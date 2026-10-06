https://anlatilaninotesi.com.tr/20261006/akaryakitta-tabela-degisti-motorine-495-tl-indirim-geldi-1109314330.html

Akaryakıtta tabela değişti: Motorine 4.95 TL indirim geldi

Akaryakıtta tabela değişti: Motorine 4.95 TL indirim geldi

Sputnik Türkiye

Akaryakıt fiyatlarında beklenen değişiklik pompaya yansıdı. Motorinin litresine 4,95 TL indirim gelirken benzinde fiyat değişmedi. İndirim sonrası benzin ile... 06.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-06T07:54+0300

2026-10-06T07:54+0300

2026-10-06T07:54+0300

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Akaryakıt fiyatlarında yeni haftaya önemli bir değişiklikle girildi. Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik pompaya yansırken motorinin litre fiyatına 4,95 TL indirim geldi.İndirim gece yarısından itibaren geçerli olurken benzin fiyatlarında herhangi bir değişiklik olmadı. Böylece son dönemde hızla açılan benzin ile motorin arasındaki fiyat makası da önemli ölçüde daraldı.Motorine 4.95 TL indirim pompaya yansıdıMotorin fiyatlarına uygulanan 4,95 TL'lik indirim, sürücülerin ödediği litre fiyatını İstanbul'da yeniden 90 TL civarına çekti.İndirimle birlikte benzin ve motorin arasındaki fiyat farkı yaklaşık 5 TL'ye kadar geriledi. İki akaryakıt türü arasındaki makas 17 Eylül'de 20 TL seviyesine kadar yükselmişti.Böylece yaklaşık üç haftada benzin ile motorin arasındaki dikkat çekici fiyat farkının büyük bölümü kapanmış oldu.İstanbul'da benzin ve motorin ne kadar?6 Ekim 2026 itibarıyla İstanbul'un Avrupa Yakası'nda benzinin litre fiyatı 84,70 TL, motorinin litre fiyatı 90,20 TL, LPG'nin litre fiyatı ise 41,20 TL seviyesinde bulunuyor.İstanbul Anadolu Yakası'nda ise benzin 84,50 TL, motorin 90,00 TL, LPG ise 40,60 TL'den satılıyor.Buna göre motorindeki son indirimin ardından İstanbul'da benzin ile motorin arasındaki fark 5,50 TL civarına kadar geriledi.Ankara'da akaryakıt fiyatlarıBaşkent Ankara'da benzinin litre fiyatı 85,70 TL seviyesinde bulunuyor.Motorinin litresi 91,30 TL, LPG'nin litresi ise 41,29 TL'den satılıyor.Motorine gelen indirime rağmen Ankara, üç büyük şehir arasında akaryakıt fiyatlarının İstanbul'dan daha yüksek seyrettiği kentlerden biri olmaya devam ediyor.İzmir'de benzin 85.90 TL'ye ulaştıİzmir'de ise benzinin litre fiyatı 85,90 TL, motorinin litre fiyatı 91,50 TL seviyesinde.Kentte LPG'nin litre fiyatı 41,20 TL olarak uygulanıyor.Böylece üç büyük şehir karşılaştırıldığında verilen fiyatlar içinde hem benzin hem de motorinde en yüksek litre fiyatı İzmir'de görülüyor.Akaryakıt fiyatları neden değişiyor?Türkiye'deki benzin, motorin ve LPG fiyatları başta uluslararası petrol ve ürün fiyatları ile döviz kurundaki hareketlerden etkileniyor.Bunlara Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve diğer vergi kalemlerindeki değişiklikler de eklendiğinde pompa fiyatlarında zam veya indirim gündeme gelebiliyor.Bu nedenle küresel enerji piyasalarında ve döviz kurunda yaşanabilecek yeni hareketler, önümüzdeki günlerde akaryakıt fiyatlarının seyrinde yakından izlenecek.

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