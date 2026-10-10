https://anlatilaninotesi.com.tr/20261010/atasehir-belediyesi-ak-partiye-gecti-1109439768.html

Ataşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti

Ataşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti

Sputnik Türkiye

Ataşehir Belediyesi'nde Murat Güneş'in tutuklanmasının ardından görevden uzaklaştırılması üzerine yapılan başkan vekili seçimini Serdar Orhan kazandı. 10.10.2026, Sputnik Türkiye

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Ataşehir Belediyesi'nde başkan vekili seçimi, Murat Güneş'in tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından gerçekleştirildi.Seçim öncesinde AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Cumhur İttifakı'nın adayının Serdar Orhan olduğunu açıkladı.CHP grubunun seçime katılmama kararı almasıyla birlikte Orhan, oylamaya tek aday olarak girdi.Üç turda da 18 oy alan Serdar Orhan, Ataşehir Belediye Başkan Vekili seçildi.CHP grubu başkan vekili seçimine katılmadıAtaşehir Belediye Meclisi'ndeki CHP grubu, başkan vekili seçiminin yapıldığı oturuma katılmadı.CHP'li 17 meclis üyesinin yer almadığı oturumda, bu üyelerden 3'ünün kısıtlı statüsünde olduğu belirtildi.Cumhur İttifakı üyeleri ile bağımsız üyelerin katılımıyla toplantı yeter sayısı sağlandı ve seçim gerçekleştirildi.Ataşehir Belediye Meclisi'nde sandalye dağılımı nasıl?Seçim öncesinde yaşanan istifaların ardından Ataşehir Belediye Meclisi'ndeki sandalye dağılımı şu şekilde oluştu:Son olarak CHP'li Meclis Üyesi Ekrem Köse'nin partisinden istifa ederek bağımsız üye olduğunu açıklamasıyla CHP'nin sandalye sayısı 17'ye düştü.Üç turda da 18 oy aldıAtaşehir Belediye Başkan Vekilliği seçiminde Cumhur İttifakı'nın adayı Serdar Orhan, üç turda da 18 oy aldı. Her turda 2 oy boş kullanıldı.Oylamanın tamamlanmasının ardından Serdar Orhan'ın Ataşehir Belediye Başkan Vekili olduğu açıklandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261010/murat-agirel-ve-ismail-saymaza-ev-hapsi-karari-1109439064.html

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