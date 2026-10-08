Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261008/maltepedeki-yikilan-binayla-ilgili-gercek-ortaya-cikti-3-katli-is-merkezi-7-katli-apartmana-1109393703.html
Maltepe'deki yıkılan binayla ilgili gerçek ortaya çıktı: 3 katlı iş merkezi 7 katlı apartmana dönüştürülmüş
Maltepe'deki yıkılan binayla ilgili gerçek ortaya çıktı: 3 katlı iş merkezi 7 katlı apartmana dönüştürülmüş
Sputnik Türkiye
Maltepe'de çöken binayla ilgili gerçek ortaya çıktı. Binanın 3 katlı iş merkezi olarak yapıldığını yıllar içerisinde üzerine katlar eklenerek 7 katlı apartmana... 08.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-08T15:18+0300
2026-10-08T15:22+0300
türki̇ye
maltepe
çöken bina
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/08/1109393409_0:406:2892:2033_1920x0_80_0_0_3606d6bdd53099c58b7642d181a67fa9.jpg
İstanbul Maltepe'de çöken binayla ilgili olarak yapılan araştırma gerçekleri ortaya çıkardı. Binanın 1987 yılında 3 katlı iş merkezi olarak inşa edildiği aradan geçen 39 yılda 4 kat eklenerek 7 katlı apartmana dönüştürüldüğü tespit edildi.39 yılda 4 kat eklendiHabertürk'ün haberine göre çöken binayla ilgili ayrıntılar belirlendi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın çöken binayla ilgili başlattığı soruşturmaya göre binanın üzerine geçen 39 yılda kaçak 4 kat daha çıkıldığı ortaya çıktı. İlk olarak kaçak çıkılan 1 kat, belediye ekipleri tarafından tespit edildi. Bu tespite rağmen birkaç yıl sonra 4 kat haline gelin binanın üzerine kaçak 3 kat daha çıkıldı. Bu konuyla ilgili de tespit yapıldı.Bilirkişi heyeti oluşturulduÇöken binayla ilgili sürdürülen soruşturma kapsamında binanın mimarı ve dönemin şantiye şefi gözaltına alınırken, aralarında inşaat mühendisi, iş güvenliği uzmanı ve yapı denetim uzmanının da bulunduğu bilirkişi heyeti oluşturuldu. Kolon kesme iddiaları dahil her ihtimal araştırılacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261008/istanbulu-bekleyen-tehlike-her-an-cokebilecek-bin-238-bina-var-1109381678.html
türki̇ye
maltepe
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/08/1109393409_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1b3f6164f74e42d22e2afe923af7e8e9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
maltepe, çöken bina
maltepe, çöken bina

Maltepe'deki yıkılan binayla ilgili gerçek ortaya çıktı: 3 katlı iş merkezi 7 katlı apartmana dönüştürülmüş

15:18 08.10.2026 (güncellendi: 15:22 08.10.2026)
© Murat Şengülmaltepe
maltepe - Sputnik Türkiye, 1920, 08.10.2026
© Murat Şengül
Abone ol
Maltepe'de çöken binayla ilgili gerçek ortaya çıktı. Binanın 3 katlı iş merkezi olarak yapıldığını yıllar içerisinde üzerine katlar eklenerek 7 katlı apartmana döndüğü kaydedildi.
İstanbul Maltepe'de çöken binayla ilgili olarak yapılan araştırma gerçekleri ortaya çıkardı. Binanın 1987 yılında 3 katlı iş merkezi olarak inşa edildiği aradan geçen 39 yılda 4 kat eklenerek 7 katlı apartmana dönüştürüldüğü tespit edildi.

39 yılda 4 kat eklendi

Habertürk'ün haberine göre çöken binayla ilgili ayrıntılar belirlendi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın çöken binayla ilgili başlattığı soruşturmaya göre binanın üzerine geçen 39 yılda kaçak 4 kat daha çıkıldığı ortaya çıktı.
İlk olarak kaçak çıkılan 1 kat, belediye ekipleri tarafından tespit edildi. Bu tespite rağmen birkaç yıl sonra 4 kat haline gelin binanın üzerine kaçak 3 kat daha çıkıldı. Bu konuyla ilgili de tespit yapıldı.

Bilirkişi heyeti oluşturuldu

Çöken binayla ilgili sürdürülen soruşturma kapsamında binanın mimarı ve dönemin şantiye şefi gözaltına alınırken, aralarında inşaat mühendisi, iş güvenliği uzmanı ve yapı denetim uzmanının da bulunduğu bilirkişi heyeti oluşturuldu. Kolon kesme iddiaları dahil her ihtimal araştırılacak.
Konut - Sputnik Türkiye, 1920, 08.10.2026
TÜRKİYE
İstanbul'u bekleyen tehlike: 'Her an' çökebilecek bin 238 bina var
10:42
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала