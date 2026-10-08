https://anlatilaninotesi.com.tr/20261008/maltepedeki-yikilan-binayla-ilgili-gercek-ortaya-cikti-3-katli-is-merkezi-7-katli-apartmana-1109393703.html
Maltepe'deki yıkılan binayla ilgili gerçek ortaya çıktı: 3 katlı iş merkezi 7 katlı apartmana dönüştürülmüş
Maltepe'deki yıkılan binayla ilgili gerçek ortaya çıktı: 3 katlı iş merkezi 7 katlı apartmana dönüştürülmüş
Sputnik Türkiye
Maltepe'de çöken binayla ilgili gerçek ortaya çıktı. Binanın 3 katlı iş merkezi olarak yapıldığını yıllar içerisinde üzerine katlar eklenerek 7 katlı apartmana... 08.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-08T15:18+0300
2026-10-08T15:18+0300
2026-10-08T15:22+0300
türki̇ye
maltepe
çöken bina
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/08/1109393409_0:406:2892:2033_1920x0_80_0_0_3606d6bdd53099c58b7642d181a67fa9.jpg
İstanbul Maltepe'de çöken binayla ilgili olarak yapılan araştırma gerçekleri ortaya çıkardı. Binanın 1987 yılında 3 katlı iş merkezi olarak inşa edildiği aradan geçen 39 yılda 4 kat eklenerek 7 katlı apartmana dönüştürüldüğü tespit edildi.39 yılda 4 kat eklendiHabertürk'ün haberine göre çöken binayla ilgili ayrıntılar belirlendi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın çöken binayla ilgili başlattığı soruşturmaya göre binanın üzerine geçen 39 yılda kaçak 4 kat daha çıkıldığı ortaya çıktı. İlk olarak kaçak çıkılan 1 kat, belediye ekipleri tarafından tespit edildi. Bu tespite rağmen birkaç yıl sonra 4 kat haline gelin binanın üzerine kaçak 3 kat daha çıkıldı. Bu konuyla ilgili de tespit yapıldı.Bilirkişi heyeti oluşturulduÇöken binayla ilgili sürdürülen soruşturma kapsamında binanın mimarı ve dönemin şantiye şefi gözaltına alınırken, aralarında inşaat mühendisi, iş güvenliği uzmanı ve yapı denetim uzmanının da bulunduğu bilirkişi heyeti oluşturuldu. Kolon kesme iddiaları dahil her ihtimal araştırılacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261008/istanbulu-bekleyen-tehlike-her-an-cokebilecek-bin-238-bina-var-1109381678.html
türki̇ye
maltepe
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/08/1109393409_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1b3f6164f74e42d22e2afe923af7e8e9.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
maltepe, çöken bina
Maltepe'deki yıkılan binayla ilgili gerçek ortaya çıktı: 3 katlı iş merkezi 7 katlı apartmana dönüştürülmüş
15:18 08.10.2026 (güncellendi: 15:22 08.10.2026)
Maltepe'de çöken binayla ilgili gerçek ortaya çıktı. Binanın 3 katlı iş merkezi olarak yapıldığını yıllar içerisinde üzerine katlar eklenerek 7 katlı apartmana döndüğü kaydedildi.
İstanbul Maltepe'de çöken binayla ilgili olarak yapılan araştırma gerçekleri ortaya çıkardı. Binanın 1987 yılında 3 katlı iş merkezi olarak inşa edildiği aradan geçen 39 yılda 4 kat eklenerek 7 katlı apartmana dönüştürüldüğü tespit edildi.
Habertürk'ün haberine göre çöken binayla ilgili ayrıntılar belirlendi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın çöken binayla ilgili başlattığı soruşturmaya göre binanın üzerine geçen 39 yılda kaçak 4 kat daha çıkıldığı ortaya çıktı.
İlk olarak kaçak çıkılan 1 kat, belediye ekipleri tarafından tespit edildi. Bu tespite rağmen birkaç yıl sonra 4 kat haline gelin binanın üzerine kaçak 3 kat daha çıkıldı. Bu konuyla ilgili de tespit yapıldı.
Bilirkişi heyeti oluşturuldu
Çöken binayla ilgili sürdürülen soruşturma kapsamında binanın mimarı ve dönemin şantiye şefi gözaltına alınırken, aralarında inşaat mühendisi, iş güvenliği uzmanı ve yapı denetim uzmanının da bulunduğu bilirkişi heyeti oluşturuldu. Kolon kesme iddiaları dahil her ihtimal araştırılacak.