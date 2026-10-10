https://anlatilaninotesi.com.tr/20261010/abnin-yeni-butce-taslaginda-savunma-harcamalarinin-azaltilmasi-ongoruluyor-1109443490.html
AB'nin yeni bütçe taslağında savunma harcamalarının azaltılması öngörülüyor
AB'nin yeni bütçe taslağında savunma harcamalarının azaltılması öngörülüyor
Sputnik Türkiye
Avrupa Birliği (AB), 2028-2034 bütçesinde savunma ve asker transferine yönelik harcamaları yaklaşık 20 milyar euro tutarında azaltmayı planlıyor. Önerilen yeni... 10.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-10T16:52+0300
2026-10-10T16:52+0300
2026-10-10T16:52+0300
dünya
avrupa
ukrayna
ab
avrupa birliği
bütçe
bütçe görüşmeleri
almanya
ab konseyi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/04/1101545187_0:37:1202:713_1920x0_80_0_0_5f937ca54d9d4dc8d0abacee70dc2382.png
Avrupa ülkeleri arasında 2028-2034 dönemine ait bütçenin tutarı konusunda yaşanan anlaşmazlıklar sürerken AB Konseyi'nin dönem başkanı İrlanda, belgeye ilişkin önerilerini açıkladı. Almanya ve müttefikleri önemli harcama kesintileri için baskı yaparken, diğer ülkelerse bireysel programlarda kesinti yapılmasına karşı çıkıyor.Sputnik’in incelediği, Avrupa'da görüşülecek olan yeni belgeye göre AB, önümüzdeki yedi yıllık bütçede savunma, güvenlik ve uzay programlarına ayrılan finansmanı yaklaşık olarak 17 milyar euro, askeri birliklerin transferi de dahil olmak üzere askeri hareketlilik harcamalarını ise en az 2 milyar euro azaltmayı planlıyor.Afrika ve Ortadoğu ülkelerine yardım finansmanının 15 milyar euro kesintiye uğrayabilecek. Toplam bütçenin neredeyse 160 milyar euroluk kesintiye gidilmesi önerilen belgeye göre, Ukrayna'ya verilen 100 milyar euro tutarındaki desteğinse etkilenmesi beklenmiyor.Belge taslak niteliğinde olup, 15-16 Ekim'de düzenlenecek zirvede AB liderleri tarafından tartışılacak.AB son yıllarda doğu kanadına asker ve teçhizat transferi de dahil olmak üzere kendi savunma kapasitesini güçlendirme ve askeri hareketliliği hızlandırma ihtiyacını dile getiriyor. Aynı zamanda yeni bütçe taslağı şaşırtıcı bir şekilde Avrupa Komisyonu'nun ilk önerileriyle kıyasla bazı programların finansmanında azalma öngörüyor. Aynı zamanda Ukrayna'ya sağlanan fonun önümüzdeki yedi yıl boyunca yaklaşık 100 milyar euro düzeyinde aynı seviyede kalması bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260715/von-der-leyenden-surpriz-kiev-ziyareti-ab-ukrayna-savunma-sanayisi-yine-gundemde-1107263596.html
ukrayna
almanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/04/1101545187_101:0:1101:750_1920x0_80_0_0_1ea162aa582d2e3561b746de43a666ab.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
avrupa, ukrayna, ab, avrupa birliği, bütçe, bütçe görüşmeleri, almanya, ab konseyi
avrupa, ukrayna, ab, avrupa birliği, bütçe, bütçe görüşmeleri, almanya, ab konseyi
AB'nin yeni bütçe taslağında savunma harcamalarının azaltılması öngörülüyor
Avrupa Birliği (AB), 2028-2034 bütçesinde savunma ve asker transferine yönelik harcamaları yaklaşık 20 milyar euro tutarında azaltmayı planlıyor. Önerilen yeni taslak belgede neredeyse 160 milyarlık toplam kesintiye rağmen Ukrayna'ya sağlanan 100 milyar euroluk destek etkilenmeyecek.
Avrupa ülkeleri arasında 2028-2034 dönemine ait bütçenin tutarı konusunda yaşanan anlaşmazlıklar sürerken AB Konseyi'nin dönem başkanı İrlanda, belgeye ilişkin önerilerini açıkladı. Almanya ve müttefikleri önemli harcama kesintileri için baskı yaparken, diğer ülkelerse bireysel programlarda kesinti yapılmasına karşı çıkıyor.
Sputnik’in incelediği, Avrupa'da görüşülecek olan yeni belgeye göre AB, önümüzdeki yedi yıllık bütçede savunma, güvenlik ve uzay programlarına ayrılan finansmanı yaklaşık olarak 17 milyar euro, askeri birliklerin transferi de dahil olmak üzere askeri hareketlilik harcamalarını ise en az 2 milyar euro azaltmayı planlıyor.
Afrika ve Ortadoğu ülkelerine yardım finansmanının 15 milyar euro kesintiye uğrayabilecek.
Toplam bütçenin neredeyse 160 milyar euroluk kesintiye gidilmesi önerilen belgeye göre, Ukrayna'ya verilen 100 milyar euro tutarındaki desteğinse etkilenmesi beklenmiyor.
Belge taslak niteliğinde olup, 15-16 Ekim'de düzenlenecek zirvede AB liderleri tarafından tartışılacak.
AB son yıllarda doğu kanadına asker ve teçhizat transferi de dahil olmak üzere kendi savunma kapasitesini güçlendirme ve askeri hareketliliği hızlandırma ihtiyacını dile getiriyor. Aynı zamanda yeni bütçe taslağı şaşırtıcı bir şekilde Avrupa Komisyonu'nun ilk önerileriyle kıyasla bazı programların finansmanında azalma öngörüyor. Aynı zamanda Ukrayna'ya sağlanan fonun önümüzdeki yedi yıl boyunca yaklaşık 100 milyar euro düzeyinde aynı seviyede kalması bekleniyor.