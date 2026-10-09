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https://anlatilaninotesi.com.tr/20261009/yikim-sirasinda-kopan-beton-parcasi-atolyenin-duvarini-yikti-son-anda-kurtuldular-1109418529.html
Yıkım sırasında kopan beton parçası atölyenin duvarını yıktı: Son anda kurtuldular
Yıkım sırasında kopan beton parçası atölyenin duvarını yıktı: Son anda kurtuldular
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İstanbul Zeytinburnu'nda kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan binadan kopan beton parçası, bitişikteki konfeksiyon atölyesinin duvarının bir bölümünü yıktı... 09.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-09T13:51+0300
2026-10-09T13:51+0300
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Mahallede kentsel dönüşüm projesi kapsamında bir binanın yıkım işlemi gerçekleştirildi.Yıkım çalışmaları sırasında binadan kopan beton parçası, hemen yan tarafta bulunan konfeksiyon atölyesinin duvarına çarptı.Çarpmanın etkisiyle atölyenin duvarının bir bölümü yıkıldı.İşçiler yıkıntıların altında kalmaktan son anda kurtulduDuvarın yıkılmasıyla birlikte moloz parçaları konfeksiyon atölyesinin içine devrildi.Bu sırada iş yerinde bulunan bazı işçiler, üzerlerine gelen yıkıntıların altında kalmaktan son anda kurtuldu.Olay nedeniyle konfeksiyon atölyesinde maddi hasar meydana geldi.Korku dolu anlar güvenlik kamerasındaBina yıkımı sırasında yaşanan olay, konfeksiyon atölyesinin güvenlik kamerasına yansıdı.Kamera kayıtlarında, beton parçasının atölyenin duvarını yıktığı anlar görüntülendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261009/ihsan-ayranci-son-yolculuguna-ugurlandi-vali-aktastan-aciklama-son-derece-kirginim-kizginim-1109417342.html
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yıkım, bina
yıkım, bina

Yıkım sırasında kopan beton parçası atölyenin duvarını yıktı: Son anda kurtuldular

13:51 09.10.2026
© AA Zeytinburnu'nda yıkım sırasında kopan beton parçası atölyenin duvarını yıktı
 Zeytinburnu'nda yıkım sırasında kopan beton parçası atölyenin duvarını yıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.10.2026
© AA
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İstanbul Zeytinburnu'nda kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan binadan kopan beton parçası, bitişikteki konfeksiyon atölyesinin duvarının bir bölümünü yıktı. Molozların iş yerine devrildiği olayda, atölyede çalışan bazı işçiler yıkıntıların altında kalmaktan son anda kurtuldu. İş yerinde hasar oluşurken olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Mahallede kentsel dönüşüm projesi kapsamında bir binanın yıkım işlemi gerçekleştirildi.
Yıkım çalışmaları sırasında binadan kopan beton parçası, hemen yan tarafta bulunan konfeksiyon atölyesinin duvarına çarptı.
Çarpmanın etkisiyle atölyenin duvarının bir bölümü yıkıldı.

İşçiler yıkıntıların altında kalmaktan son anda kurtuldu

Duvarın yıkılmasıyla birlikte moloz parçaları konfeksiyon atölyesinin içine devrildi.
Bu sırada iş yerinde bulunan bazı işçiler, üzerlerine gelen yıkıntıların altında kalmaktan son anda kurtuldu.
Olay nedeniyle konfeksiyon atölyesinde maddi hasar meydana geldi.

Korku dolu anlar güvenlik kamerasında

Bina yıkımı sırasında yaşanan olay, konfeksiyon atölyesinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kamera kayıtlarında, beton parçasının atölyenin duvarını yıktığı anlar görüntülendi.
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