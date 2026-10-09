https://anlatilaninotesi.com.tr/20261009/kayseride-trafik-kazasi-3-kisi-hayatini-kaybetti-1109406147.html
Kayseri'de trafik kazası: 3 kişi hayatını kaybetti
Kayseri'de trafik kazası: 3 kişi hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Kayseri'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. 09.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-09T00:29+0300
2026-10-09T00:29+0300
2026-10-09T00:29+0300
türki̇ye
kayseri
kaza
kaza sebebi
kaza tespit tutanağı
trafik kazası
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Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Vekili Halil Özdemir'in kullandığı otomobil ile Necati Karakoç yönetimindeki araç, Ankara-Kayseri kara yolunun Süksün Mahallesi yakınlarında çarpıştı.Kazanın ardından bölgeye polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Necati Karakoç ile araçtaki Kezban Karakoç ve Nazlı Avcı yaşamını yitirdi. Yaralanan Halil Özdemir, ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne götürüldü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261008/burdurda-trafik-kazasi-1-olu-4-yarali-1109400331.html
türki̇ye
kayseri
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kayseri, kaza, kaza sebebi, kaza tespit tutanağı, trafik kazası
kayseri, kaza, kaza sebebi, kaza tespit tutanağı, trafik kazası
Kayseri'de trafik kazası: 3 kişi hayatını kaybetti
Kayseri'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Vekili Halil Özdemir'in kullandığı otomobil ile Necati Karakoç yönetimindeki araç, Ankara-Kayseri kara yolunun Süksün Mahallesi yakınlarında çarpıştı.
Kazanın ardından bölgeye polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Necati Karakoç ile araçtaki Kezban Karakoç ve Nazlı Avcı yaşamını yitirdi.
Yaralanan Halil Özdemir, ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne götürüldü.