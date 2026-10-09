https://anlatilaninotesi.com.tr/20261009/tabelalar-bir-kez-daha-degisecek-benzine-indirim-geliyor-1109414563.html
Tabelalar bir kez daha değişecek: Benzine indirim geliyor
Tabelalar bir kez daha değişecek: Benzine indirim geliyor
Sputnik Türkiye
Akaryakıt ürünlerinden benzinin litre fiyatına indirim yapılması bekleniyor. 09.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-09T12:11+0300
2026-10-09T12:11+0300
2026-10-09T12:11+0300
ekonomi̇
benzin
benzin fiyatları
benzin pompası
benzin istasyonu
indirim
akaryakıt
akaryakıt fiyatları
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Petrol fiyatlarındaki gerileme akaryakıt fiyatlarına da yansıyor. ABD ve İran arasındaki çatışma ortamının ABD'deki Kasım ayında gerçekleşecek seçime kadar duracak olması petrol fiyatlarını düşürdü.Benzinin litre fiyatına bu geceden itibaren 96 kuruş indirim yapılması bekleniyor.Benzin fiyatları ne olacak?Benzinin litresinin İstanbul'da 83,74 liraya, Ankara'da 84,74 liraya, İzmir'de 84,94 liraya, doğu illerinde ise 86,34 liraya gerilemesi bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261006/akaryakitta-tabela-degisti-motorine-495-tl-indirim-geldi-1109314330.html
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benzin, benzin fiyatları, benzin pompası, benzin istasyonu, indirim, akaryakıt, akaryakıt fiyatları
benzin, benzin fiyatları, benzin pompası, benzin istasyonu, indirim, akaryakıt, akaryakıt fiyatları
Tabelalar bir kez daha değişecek: Benzine indirim geliyor
Akaryakıt ürünlerinden benzinin litre fiyatına indirim yapılması bekleniyor.
Petrol fiyatlarındaki gerileme akaryakıt fiyatlarına da yansıyor. ABD ve İran arasındaki çatışma ortamının ABD'deki Kasım ayında gerçekleşecek seçime kadar duracak olması petrol fiyatlarını düşürdü.
Benzinin litre fiyatına bu geceden itibaren 96 kuruş indirim yapılması bekleniyor.
Benzin fiyatları ne olacak?
Benzinin litresinin İstanbul'da 83,74 liraya, Ankara'da 84,74 liraya, İzmir'de 84,94 liraya, doğu illerinde ise 86,34 liraya gerilemesi bekleniyor.