https://anlatilaninotesi.com.tr/20260715/von-der-leyenden-surpriz-kiev-ziyareti-ab-ukrayna-savunma-sanayisi-yine-gundemde-1107263596.html

Von der Leyen'den sürpriz Kiev ziyareti: AB-Ukrayna savunma sanayisi yine gündemde

Von der Leyen'den sürpriz Kiev ziyareti: AB-Ukrayna savunma sanayisi yine gündemde

Sputnik Türkiye

Avrupa Komisyonu Başkanı Leyen, Ukrayna krizinin devam ettiği süreçte Kiev'e 11. ziyaretini gerçekleştirdi. Von der Leyen, Avrupa Birliği ile Ukrayna'nın... 15.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-15T10:50+0300

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Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, savaşın sürdüğü Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yeni bir ziyaret gerçekleştirdiğini açıkladı. Von der Leyen, bunun Ukrayna krizinin başlamasından bu yana Kiev'e yaptığı 11. ziyaret olduğunu belirtti.AB ile Ukrayna'nın savunma sanayisi entegre edilecekVon der Leyen, ziyaret kapsamında Avrupa Birliği ile Ukrayna'nın savunma sanayileri arasında daha kapsamlı bir iş birliği kurulmasını hedefleyen yeni girişimleri açıklayacağını duyurdu.AB'nin son dönemde Kiev'e yönelik askeri ve ekonomik desteğini artırdığına işaret eden bu adımın, Ukrayna'nın savunma kapasitesini Avrupa savunma ekosistemiyle daha yakın hale getirmeyi amaçladığı değerlendiriliyor.Üyelik süreci ve kış hazırlıkları da gündemdeAvrupa Komisyonu Başkanı, temaslarında yalnızca savunma alanındaki iş birliğinin değil, Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne katılım süreci ile yaklaşan kış dönemine yönelik hazırlıkların da ele alınacağını bildirdi.Ziyaretin, Rusya ile savaşın devam ettiği dönemde AB'nin Kiev yönetimine verdiği siyasi ve stratejik desteğin sürdüğüne yönelik önemli bir mesaj olarak değerlendiriliyor.

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