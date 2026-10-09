https://anlatilaninotesi.com.tr/20261009/trumptan-kritik-iran-cikisi-secimden-once-saldiri-yok-1109416047.html
Trump'tan kritik İran çıkışı: Seçimden önce saldırı yok
Trump'tan kritik İran çıkışı: Seçimden önce saldırı yok
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım'da yapılacak Kongre ara seçimlerine kadar İran'a herhangi bir saldırı düzenlemeyeceklerini açıkladı. Bölgedeki tansiyonu... 09.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-09T12:37+0300
2026-10-09T12:37+0300
2026-10-09T12:37+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
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Küresel piyasaların ve uluslararası kamuoyunun gözü Orta Doğu'dayken, ABD Başkanı Donald Trump cephesinden bölgedeki dengeleri değiştirecek beklenmedik bir hamle geldi. Sosyal medya hesabı üzerinden kritik bir duyuru yapan Trump, 3 Kasım Kongre ara seçimleri öncesinde Amerikan ordusunun İran'a yönelik herhangi bir yeni askeri harekat planlamadığını ilan etti.Bu çarpıcı açıklama, Washington ile Tahran hattında kapalı kapılar ardında neler yaşandığına dair yeni ve merak uyandıran soru işaretlerini de beraberinde getirdi.Perde arkasındaki gizli 'verimli görüşmeler'Savaşın gidişatını etkileyecek olan bu stratejik erteleme kararının temelinde yürütülen diplomasi trafiği yatıyor. Trump, İran yönetimi ile halihazırda son derece verimli görüşmeler yürüttüklerinin altını çizdi. Açıklamasında hedeflerindeki ülkenin iç dinamiklerine de değinen ABD lideri, İran'ın uygulanan yaptırımların etkisiyle hem ekonomik hem de askeri açıdan "çok kötü bir durumda" olduğunu vurguladı.Mevcut zayıflığın yanı sıra bölgedeki enerji koridorlarının güvenliği de bu stratejik denklemin en önemli parçalarından birini oluşturuyor. Dünyanın en kritik su yollarından biri olan Hürmüz Boğazı'ndan günlük milyonlarca varil petrol geçtiğini hatırlatan Trump, olası bir askeri müdahalenin küresel enerji krizini tetikleme riskine karşı kontrollü bir politika izlediklerinin sinyalini verdi.'Ara seçimlerden önce sıcak çatışma yok'İç siyasetteki kritik sandık sürecinde ülkesini yeni bir Orta Doğu krizine sokmak istemeyen Trump, pozisyonunu net bir mesajla özetledi. Kendi seçmen tabanına ve uluslararası aktörlere güvence veren Trump, "3 Kasım'da ABD'de yapılacak ara seçimlerden önce hiçbir zaman İran'a saldırmayacağız" ifadelerini kullanarak sıcak çatışma ihtimalini sonbahara kadar rafa kaldırdığını resmi olarak teyit etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261009/amerikan-basini-abdnin-kudus-buyukelciliginde-israili-elestiren-raporlar-engellendi-1109415487.html
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i̇ran, washington, donald trump, abd, tahran, haberler
i̇ran, washington, donald trump, abd, tahran, haberler
Trump'tan kritik İran çıkışı: Seçimden önce saldırı yok
ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım'da yapılacak Kongre ara seçimlerine kadar İran'a herhangi bir saldırı düzenlemeyeceklerini açıkladı. Bölgedeki tansiyonu aniden düşüren bu esrarengiz kararın arkasında yatan diplomatik temaslar ve ekonomik detaylar dikkat çekiyor.
Küresel piyasaların ve uluslararası kamuoyunun gözü Orta Doğu'dayken, ABD Başkanı Donald Trump cephesinden bölgedeki dengeleri değiştirecek beklenmedik bir hamle geldi. Sosyal medya hesabı üzerinden kritik bir duyuru yapan Trump, 3 Kasım Kongre ara seçimleri öncesinde Amerikan ordusunun İran'a yönelik herhangi bir yeni askeri harekat planlamadığını ilan etti.
Bu çarpıcı açıklama, Washington
ile Tahran
hattında kapalı kapılar ardında neler yaşandığına dair yeni ve merak uyandıran soru işaretlerini de beraberinde getirdi.
Perde arkasındaki gizli 'verimli görüşmeler'
Savaşın gidişatını etkileyecek olan bu stratejik erteleme kararının temelinde yürütülen diplomasi trafiği yatıyor. Trump, İran
yönetimi ile halihazırda son derece verimli görüşmeler
yürüttüklerinin altını çizdi. Açıklamasında hedeflerindeki ülkenin iç dinamiklerine de değinen ABD lideri, İran'ın uygulanan yaptırımların etkisiyle hem ekonomik hem de askeri
açıdan "çok kötü bir durumda" olduğunu vurguladı.
Mevcut zayıflığın yanı sıra bölgedeki enerji koridorlarının güvenliği de bu stratejik denklemin en önemli parçalarından birini oluşturuyor. Dünyanın en kritik su yollarından biri olan Hürmüz Boğazı'ndan
günlük milyonlarca varil petrol
geçtiğini hatırlatan Trump, olası bir askeri müdahalenin küresel enerji krizini tetikleme riskine karşı kontrollü bir politika izlediklerinin sinyalini verdi.
'Ara seçimlerden önce sıcak çatışma yok'
İç siyasetteki kritik sandık sürecinde ülkesini yeni bir Orta Doğu krizine sokmak istemeyen Trump, pozisyonunu net bir mesajla özetledi. Kendi seçmen tabanına ve uluslararası aktörlere güvence veren Trump, "3 Kasım'da ABD'de yapılacak ara seçimlerden önce hiçbir zaman İran'a saldırmayacağız" ifadelerini kullanarak sıcak çatışma ihtimalini sonbahara kadar rafa kaldırdığını resmi olarak teyit etti.