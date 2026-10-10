https://anlatilaninotesi.com.tr/20261010/yemende-catismalar-suruyor-hukumet-gucleri-stratejik-tepeleri-ele-gecirdigini-acikladi-1109388835.html
Yemen'de çatışmalar sürüyor: Arap Koalisyonu 136 askeri hedefin imha edildiğini açıkladı
Yemen'de çatışmalar sürüyor: Arap Koalisyonu 136 askeri hedefin imha edildiğini açıkladı
Sputnik Türkiye
Yemen'de Husiler ile Suudi Arabistan destekli hükümet güçleri arasındaki çatışmalar sürerken, hükümet güçleri ülkenin batısındaki Taiz vilayetinde stratejik... 10.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-10T05:04+0300
2026-10-10T05:04+0300
2026-10-10T05:05+0300
dünya
suudi arabistan
yemen
husiler
haberler
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/08/1109388675_0:0:2560:1440_1920x0_80_0_0_418b08166f092da8005be49b8a58eb12.jpg
Suudi Arabistan destekli Yemen hükümetine bağlı güçler, 'Yemen Şafağı' operasyonu kapsamında Taiz'in batısındaki, Kızıldeniz kıyısına hakim dağlık bölgelerde ilerleme kaydettiklerini bildirdi.Husilerin sözcüsü Yahya Seri ayrıca Husilerin Babülmendep Boğazı yakınlarında Suudi Arabistan destekli güçlerin toplanma ve takviye noktalarını balistik füzelerle hedef aldığını açıkladı. Riyad’a balistik füze şarapnelleri düştüSuudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Husilerin fırlattığı balistik füzenin hava savunma sistemleriyle imha edildiği ancak bazı şarapnellerin yerleşim alanlarına düştüğüne işaret edildi.Başkent Riyad'da engellenerek imha edilen balistik füzenin şarapnellerinin bir anaokulunun ve tıp merkezinin üzerine düştüğü aktarılan açıklamada, söz konusu okul ve tıp merkezinde hasar oluştuğu ifade edildi.Yemen ordusu: 2 binden fazla operasyon düzenledikYemen'in uluslararası alanda tanınan hükümetine bağlı ordu ise çeşitli cephelerde Husilere karşı en az 2 bin 103 hedefli operasyon düzenlediğini ve bin 860 Husi savaşçının öldürüldüğünü söyledi.Ordu sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, operasyonlarda "yüzlerce araç, askeri malzeme ve askeri mevzinin" imha edildiği belirtildi.Husiler ise Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarını sürdürürken, son dönemde ülkenin havalimanlarını da hedef alıyor. Suudi Arabistan'daki havalimanlarına düzenlenen ve çok sayıda sivilin öldüğü veya yaralandığı belirtilen saldırılar Kuveyt, Suriye, Mısır ve Dünya Müslüman Alimler Birliği tarafından kınandı.Yemen'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Abdullah es-Saadi de ülkesindeki insani durumun kötüleştiğine dikkat çekerek müttefik ülkelere Husilere savaşın sona erdirilmesi için baskı yapma çağrısında bulundu. Es-Saadi, Yemen'deki çatışmaların devam etmesinin küresel güvenlik açısından da risk oluşturduğu uyarısında bulundu.Arap Koalisyonu’ndan Yemen’de operasyon: 136 askeri hedef imha edildiSuudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, Yemen’de İran destekli Husilerin kontrolündeki bölgelerde düzenlenen operasyonlarda 136 askeri hedefin imha edildiğini açıkladı. Koalisyon, Husilerin balistik füze kapasitesini ortadan kaldırmayı amaçladıklarını bildirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261008/msb-askeri-kuvvet-ve-yeteneklerin-suudi-arabistana-saglanmasi-ve-konuslandirilmasi-icin-tedbirler-1109386558.html
suudi arabistan
yemen
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/08/1109388675_320:0:2240:1440_1920x0_80_0_0_0d8ee925cb07059468d7517ba747a3f6.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
suudi arabistan, yemen, husiler, haberler
suudi arabistan, yemen, husiler, haberler
Yemen'de çatışmalar sürüyor: Arap Koalisyonu 136 askeri hedefin imha edildiğini açıkladı
05:04 10.10.2026 (güncellendi: 05:05 10.10.2026)
Yemen'de Husiler ile Suudi Arabistan destekli hükümet güçleri arasındaki çatışmalar sürerken, hükümet güçleri ülkenin batısındaki Taiz vilayetinde stratejik öneme sahip bazı yüksek noktaları ele geçirdiğini açıkladı. Husiler ise Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarını sürdürürken, ülkenin hava sahasını kullanan hava yolu şirketlerini de uyardı.
