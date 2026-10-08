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https://anlatilaninotesi.com.tr/20261008/atilla-tasin-kizi-14-kattan-duserek-yasamini-yitirdi--1109396947.html
Şarkıcı Atilla Taş'ın kızı 14 kattan düşerek yaşamını yitirdi
Şarkıcı Atilla Taş'ın kızı 14 kattan düşerek yaşamını yitirdi
Sputnik Türkiye
Şarkıcı Atilla Taş'ın kızı Sezen Taş'ın Mersin'de 14. kattan düşerek hayatını kaybettiği belirtildi. 08.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-08T17:45+0300
2026-10-08T17:51+0300
yaşam
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Şarkıcı Atilla Taş'ın kızı Sezen Taş'ın Mersin'de yaşadığı binanın 14. katından düşerek hayatını kaybettiği belirtildi. Taş'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.14. kattan düştüğü belirtildi Sezen Taş'ın Mersin'de yaşadığı binanın 14. katından düştüğü belirtilirken, Taş'ın cenazesinin Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldığı kaydedildi. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261008/gaziantepte-bicakli-kavga-16-yasindaki-cocuk-hayatini-kaybetti-1109373761.html
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atilla taş
atilla taş

Şarkıcı Atilla Taş'ın kızı 14 kattan düşerek yaşamını yitirdi

17:45 08.10.2026 (güncellendi: 17:51 08.10.2026)
Atilla Taş sosyal medya
Atilla Taş sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 08.10.2026
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Şarkıcı Atilla Taş'ın kızı Sezen Taş'ın Mersin'de 14. kattan düşerek hayatını kaybettiği belirtildi.
Şarkıcı Atilla Taş'ın kızı Sezen Taş'ın Mersin'de yaşadığı binanın 14. katından düşerek hayatını kaybettiği belirtildi. Taş'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.
Atilla Taş sosyal medya
Atilla Taş sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 08.10.2026
Atilla Taş sosyal medya

14. kattan düştüğü belirtildi

Sezen Taş'ın Mersin'de yaşadığı binanın 14. katından düştüğü belirtilirken, Taş'ın cenazesinin Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldığı kaydedildi. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı.
Olay yeri - Sputnik Türkiye, 1920, 08.10.2026
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