https://anlatilaninotesi.com.tr/20261008/atilla-tasin-kizi-14-kattan-duserek-yasamini-yitirdi--1109396947.html
Şarkıcı Atilla Taş'ın kızı 14 kattan düşerek yaşamını yitirdi
Şarkıcı Atilla Taş'ın kızı 14 kattan düşerek yaşamını yitirdi
Sputnik Türkiye
Şarkıcı Atilla Taş'ın kızı Sezen Taş'ın Mersin'de 14. kattan düşerek hayatını kaybettiği belirtildi. 08.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-08T17:45+0300
2026-10-08T17:45+0300
2026-10-08T17:51+0300
yaşam
atilla taş
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Şarkıcı Atilla Taş'ın kızı Sezen Taş'ın Mersin'de yaşadığı binanın 14. katından düşerek hayatını kaybettiği belirtildi. Taş'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.14. kattan düştüğü belirtildi Sezen Taş'ın Mersin'de yaşadığı binanın 14. katından düştüğü belirtilirken, Taş'ın cenazesinin Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldığı kaydedildi. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261008/gaziantepte-bicakli-kavga-16-yasindaki-cocuk-hayatini-kaybetti-1109373761.html
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atilla taş
Şarkıcı Atilla Taş'ın kızı 14 kattan düşerek yaşamını yitirdi
17:45 08.10.2026 (güncellendi: 17:51 08.10.2026)
Şarkıcı Atilla Taş'ın kızı Sezen Taş'ın Mersin'de 14. kattan düşerek hayatını kaybettiği belirtildi.
Şarkıcı Atilla Taş'ın kızı Sezen Taş'ın Mersin'de yaşadığı binanın 14. katından düşerek hayatını kaybettiği belirtildi. Taş'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.
14. kattan düştüğü belirtildi
Sezen Taş'ın Mersin'de yaşadığı binanın 14. katından düştüğü belirtilirken, Taş'ın cenazesinin Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldığı kaydedildi. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı.