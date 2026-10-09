https://anlatilaninotesi.com.tr/20261009/tur-otobusuyle-minibus-carpisti-2-kardes-hayatini-kaybetti-cok-sayida-yarali-var-1109428647.html

Tur otobüsüyle minibüs çarpıştı: 2 kardeş hayatını kaybetti çok sayıda yaralı var

Tur otobüsüyle minibüs çarpıştı: 2 kardeş hayatını kaybetti çok sayıda yaralı var

Sputnik Türkiye

Aydın'da tur otobüsüyle minibüs çarpıştı. Kazada iki kardeş hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı. 09.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-09T16:45+0300

2026-10-09T16:45+0300

2026-10-09T16:47+0300

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kaza sebebi

trafik kazası

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Aydın Germencik'te içerisinde çok sayıda turistin bulunduğu tur otobüsü, Aydın-İzmir Otoyolo'nde bir minibüs ile çarpıştı. Kazada minibüsteki iki kişi hayatını kaybetti, 9 kişi de yaralandı. Yabancı turistleri taşıyorduE.E'nin (44) kullandığı turistlerin bulunduğu 09 HR 284 plakalı tur otobüsü, Aydın-İzmir Otoyolu'nda Ali Şevket Yavuz (58) idaresindeki 48 S 4064 plakalı minibüsle çarpıştı.Çarpışmanın etkisiyle 2 araç şarampole devrildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Minibüs şoförü ve ağabeyi hayatını kaybetiGelen ekiplerce yapılan incelemede, minibüs şoförü ile araçtaki ağabeyi Orhan Yavuz'un (65) hayatını kaybettiği belirlendi. Otobüs şoförü ile yabancı uyruklu 8 yolcu da yaralandı.Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261009/kayseride-trafik-kazasi-3-kisi-hayatini-kaybetti-1109406147.html

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