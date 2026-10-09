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https://anlatilaninotesi.com.tr/20261009/kremlin-putin-ve-trump-yakinda-telefon-gorusmesi-gerceklestirecek-1109425277.html
Kremlin: Putin ve Trump yakında telefon görüşmesi gerçekleştirecek
Kremlin: Putin ve Trump yakında telefon görüşmesi gerçekleştirecek
Sputnik Türkiye
Rus lider Putin ile ABD'li mevkidaşı Trump'ın yakında telefon görüşmesi yapacağı ifade edildi. 09.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-09T15:42+0300
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump arasında yakında telefon görüşmesi gerçekleştirileceğini açıkladı.Peskov, ABD'li özel temsilciler Steve Witkoff ve Jared Kushner'in Ukraynalı yetkililerle yaptıkları görüşmelerin sonuçlarını paylaşmak üzere Moskova'yı ziyaret etmesi durumunda bunu memnuniyetle karşılayacaklarını da bildirdi. Bununla birlikte Kremlin Sözcüsü, iki Amerikan müzakerecinin Ekim ayında Rusya'yı ziyaret edip etmeyeceği konusunda henüz resmi bir teyit vermedi.Miami'de kritik temasWitkoff ve Kushner'in çatışmanın çözümüne yönelik yeni teklifleri ele almak üzere Ukraynalı yetkililerle bugün Miami'de bir araya gelmesi bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261009/rusyanin-ankara-buyukelciliginin-paylasimi-sovyet-rusyadan-milli-mucadeleye-hayati-askeri-destek-1109417553.html
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vladimir putin, donald trump
vladimir putin, donald trump

Kremlin: Putin ve Trump yakında telefon görüşmesi gerçekleştirecek

15:42 09.10.2026 (güncellendi: 17:10 09.10.2026)
© AP Photo/House Select Committee, РИА Новости/Алексей ДружининDonald Trump-Vladimir Putin telefon görüşmesi
Donald Trump-Vladimir Putin telefon görüşmesi - Sputnik Türkiye, 1920, 09.10.2026
© AP Photo/House Select Committee, РИА Новости/Алексей Дружинин
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Rus lider Putin ile ABD'li mevkidaşı Trump'ın yakında telefon görüşmesi yapacağı ifade edildi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump arasında yakında telefon görüşmesi gerçekleştirileceğini açıkladı.
Peskov, ABD'li özel temsilciler Steve Witkoff ve Jared Kushner'in Ukraynalı yetkililerle yaptıkları görüşmelerin sonuçlarını paylaşmak üzere Moskova'yı ziyaret etmesi durumunda bunu memnuniyetle karşılayacaklarını da bildirdi.

Bununla birlikte Kremlin Sözcüsü, iki Amerikan müzakerecinin Ekim ayında Rusya'yı ziyaret edip etmeyeceği konusunda henüz resmi bir teyit vermedi.

Miami'de kritik temas

Witkoff ve Kushner'in çatışmanın çözümüne yönelik yeni teklifleri ele almak üzere Ukraynalı yetkililerle bugün Miami'de bir araya gelmesi bekleniyor.
sscb türkiye sovyet rusya - Sputnik Türkiye, 1920, 09.10.2026
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