Suudi Arabistan destekli Yemen hükümetine bağlı güçler, 'Yemen Şafağı' operasyonu kapsamında Taiz'in batısındaki, Kızıldeniz kıyısına hakim dağlık bölgelerde ilerleme kaydettiklerini bildirdi.
Husilerin sözcüsü Yahya Seri ayrıca Husilerin Babülmendep Boğazı yakınlarında Suudi Arabistan destekli güçlerin toplanma ve takviye noktalarını balistik füzelerle hedef aldığını açıkladı.
Husi sözcüsüne göre Ras el-Ara bölgesindeki Kuva kampına düzenlenen saldırılarda bazı füzeler hedeflerine isabet ederken, silah depolarında yangın çıktı. Husiler ayrıca Babülmendep'in güneyi
ile Sakiyye ve Ras el-Ara bölgelerindeki güçleri de hedef aldıklarını ve saldırılarda çok sayıda kişinin öldüğünü veya yaralandığını ileri sürdü.
Riyad’a balistik füze şarapnelleri düştü
Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Husilerin fırlattığı balistik füzenin hava savunma sistemleriyle imha edildiği ancak bazı şarapnellerin yerleşim alanlarına düştüğüne işaret edildi.
Başkent Riyad'da engellenerek imha edilen balistik füzenin şarapnellerinin bir anaokulunun ve tıp merkezinin üzerine düştüğü aktarılan açıklamada, söz konusu okul ve tıp merkezinde hasar oluştuğu ifade edildi.
Yemen ordusu: 2 binden fazla operasyon düzenledik
Yemen'in uluslararası alanda tanınan hükümetine bağlı ordu ise çeşitli cephelerde Husilere karşı en az 2 bin 103 hedefli operasyon düzenlediğini ve bin 860 Husi savaşçının öldürüldüğünü söyledi.
Ordu sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, operasyonlarda "yüzlerce araç, askeri malzeme ve askeri mevzinin" imha edildiği belirtildi.
Husiler ise Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarını sürdürürken, son dönemde ülkenin havalimanlarını da hedef alıyor. Suudi Arabistan'daki havalimanlarına düzenlenen ve çok sayıda sivilin öldüğü veya yaralandığı belirtilen saldırılar Kuveyt, Suriye, Mısır ve Dünya Müslüman Alimler Birliği tarafından kınandı.
Yemen'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Abdullah es-Saadi de ülkesindeki insani durumun kötüleştiğine dikkat çekerek müttefik ülkelere Husilere savaşın sona erdirilmesi için baskı yapma çağrısında bulundu. Es-Saadi, Yemen'deki çatışmaların devam etmesinin küresel güvenlik açısından da risk oluşturduğu uyarısında bulundu.
Arap Koalisyonu’ndan Yemen’de operasyon: 136 askeri hedef imha edildi
Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, Yemen’de İran destekli Husilerin kontrolündeki bölgelerde düzenlenen operasyonlarda 136 askeri hedefin imha edildiğini açıkladı. Koalisyon, Husilerin balistik füze kapasitesini ortadan kaldırmayı amaçladıklarını bildirdi.