https://anlatilaninotesi.com.tr/20261009/yunanistan-basbakani-micotakis-hedefledigimiz-sey-turkiye-karsisinda-stratejik-ve-niteliksel-bir-1109418076.html

Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Hedeflediğimiz şey, Türkiye karşısında stratejik ve niteliksel bir üstünlüğe sahip olmak

Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Hedeflediğimiz şey, Türkiye karşısında stratejik ve niteliksel bir üstünlüğe sahip olmak

Sputnik Türkiye

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Türkiye karşısında stratejik ve niteliksel bir üstünlüğe sahip olmayı hedeflediklerini belirterek bu hedef doğrultusunda önemli... 09.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-09T13:34+0300

2026-10-09T13:34+0300

2026-10-09T13:34+0300

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ege

kıbrıs

yunanistan

kiryakos miçotakis

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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’in, SKAI radyo kanalında gazeteci Aris Portosalte'nin soruları yanıtladı.Mavi Vatan yasasının çıkması ihtimaline karşı Yunanistan'ın 'hazır' olup olmadığı sorusuna yanıt veren Miçotakis, "Her türlü ihtimale hazırız. Önce bir görelim. Mavi Vatan, tarihsel gerçeklere aykırı olan ve Uluslararası Hukuk’a en ufak bir ölçüde bile dayanmayan bir doktrindir" iddiasında bulundu.Miçotakis konuşmasını şu cümlelerle sürdürdü:'Yunanistan’ın hedeflediği şey, Türkiye karşısında stratejik ve niteliksel bir üstünlüğe sahip olmak'"Ege'de sular nasıl?" sorusunu da yanıtlayan Miçotakis, "Ege’nin sularında, diyelim ki hafif bir rüzgar var" dedi.Miçotakis bu dalgalanmanın alışılmadık bir durum olmadığını belirterek, "Hava nasıl değişiyor; bazen deniz çarşaf gibi durgun oluyor, bazen de meltemler esiyor. Yunanistan-Türkiye ilişkilerinde de aynı şey yaşanıyor" dedi.Miçıtakis konuşmasında şu cümlelerin altını çizdi:'Kablo projesi egemenlik hakkımızdan taviz vermeden ilereyecek'Gazeteci Aris Portosalte'nin 'Kıbrıs kablo projesine' ilişkin sorusuna yanıt veren Miçotakis, "Bu konuyla ilgili herhangi bir operasyonel ayrıntıya girmek istemiyorum. Çünkü bunun son derece hassas bir mesele olduğunu anlıyorsunuz" dedi.Ancak kablonun, egemenlik haklarımızdan kesinlikle hiçbir taviz vermeden ilerleyebileceği ve ilerlemesi gerektiği bir çerçevenin mevcut olduğuna inanıyorum. Fakat sanırım anlayacağınız nedenlerden dolayı bundan daha fazlasını söylemek istemiyorum.'Şu anda hiç kimse gerilim istemiyor'"Türkiye Cumhurbaşkanı ile görüşmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna da yanıt veren Miçotakis, konuşmasının Türkiye ile ilgili kısmına şu cümleler ile devam etti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261008/abd-disisleri-bakani-rubio-yunan-basinina-konustu-turkiye-yunanistan-catismasi-dusunulemez-1109384923.html

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