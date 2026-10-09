https://anlatilaninotesi.com.tr/20261009/kayseride-trafik-kazasi-3-kisi-hayatini-kaybetti-1109406147.html

Kayseri'de trafik kazası: 3 kişi hayatını kaybetti

Kayseri'de trafik kazası: 3 kişi hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Kayseri'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. 09.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-09T00:29+0300

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türki̇ye

kayseri

kaza

kaza sebebi

kaza tespit tutanağı

trafik kazası

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Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Vekili Halil Özdemir'in kullandığı otomobil ile Necati Karakoç yönetimindeki araç, Ankara-Kayseri kara yolunun Süksün Mahallesi yakınlarında çarpıştı.Kazanın ardından bölgeye polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Necati Karakoç ile araçtaki Kezban Karakoç ve Nazlı Avcı yaşamını yitirdi. Yaralanan Halil Özdemir, ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261008/burdurda-trafik-kazasi-1-olu-4-yarali-1109400331.html

türki̇ye

kayseri

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kayseri, kaza, kaza sebebi, kaza tespit tutanağı, trafik kazası