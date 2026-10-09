https://anlatilaninotesi.com.tr/20261009/yunanistan-basbakani-micotakis-hedefledigimiz-sey-turkiye-karsisinda-stratejik-ve-niteliksel-bir-1109418076.html
Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Hedeflediğimiz şey, Türkiye karşısında stratejik ve niteliksel bir üstünlüğe sahip olmak
Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Hedeflediğimiz şey, Türkiye karşısında stratejik ve niteliksel bir üstünlüğe sahip olmak
Sputnik Türkiye
Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Türkiye karşısında stratejik ve niteliksel bir üstünlüğe sahip olmayı hedeflediklerini belirterek bu hedef doğrultusunda önemli... 09.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-09T13:34+0300
2026-10-09T13:34+0300
2026-10-09T13:34+0300
poli̇ti̇ka
türkiye
ege
kıbrıs
yunanistan
kiryakos miçotakis
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/08/1107118841_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_915e82708b7bcf74408319e676ae2abc.jpg
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’in, SKAI radyo kanalında gazeteci Aris Portosalte'nin soruları yanıtladı.Mavi Vatan yasasının çıkması ihtimaline karşı Yunanistan'ın 'hazır' olup olmadığı sorusuna yanıt veren Miçotakis, "Her türlü ihtimale hazırız. Önce bir görelim. Mavi Vatan, tarihsel gerçeklere aykırı olan ve Uluslararası Hukuk’a en ufak bir ölçüde bile dayanmayan bir doktrindir" iddiasında bulundu.Miçotakis konuşmasını şu cümlelerle sürdürdü:'Yunanistan’ın hedeflediği şey, Türkiye karşısında stratejik ve niteliksel bir üstünlüğe sahip olmak'"Ege'de sular nasıl?" sorusunu da yanıtlayan Miçotakis, "Ege’nin sularında, diyelim ki hafif bir rüzgar var" dedi.Miçotakis bu dalgalanmanın alışılmadık bir durum olmadığını belirterek, "Hava nasıl değişiyor; bazen deniz çarşaf gibi durgun oluyor, bazen de meltemler esiyor. Yunanistan-Türkiye ilişkilerinde de aynı şey yaşanıyor" dedi.Miçıtakis konuşmasında şu cümlelerin altını çizdi:'Kablo projesi egemenlik hakkımızdan taviz vermeden ilereyecek'Gazeteci Aris Portosalte'nin 'Kıbrıs kablo projesine' ilişkin sorusuna yanıt veren Miçotakis, "Bu konuyla ilgili herhangi bir operasyonel ayrıntıya girmek istemiyorum. Çünkü bunun son derece hassas bir mesele olduğunu anlıyorsunuz" dedi.Ancak kablonun, egemenlik haklarımızdan kesinlikle hiçbir taviz vermeden ilerleyebileceği ve ilerlemesi gerektiği bir çerçevenin mevcut olduğuna inanıyorum. Fakat sanırım anlayacağınız nedenlerden dolayı bundan daha fazlasını söylemek istemiyorum.'Şu anda hiç kimse gerilim istemiyor'"Türkiye Cumhurbaşkanı ile görüşmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna da yanıt veren Miçotakis, konuşmasının Türkiye ile ilgili kısmına şu cümleler ile devam etti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261008/abd-disisleri-bakani-rubio-yunan-basinina-konustu-turkiye-yunanistan-catismasi-dusunulemez-1109384923.html
ege
kıbrıs
yunanistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/08/1107118841_0:0:1820:1365_1920x0_80_0_0_90416f977a5bd3d394758c9f3d7eb62d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
türkiye, ege, kıbrıs, yunanistan, kiryakos miçotakis
türkiye, ege, kıbrıs, yunanistan, kiryakos miçotakis
Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Hedeflediğimiz şey, Türkiye karşısında stratejik ve niteliksel bir üstünlüğe sahip olmak
Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Türkiye karşısında stratejik ve niteliksel bir üstünlüğe sahip olmayı hedeflediklerini belirterek bu hedef doğrultusunda önemli ölçüde Yunan halkının fedakarlıklarıyla ilerleme kaydettiklerini savundu.
