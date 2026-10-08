https://anlatilaninotesi.com.tr/20261008/atilla-tasin-kizi-14-kattan-duserek-yasamini-yitirdi--1109396947.html

Şarkıcı Atilla Taş'ın kızı 14 kattan düşerek yaşamını yitirdi

Şarkıcı Atilla Taş'ın kızı 14 kattan düşerek yaşamını yitirdi

Sputnik Türkiye

Şarkıcı Atilla Taş'ın kızı Sezen Taş'ın Mersin'de 14. kattan düşerek hayatını kaybettiği belirtildi. 08.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-08T17:45+0300

2026-10-08T17:45+0300

2026-10-08T17:51+0300

yaşam

atilla taş

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Şarkıcı Atilla Taş'ın kızı Sezen Taş'ın Mersin'de yaşadığı binanın 14. katından düşerek hayatını kaybettiği belirtildi. Taş'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.14. kattan düştüğü belirtildi Sezen Taş'ın Mersin'de yaşadığı binanın 14. katından düştüğü belirtilirken, Taş'ın cenazesinin Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldığı kaydedildi. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261008/gaziantepte-bicakli-kavga-16-yasindaki-cocuk-hayatini-kaybetti-1109373761.html

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atilla taş