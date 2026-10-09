https://anlatilaninotesi.com.tr/20261009/tff-duyurdu-maclarda-maltepede-olenler-icin-saygi-durusunda-bulunulacak-1109425665.html

TFF duyurdu: Maçlarda Maltepe'de ölenler için saygı duruşunda bulunulacak

TFF duyurdu: Maçlarda Maltepe'de ölenler için saygı duruşunda bulunulacak

Sputnik Türkiye

Maltepe'de bina çökmesi sonucunda hayatını kaybedenler anısına profesyonel liglerdeki maçlarda 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak. 09.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-09T15:50+0300

2026-10-09T15:50+0300

2026-10-09T16:15+0300

spor

türkiye futbol federasyonu (tff)

maltepe

çöken bina

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Maltepe'de bina çökmesi sonucunda hayatını kaydeden 5 kişinin anısına bu hafta oynanacak maçlarda saygı duruşunda bulunulacağını açıkladı. Tüm maçlarda uygulanacakTFF'den yapılan açıklamada, "İstanbul'un Maltepe ilçesinde meydana gelen bina çökmesi sonucu, hayatını kaybeden vatandaşlarımızın anısına, 9-12 Ekim tarihlerinde oynanacak tüm profesyonel müsabakalar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacaktır. Ayrıca dileyen kulüplerimiz siyah kol bandı takabileceklerdir." denildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261008/maltepedeki-yikilan-binayla-ilgili-gercek-ortaya-cikti-3-katli-is-merkezi-7-katli-apartmana-1109393703.html

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türkiye futbol federasyonu (tff), maltepe, çöken bina