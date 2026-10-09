https://anlatilaninotesi.com.tr/20261009/amerikan-basini-abdnin-kudus-buyukelciliginde-israili-elestiren-raporlar-engellendi-1109415487.html

Amerikan basını: ABD'nin Kudüs Büyükelçiliğinde İsrail'i eleştiren raporlar engellendi

Amerikan basını: ABD'nin Kudüs Büyükelçiliğinde İsrail'i eleştiren raporlar engellendi

Sputnik Türkiye

ABD'nin Kudüs Büyükelçisi Mike Huckabee'nin üst düzey danışmanı David Milstein'ın, İsrail hükümetini olumlu göstermek amacıyla diplomatik raporları engellediği veya değiştirdiği öne sürüldü. İşte detaylar...

2026-10-09T12:24+0300

2026-10-09T12:24+0300

2026-10-09T12:24+0300

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The New York Times'ın (NYT) haberine göre, ABD'nin Kudüs Büyükelçiliğinde görevli üst düzey yetkili David Milstein, İsrail hükümetinin Batı Şeria'daki politikalarını eleştiren diplomatik raporların Washington'a ulaşmasını engelledi veya içeriklerini değiştirdi.Gazete, 15'i görevdeki ABD'li yetkili olmak üzere çok sayıda kişiyle yaptığı görüşmelere ve incelediği onlarca diplomatik belgeye dayanarak, Milstein'ın İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu hükümetini olumlu gösterecek müdahalelerde bulunduğunu yazdı.Habere göre Milstein, Mart 2026'da İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da yeni yerleşim birimlerine onay vermesinin ardından hazırlanan bir raporun Washington'a gönderilmesini engelledi. ABD'li diplomatlar, söz konusu adımın ABD Başkanı Donald Trump'ın Batı Şeria'nın ilhakına karşı olduğunu belirten tutumuyla çelişebileceği uyarısında bulunmuştu.Yerleşimci şiddetine ilişkin raporlar değiştirildiMilstein'ın, Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik yerleşimci şiddetinin arttığı dönemde de İsrail hükümetinin yeterli önlem almadığını belirten raporların gönderilmesini engellediği öne sürüldü. Bunun yerine Washington'a, İsrail hükümetinin şiddet olaylarına karşı önlem aldığı yönünde bir diplomatik yazı iletildi.Gazeteye göre Milstein, ABD ve İsrail destekli Gazze İnsani Yardım Vakfı'nın (GHF) yardım dağıtım noktalarında yaşanan ölümcül olaylara ilişkin bir raporu da değiştirdi. İlk metinde dağıtım sürecinin düzensiz ve ölümcül olduğu, kitlesel can kayıpları riskini artırdığı belirtilirken, son metinde vakfın faaliyetleri başarılı olarak nitelendirildi.Filistin kökenli ABD vatandaşlarının ölümleriHaberde, Batı Şeria'da İsrailli yerleşimciler veya güvenlik güçleri tarafından öldürülen Filistin ya da Türk kökenli ABD vatandaşlarına ilişkin soruşturmaların da ele alındığı belirtildi.ABD Kongresi üyelerinin talebi üzerine hazırlanan bir raporda, soruşturmaların çoğunda ilerleme kaydedilmediği, bazı dosyaların kapatıldığı ve ölümlerle ilgili kimse hakkında suçlama yöneltilmediği ifade edildi. Ancak Milstein'ın bu raporun gönderilmesine karşı çıktığı ve İsrail'in soruşturmaları gerektiği gibi yürüttüğünü belirten bir yanıt verilmesini savunduğu öne sürüldü.Eski ABD'nin İsrail Büyükelçisi Dan Kurtzer, Washington'a iletilen bilgilerin saklanmasının veya çarpıtılmasının politika oluşturma sürecine zarar verebileceği uyarısında bulundu.ABD Dışişleri Bakanlığı iseTrump'ın ‘Önce Amerika’ (America First) gündemini ilerletmeye odaklandıklarını bildirdi.NYT, Milstein'ın müdahalelerinin Trump yönetiminin İsrail politikasını ne ölçüde etkilediğinin ise net olmadığını kaydetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261009/karadenizde-gizemli-gorev-isvec-kesif-ucagi-sahada-1109414975.html

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