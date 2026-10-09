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Kayseri'de trafik kazası: 3 kişi hayatını kaybetti
Kayseri'de trafik kazası: 3 kişi hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Kayseri'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. 09.10.2026, Sputnik Türkiye
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türki̇ye
kayseri
kaza
kaza sebebi
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trafik kazası
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Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Vekili Halil Özdemir'in kullandığı otomobil ile Necati Karakoç yönetimindeki araç, Ankara-Kayseri kara yolunun Süksün Mahallesi yakınlarında çarpıştı.Kazanın ardından bölgeye polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Necati Karakoç ile araçtaki Kezban Karakoç ve Nazlı Avcı yaşamını yitirdi. Yaralanan Halil Özdemir, ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne götürüldü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261008/burdurda-trafik-kazasi-1-olu-4-yarali-1109400331.html
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kayseri, kaza, kaza sebebi, kaza tespit tutanağı, trafik kazası
kayseri, kaza, kaza sebebi, kaza tespit tutanağı, trafik kazası

Kayseri'de trafik kazası: 3 kişi hayatını kaybetti

00:29 09.10.2026
© AA / Ergün HaktanıyanKayseri'de iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Kayseri'de iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 09.10.2026
© AA / Ergün Haktanıyan
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Kayseri'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Vekili Halil Özdemir'in kullandığı otomobil ile Necati Karakoç yönetimindeki araç, Ankara-Kayseri kara yolunun Süksün Mahallesi yakınlarında çarpıştı.
Kazanın ardından bölgeye polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Necati Karakoç ile araçtaki Kezban Karakoç ve Nazlı Avcı yaşamını yitirdi.
Yaralanan Halil Özdemir, ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne götürüldü.
Burdur'un Yeşilova ilçesinde 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 08.10.2026
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Burdur'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı
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