https://anlatilaninotesi.com.tr/20261010/burnham-ukrayna-zor-bir-24-saat-gecirdi-1109446420.html
Burnham: Ukrayna ‘zor bir 24 saat’ geçirdi
Burnham: Ukrayna ‘zor bir 24 saat’ geçirdi
Sputnik Türkiye
İngiltere Başbakanı Andy Burnham, Vladimir Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde Ukrayna için son 24 saatin “zor geçtiğini” belirterek Kiev yönetimiyle... 10.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-10T22:09+0300
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İngiltere Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre Burnham, Zelenskiy ile Ukrayna’daki son gelişmeleri ele aldı.Downing Street’in açıklamasında, “Bugün İngiltere Başbakanı Vladimir Zelenskiy ile görüşme gerçekleştirdi. Başbakan, görüşmeye son 24 saatin Ukrayna için zor geçtiğini kabul ederek başladı ve tam dayanışmasını bir kez daha ifade etti” denildi.Burnham’ın ayrıca ‘Rusya üzerindeki baskıyı sürdürecekleri’ sözünü verdiğine vurgu yapılan açıklamada, iki liderin önümüzdeki günlerde yüz yüze görüşme konusunda mutabık kaldığı belirtildi.ABD Başkanı Donald Trump daha önce gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna’nın yeni bir lider bulması gerektiğini söylemişti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Trump cuma günü telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Trump, görüşmenin ardından Rusya’dan dizel yakıt tedariki konusunda anlaşmaya varıldığını açıklamış; ABD’nin Rus dizeline ihtiyaç duyduğunu ve bu yakıtı almaktan memnuniyet duyacağını belirtmişti.Putin ise Ukrayna ordusunun Rus ekonomisine zarar vermek amacıyla petrol rafinerilerine saldırmaya başladığını belirterek, Moskova’nın buna karşılık Ukrayna yönetiminin ekonomisi açısından önem taşıyan tesisleri hedef aldığını ifade etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261010/abd-baskani-trump-ukraynanin-artik-lider-degistirme-zamani-geldi-1109445330.html
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andy burnham, vladimir zelenskiy, i̇ngiltere, ukrayna, kiev, rusya, donald trump, abd
andy burnham, vladimir zelenskiy, i̇ngiltere, ukrayna, kiev, rusya, donald trump, abd
Burnham: Ukrayna ‘zor bir 24 saat’ geçirdi
İngiltere Başbakanı Andy Burnham, Vladimir Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde Ukrayna için son 24 saatin “zor geçtiğini” belirterek Kiev yönetimiyle dayanışma içinde olduklarını belirtti.
İngiltere Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre Burnham, Zelenskiy ile Ukrayna’daki son gelişmeleri ele aldı.
Downing Street’in açıklamasında, “Bugün İngiltere Başbakanı Vladimir Zelenskiy ile görüşme gerçekleştirdi. Başbakan, görüşmeye son 24 saatin Ukrayna için zor geçtiğini kabul ederek başladı ve tam dayanışmasını bir kez daha ifade etti” denildi.
Burnham’ın ayrıca ‘Rusya üzerindeki baskıyı sürdürecekleri’ sözünü verdiğine vurgu yapılan açıklamada, iki liderin önümüzdeki günlerde yüz yüze görüşme konusunda mutabık kaldığı belirtildi.
ABD Başkanı Donald Trump daha önce gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna’nın yeni bir lider bulması gerektiğini söylemişti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Trump cuma günü telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Trump, görüşmenin ardından Rusya’dan dizel yakıt tedariki konusunda anlaşmaya varıldığını açıklamış; ABD’nin Rus dizeline ihtiyaç duyduğunu ve bu yakıtı almaktan memnuniyet duyacağını belirtmişti.
Putin ise Ukrayna ordusunun Rus ekonomisine zarar vermek amacıyla petrol rafinerilerine saldırmaya başladığını belirterek, Moskova’nın buna karşılık Ukrayna yönetiminin ekonomisi açısından önem taşıyan tesisleri hedef aldığını ifade etmişti.