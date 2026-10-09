https://anlatilaninotesi.com.tr/20261009/kremlin-putin-ve-trump-yakinda-telefon-gorusmesi-gerceklestirecek-1109425277.html

Kremlin: Putin ve Trump yakında telefon görüşmesi gerçekleştirecek

Kremlin: Putin ve Trump yakında telefon görüşmesi gerçekleştirecek

Sputnik Türkiye

Rus lider Putin ile ABD'li mevkidaşı Trump'ın yakında telefon görüşmesi yapacağı ifade edildi. 09.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-09T15:42+0300

2026-10-09T15:42+0300

2026-10-09T17:10+0300

dünya

vladimir putin

donald trump

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump arasında yakında telefon görüşmesi gerçekleştirileceğini açıkladı.Peskov, ABD'li özel temsilciler Steve Witkoff ve Jared Kushner'in Ukraynalı yetkililerle yaptıkları görüşmelerin sonuçlarını paylaşmak üzere Moskova'yı ziyaret etmesi durumunda bunu memnuniyetle karşılayacaklarını da bildirdi. Bununla birlikte Kremlin Sözcüsü, iki Amerikan müzakerecinin Ekim ayında Rusya'yı ziyaret edip etmeyeceği konusunda henüz resmi bir teyit vermedi.Miami'de kritik temasWitkoff ve Kushner'in çatışmanın çözümüne yönelik yeni teklifleri ele almak üzere Ukraynalı yetkililerle bugün Miami'de bir araya gelmesi bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261009/rusyanin-ankara-buyukelciliginin-paylasimi-sovyet-rusyadan-milli-mucadeleye-hayati-askeri-destek-1109417553.html

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