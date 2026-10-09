https://anlatilaninotesi.com.tr/20261009/ihsan-ayranci-son-yolculuguna-ugurlandi-vali-aktastan-aciklama-son-derece-kirginim-kizginim-1109417342.html

İhsan Ayrancı son yolculuğuna uğurlandı, Vali Aktaş'tan açıklama: 'Son derece kırgınım, kızgınım'

İhsan Ayrancı son yolculuğuna uğurlandı, Vali Aktaş'tan açıklama: 'Son derece kırgınım, kızgınım'

Sputnik Türkiye

Afyonkarahisar'da hayatını kaybeden Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri İhsan Ayrancı için Valilik önünde tören düzenlendi. Vali Naci Aktaş, 8... 09.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-09T13:21+0300

2026-10-09T13:21+0300

2026-10-09T13:24+0300

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vali

i̇hsan ayrancı

ayrancı

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Afyonkarahisar Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri İhsan Ayrancı için Valilik binası önünde cenaze töreni düzenlendi. Dün hayatını kaybeden Ayrancı'nın Türk bayrağına sarılı tabutu, tören mangası eşliğinde Valilik önüne getirildi. Törende konuşan Afyonkarahisar Valisi Naci Aktaş, 8 aydır birlikte görev yaptığı Ayrancı'nın vefatı nedeniyle büyük üzüntü yaşadığını belirtti.Törenin ardından Ayrancı'nın cenazesi, defnedilmek üzere memleketi Amasya'nın Suluova ilçesine uğurlandı.İhsan Ayrancı için Valilik önünde tören düzenlendiAfyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'nden alınan İhsan Ayrancı'nın Türk bayrağına sarılı tabutu, tören mangası eşliğinde Afyonkarahisar Valiliği önüne getirildi.Burada düzenlenen törende Ayrancı'nın özgeçmişi okundu. Törene katılan yakınları, mesai arkadaşları ve il protokolü, hayatını kaybeden vali yardımcısına veda etti.Vali Aktaş: Son derece üzgünüm, şok içindeyimTörende konuşan Afyonkarahisar Valisi Naci Aktaş, valiliklerin önünde bu tür vedalara alışık olmadıklarını söyledi.Genellikle emeklilik veya tayin nedeniyle mesai arkadaşlarını uğurladıklarını belirten Aktaş, bu kez farklı bir vedanın üzüntüsünü yaşadıklarını ifade etti.Aktaş, konuşmasında şu sözlere yer verdi:"Maalesef bugün başka bir yolculukta hep beraber bir aradayız. 8 aydır beraber mesai yaptık. Son derece üzgünüm, şok içindeyim. Kırgınım, kızgınım ama bunların hiçbir tanesi bu yolculuğu değiştirmiyor. Yüce Rabb'imin takdiri, takdiri ilahi. Bundan sonra bize düşen burada en yakın şekilde uğurlamak ve baba toprağında ebedi istirahatgahına yerleştirmektir. Ailesine, eşine, evlatlarına, ilimize, hemşehrilerimize, mesai arkadaşlarıma ve mülki idare camiasına başsağlığı diliyorum. Rabb'im geride kalanlarına sabır versin. Mekanı cennet olsun. Allah geride kalanların yar ve yardımcısı olsun."'Hakkımızı helal ediyoruz'Vali Naci Aktaş, konuşmasının devamında sözlerini toparlamakta zorlandığını belirterek İhsan Ayrancı'ya mesai arkadaşları adına veda etti.Aktaş, duygularını şu ifadelerle dile getirdi:"Biz mesai arkadaşları olarak, amiri olarak, ağabeyi olarak, mesai arkadaşı olarak, arkadaşlarım adına bu ifadeyi kullanıyorum. 'Hakkımızı helal ediyoruz' kendisine. Allah, gani gani rahmet eylesin, mekanı cennet olsun."Cenazesi memleketi Amasya'ya uğurlandıTörende İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu tarafından dua edildi.Duanın ardından İhsan Ayrancı'nın cenazesi, defnedilmek üzere memleketi Amasya'nın Suluova ilçesine gönderildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261008/afyonkarahisar-vali-yardimcisi-ve-il-ozel-idaresi-genel-sekreteri-ayranci-silahla-vurulmus-halde-1109404503.html

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