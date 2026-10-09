https://anlatilaninotesi.com.tr/20261009/tabelalar-bir-kez-daha-degisecek-benzine-indirim-geliyor-1109414563.html

Tabelalar bir kez daha değişecek: Benzine indirim geliyor

Tabelalar bir kez daha değişecek: Benzine indirim geliyor

Sputnik Türkiye

Akaryakıt ürünlerinden benzinin litre fiyatına indirim yapılması bekleniyor. 09.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-09T12:11+0300

2026-10-09T12:11+0300

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benzin

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indirim

akaryakıt

akaryakıt fiyatları

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Petrol fiyatlarındaki gerileme akaryakıt fiyatlarına da yansıyor. ABD ve İran arasındaki çatışma ortamının ABD'deki Kasım ayında gerçekleşecek seçime kadar duracak olması petrol fiyatlarını düşürdü.Benzinin litre fiyatına bu geceden itibaren 96 kuruş indirim yapılması bekleniyor.Benzin fiyatları ne olacak?Benzinin litresinin İstanbul'da 83,74 liraya, Ankara'da 84,74 liraya, İzmir'de 84,94 liraya, doğu illerinde ise 86,34 liraya gerilemesi bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261006/akaryakitta-tabela-degisti-motorine-495-tl-indirim-geldi-1109314330.html

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