https://anlatilaninotesi.com.tr/20261009/yikim-sirasinda-kopan-beton-parcasi-atolyenin-duvarini-yikti-son-anda-kurtuldular-1109418529.html

Yıkım sırasında kopan beton parçası atölyenin duvarını yıktı: Son anda kurtuldular

Yıkım sırasında kopan beton parçası atölyenin duvarını yıktı: Son anda kurtuldular

Sputnik Türkiye

İstanbul Zeytinburnu'nda kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan binadan kopan beton parçası, bitişikteki konfeksiyon atölyesinin duvarının bir bölümünü yıktı... 09.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-09T13:51+0300

2026-10-09T13:51+0300

2026-10-09T13:51+0300

türki̇ye

yıkım

bina

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Mahallede kentsel dönüşüm projesi kapsamında bir binanın yıkım işlemi gerçekleştirildi.Yıkım çalışmaları sırasında binadan kopan beton parçası, hemen yan tarafta bulunan konfeksiyon atölyesinin duvarına çarptı.Çarpmanın etkisiyle atölyenin duvarının bir bölümü yıkıldı.İşçiler yıkıntıların altında kalmaktan son anda kurtulduDuvarın yıkılmasıyla birlikte moloz parçaları konfeksiyon atölyesinin içine devrildi.Bu sırada iş yerinde bulunan bazı işçiler, üzerlerine gelen yıkıntıların altında kalmaktan son anda kurtuldu.Olay nedeniyle konfeksiyon atölyesinde maddi hasar meydana geldi.Korku dolu anlar güvenlik kamerasındaBina yıkımı sırasında yaşanan olay, konfeksiyon atölyesinin güvenlik kamerasına yansıdı.Kamera kayıtlarında, beton parçasının atölyenin duvarını yıktığı anlar görüntülendi.

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yıkım, bina