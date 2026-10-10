https://anlatilaninotesi.com.tr/20261010/abnin-yeni-butce-taslaginda-savunma-harcamalarinin-azaltilmasi-ongoruluyor-1109443490.html

AB'nin yeni bütçe taslağında savunma harcamalarının azaltılması öngörülüyor

AB'nin yeni bütçe taslağında savunma harcamalarının azaltılması öngörülüyor

Sputnik Türkiye

Avrupa Birliği (AB), 2028-2034 bütçesinde savunma ve asker transferine yönelik harcamaları yaklaşık 20 milyar euro tutarında azaltmayı planlıyor. Önerilen yeni... 10.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-10T16:52+0300

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Avrupa ülkeleri arasında 2028-2034 dönemine ait bütçenin tutarı konusunda yaşanan anlaşmazlıklar sürerken AB Konseyi'nin dönem başkanı İrlanda, belgeye ilişkin önerilerini açıkladı. Almanya ve müttefikleri önemli harcama kesintileri için baskı yaparken, diğer ülkelerse bireysel programlarda kesinti yapılmasına karşı çıkıyor.Sputnik’in incelediği, Avrupa'da görüşülecek olan yeni belgeye göre AB, önümüzdeki yedi yıllık bütçede savunma, güvenlik ve uzay programlarına ayrılan finansmanı yaklaşık olarak 17 milyar euro, askeri birliklerin transferi de dahil olmak üzere askeri hareketlilik harcamalarını ise en az 2 milyar euro azaltmayı planlıyor.Afrika ve Ortadoğu ülkelerine yardım finansmanının 15 milyar euro kesintiye uğrayabilecek. Toplam bütçenin neredeyse 160 milyar euroluk kesintiye gidilmesi önerilen belgeye göre, Ukrayna'ya verilen 100 milyar euro tutarındaki desteğinse etkilenmesi beklenmiyor.Belge taslak niteliğinde olup, 15-16 Ekim'de düzenlenecek zirvede AB liderleri tarafından tartışılacak.AB son yıllarda doğu kanadına asker ve teçhizat transferi de dahil olmak üzere kendi savunma kapasitesini güçlendirme ve askeri hareketliliği hızlandırma ihtiyacını dile getiriyor. Aynı zamanda yeni bütçe taslağı şaşırtıcı bir şekilde Avrupa Komisyonu'nun ilk önerileriyle kıyasla bazı programların finansmanında azalma öngörüyor. Aynı zamanda Ukrayna'ya sağlanan fonun önümüzdeki yedi yıl boyunca yaklaşık 100 milyar euro düzeyinde aynı seviyede kalması bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260715/von-der-leyenden-surpriz-kiev-ziyareti-ab-ukrayna-savunma-sanayisi-yine-gundemde-1107263596.html

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