https://anlatilaninotesi.com.tr/20261010/yemende-catismalar-suruyor-hukumet-gucleri-stratejik-tepeleri-ele-gecirdigini-acikladi-1109388835.html

Yemen'de çatışmalar sürüyor: Arap Koalisyonu 136 askeri hedefin imha edildiğini açıkladı

Yemen'de çatışmalar sürüyor: Arap Koalisyonu 136 askeri hedefin imha edildiğini açıkladı

Sputnik Türkiye

Yemen'de Husiler ile Suudi Arabistan destekli hükümet güçleri arasındaki çatışmalar sürerken, hükümet güçleri ülkenin batısındaki Taiz vilayetinde stratejik... 10.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-10T05:04+0300

2026-10-10T05:04+0300

2026-10-10T05:05+0300

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Suudi Arabistan destekli Yemen hükümetine bağlı güçler, 'Yemen Şafağı' operasyonu kapsamında Taiz'in batısındaki, Kızıldeniz kıyısına hakim dağlık bölgelerde ilerleme kaydettiklerini bildirdi.Husilerin sözcüsü Yahya Seri ayrıca Husilerin Babülmendep Boğazı yakınlarında Suudi Arabistan destekli güçlerin toplanma ve takviye noktalarını balistik füzelerle hedef aldığını açıkladı. Riyad’a balistik füze şarapnelleri düştüSuudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Husilerin fırlattığı balistik füzenin hava savunma sistemleriyle imha edildiği ancak bazı şarapnellerin yerleşim alanlarına düştüğüne işaret edildi.Başkent Riyad'da engellenerek imha edilen balistik füzenin şarapnellerinin bir anaokulunun ve tıp merkezinin üzerine düştüğü aktarılan açıklamada, söz konusu okul ve tıp merkezinde hasar oluştuğu ifade edildi.Yemen ordusu: 2 binden fazla operasyon düzenledikYemen'in uluslararası alanda tanınan hükümetine bağlı ordu ise çeşitli cephelerde Husilere karşı en az 2 bin 103 hedefli operasyon düzenlediğini ve bin 860 Husi savaşçının öldürüldüğünü söyledi.Ordu sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, operasyonlarda "yüzlerce araç, askeri malzeme ve askeri mevzinin" imha edildiği belirtildi.Husiler ise Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarını sürdürürken, son dönemde ülkenin havalimanlarını da hedef alıyor. Suudi Arabistan'daki havalimanlarına düzenlenen ve çok sayıda sivilin öldüğü veya yaralandığı belirtilen saldırılar Kuveyt, Suriye, Mısır ve Dünya Müslüman Alimler Birliği tarafından kınandı.Yemen'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Abdullah es-Saadi de ülkesindeki insani durumun kötüleştiğine dikkat çekerek müttefik ülkelere Husilere savaşın sona erdirilmesi için baskı yapma çağrısında bulundu. Es-Saadi, Yemen'deki çatışmaların devam etmesinin küresel güvenlik açısından da risk oluşturduğu uyarısında bulundu.Arap Koalisyonu’ndan Yemen’de operasyon: 136 askeri hedef imha edildiSuudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, Yemen’de İran destekli Husilerin kontrolündeki bölgelerde düzenlenen operasyonlarda 136 askeri hedefin imha edildiğini açıkladı. Koalisyon, Husilerin balistik füze kapasitesini ortadan kaldırmayı amaçladıklarını bildirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261008/msb-askeri-kuvvet-ve-yeteneklerin-suudi-arabistana-saglanmasi-ve-konuslandirilmasi-icin-tedbirler-1109386558.html

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