çağın imkanlarını kuşanmaktır.Ülkenin ve milletin hayrına olan her işi engellemeye çalışanlar 75 sene olduğu gibi bugün de yarın da olacaktır. Ellerinden geleni yapanlar çok iyi biliyoruz ki bundan sonra da boş durmayacaktır. Onlara bu fırsatı hiçbir zaman vermeyeceğiz."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261010/adalet-bakani-akin-gurlek-acikladi-2-faili-mechul-cinayet-daha-aydinlatildi-1109442019.html

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recep tayyip erdoğan, i̇lim yayma cemiyeti, teknofest