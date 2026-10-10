https://anlatilaninotesi.com.tr/20261010/burnham-ukrayna-zor-bir-24-saat-gecirdi-1109446420.html

Burnham: Ukrayna ‘zor bir 24 saat’ geçirdi

Burnham: Ukrayna ‘zor bir 24 saat’ geçirdi

Sputnik Türkiye

İngiltere Başbakanı Andy Burnham, Vladimir Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde Ukrayna için son 24 saatin “zor geçtiğini” belirterek Kiev yönetimiyle... 10.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-10T22:09+0300

2026-10-10T22:09+0300

2026-10-10T22:09+0300

ukrayna kri̇zi̇

andy burnham

vladimir zelenskiy

i̇ngiltere

ukrayna

kiev

rusya

donald trump

abd

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/11/1107341907_0:130:2488:1530_1920x0_80_0_0_8d4a4d2a86935b4b7b953713ed28a3f0.jpg

İngiltere Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre Burnham, Zelenskiy ile Ukrayna’daki son gelişmeleri ele aldı.Downing Street’in açıklamasında, “Bugün İngiltere Başbakanı Vladimir Zelenskiy ile görüşme gerçekleştirdi. Başbakan, görüşmeye son 24 saatin Ukrayna için zor geçtiğini kabul ederek başladı ve tam dayanışmasını bir kez daha ifade etti” denildi.Burnham’ın ayrıca ‘Rusya üzerindeki baskıyı sürdürecekleri’ sözünü verdiğine vurgu yapılan açıklamada, iki liderin önümüzdeki günlerde yüz yüze görüşme konusunda mutabık kaldığı belirtildi.ABD Başkanı Donald Trump daha önce gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna’nın yeni bir lider bulması gerektiğini söylemişti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Trump cuma günü telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Trump, görüşmenin ardından Rusya’dan dizel yakıt tedariki konusunda anlaşmaya varıldığını açıklamış; ABD’nin Rus dizeline ihtiyaç duyduğunu ve bu yakıtı almaktan memnuniyet duyacağını belirtmişti.Putin ise Ukrayna ordusunun Rus ekonomisine zarar vermek amacıyla petrol rafinerilerine saldırmaya başladığını belirterek, Moskova’nın buna karşılık Ukrayna yönetiminin ekonomisi açısından önem taşıyan tesisleri hedef aldığını ifade etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261010/abd-baskani-trump-ukraynanin-artik-lider-degistirme-zamani-geldi-1109445330.html

i̇ngiltere

ukrayna

kiev

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

andy burnham, vladimir zelenskiy, i̇ngiltere, ukrayna, kiev, rusya, donald trump, abd