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’in, SKAI radyo kanalında gazeteci Aris Portosalte'nin soruları yanıtladı.
Mavi Vatan yasasının çıkması ihtimaline karşı Yunanistan'ın 'hazır' olup olmadığı sorusuna yanıt veren Miçotakis, "Her türlü ihtimale hazırız. Önce bir görelim. Mavi Vatan, tarihsel gerçeklere aykırı olan ve Uluslararası Hukuk’a en ufak bir ölçüde bile dayanmayan bir doktrindir" iddiasında bulundu.
Miçotakis konuşmasını şu cümlelerle sürdürdü:
Yunanistan, Türkiye’nin atacağı her türlü adıma karşılık vermeye hazırdır. Ancak ortada somut bir şey görmeden, kamuoyu önünde yorum yapmak istemiyorum. Çünkü çoğu zaman gerçekleşeceğini varsaydığımız gelişmeleri önceden olmuş gibi değerlendiriyoruz, fakat sonuçta bunlar gerçekleşmiyor.
'Yunanistan’ın hedeflediği şey, Türkiye karşısında stratejik ve niteliksel bir üstünlüğe sahip olmak'
"Ege'de sular nasıl?" sorusunu da yanıtlayan Miçotakis, "Ege’nin sularında, diyelim ki hafif bir rüzgar var" dedi.
Miçotakis bu dalgalanmanın alışılmadık bir durum olmadığını belirterek, "Hava nasıl değişiyor; bazen deniz çarşaf gibi durgun oluyor, bazen de meltemler esiyor. Yunanistan-Türkiye ilişkilerinde de aynı şey yaşanıyor" dedi.
Miçıtakis konuşmasında şu cümlelerin altını çizdi:
Burada ciddi bir tartışma yürüttüğümüz için şunu söyleyeyim: Yunanistan’ın sürekli hedeflediği şey, Türkiye karşısında stratejik ve niteliksel bir üstünlüğe sahip olmaktır. İnanıyorum ki bu üstünlüğü, size de söylediğim gibi, büyük ölçüde Yunan halkının özverileri sayesinde elde ettik.
'Kablo projesi egemenlik hakkımızdan taviz vermeden ilereyecek'
Gazeteci Aris Portosalte'nin 'Kıbrıs kablo projesine' ilişkin sorusuna yanıt veren Miçotakis, "Bu konuyla ilgili herhangi bir operasyonel ayrıntıya girmek istemiyorum. Çünkü bunun son derece hassas bir mesele olduğunu anlıyorsunuz" dedi.
Ancak kablonun, egemenlik haklarımızdan kesinlikle hiçbir taviz vermeden ilerleyebileceği ve ilerlemesi gerektiği bir çerçevenin mevcut olduğuna inanıyorum. Fakat sanırım anlayacağınız nedenlerden dolayı bundan daha fazlasını söylemek istemiyorum.
'Şu anda hiç kimse gerilim istemiyor'
"Türkiye Cumhurbaşkanı ile görüşmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna da yanıt veren Miçotakis, konuşmasının Türkiye ile ilgili kısmına şu cümleler ile devam etti:
Şu anda planlanmış bir görüşme yok. Size, Türkiye Cumhurbaşkanı ile en fazla görüşmüş başbakan olduğumu hatırlatmak isterim. Açık iletişim kanallarını sürdürmeyi her zaman hedefleyeceğim. Bu kanallar mevcut.
Atina Bildirgesi’ni eleştirmek için acele eden birçok kişi oldu. Oysa bildirgenin kazanımlarından biri, artık yapılandırılmış bir iletişim çerçevemizin bulunmasıdır. Bu çerçeve siyasi diyalogu, güven artırıcı önlemleri, bunlar şu anda da yürütülüyor ve bu ay da yürütülecek, ve elbette en üst düzeydeki siyasi temasları kapsıyor.
Çünkü gerilimin ne zaman ortaya çıkabileceğini kimse bilemez. Öncelikle güvence altına alınması gereken şey, gerektiğinde telefonu kaldırıp karşı tarafı arayabilmektir. Zira sanırım şu anda hiç kimse gerilim istemiyor.