https://anlatilaninotesi.com.tr/20261009/tff-duyurdu-maclarda-maltepede-olenler-icin-saygi-durusunda-bulunulacak-1109425665.html
TFF duyurdu: Maçlarda Maltepe'de ölenler için saygı duruşunda bulunulacak
TFF duyurdu: Maçlarda Maltepe'de ölenler için saygı duruşunda bulunulacak
Sputnik Türkiye
Maltepe'de bina çökmesi sonucunda hayatını kaybedenler anısına profesyonel liglerdeki maçlarda 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak. 09.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-09T15:50+0300
2026-10-09T15:50+0300
2026-10-09T16:15+0300
spor
türkiye futbol federasyonu (tff)
maltepe
çöken bina
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Maltepe'de bina çökmesi sonucunda hayatını kaydeden 5 kişinin anısına bu hafta oynanacak maçlarda saygı duruşunda bulunulacağını açıkladı. Tüm maçlarda uygulanacakTFF'den yapılan açıklamada, "İstanbul'un Maltepe ilçesinde meydana gelen bina çökmesi sonucu, hayatını kaybeden vatandaşlarımızın anısına, 9-12 Ekim tarihlerinde oynanacak tüm profesyonel müsabakalar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacaktır. Ayrıca dileyen kulüplerimiz siyah kol bandı takabileceklerdir." denildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261008/maltepedeki-yikilan-binayla-ilgili-gercek-ortaya-cikti-3-katli-is-merkezi-7-katli-apartmana-1109393703.html
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türkiye futbol federasyonu (tff), maltepe, çöken bina
türkiye futbol federasyonu (tff), maltepe, çöken bina
TFF duyurdu: Maçlarda Maltepe'de ölenler için saygı duruşunda bulunulacak
15:50 09.10.2026 (güncellendi: 16:15 09.10.2026)
Maltepe'de bina çökmesi sonucunda hayatını kaybedenler anısına profesyonel liglerdeki maçlarda 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Maltepe'de bina çökmesi sonucunda hayatını kaydeden 5 kişinin anısına bu hafta oynanacak maçlarda saygı duruşunda bulunulacağını açıkladı.
TFF'den yapılan açıklamada, "İstanbul'un Maltepe ilçesinde meydana gelen bina çökmesi sonucu, hayatını kaybeden vatandaşlarımızın anısına, 9-12 Ekim tarihlerinde oynanacak tüm profesyonel müsabakalar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacaktır. Ayrıca dileyen kulüplerimiz siyah kol bandı takabileceklerdir." denildi.