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Sınır kapısında 'yılan' operasyonu: 67 piton ele geçirildi
Sınır kapısında 'yılan' operasyonu: 67 piton ele geçirildi
Sputnik Türkiye
Kapıkule'de bir araçta 67 canlı piton cinsi yılan ele geçirildi. 09.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-09T18:27+0300
2026-10-09T18:29+0300
yaşam
kapıkule
piton yılanı
piton
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Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapmak isteyen yabancı plakalı araçta 67 tane canlı piton cinsi yılan yakalandı. Çorapların içerisinde yılan çıktıSınır kapısında girmek isteyen araç gümrük muhafaza ekiplerinin şüphesi üzerine X-ray taramasına sevk edildi. Şüphelilerin taramaya giderken çöpe attıkları poşetler incelendi. Poşetlerde çorapların içerisine konulmuş 67 canlı piton cinsi yılan bulundu.Sırbistan uyruklu oldukları belirlenen şüphelilere 948 bin 739 lira ceza uygulandı.Yılanlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Edirne Şube Müdürlüğüne teslim edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260821/bir-yilana-ilk-kez-uygulandi-kanser-tedavisi-uygulanan-50-kiloluk-piton-tarihe-gecti-1108140665.html
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kapıkule, piton yılanı, piton
kapıkule, piton yılanı, piton

Sınır kapısında 'yılan' operasyonu: 67 piton ele geçirildi

18:27 09.10.2026 (güncellendi: 18:29 09.10.2026)
yılan
yılan - Sputnik Türkiye, 1920, 09.10.2026
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Kapıkule'de bir araçta 67 canlı piton cinsi yılan ele geçirildi.
Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapmak isteyen yabancı plakalı araçta 67 tane canlı piton cinsi yılan yakalandı.

Çorapların içerisinde yılan çıktı

Sınır kapısında girmek isteyen araç gümrük muhafaza ekiplerinin şüphesi üzerine X-ray taramasına sevk edildi. Şüphelilerin taramaya giderken çöpe attıkları poşetler incelendi. Poşetlerde çorapların içerisine konulmuş 67 canlı piton cinsi yılan bulundu.
Sırbistan uyruklu oldukları belirlenen şüphelilere 948 bin 739 lira ceza uygulandı.
Yılanlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Edirne Şube Müdürlüğüne teslim edildi.
Japonya- Yılan - Sputnik Türkiye, 1920, 21.08.2026
YAŞAM
Bir yılana ilk kez uygulandı: Kanser tedavisi uygulanan 50 kiloluk piton tarihe geçti
21 Ağustos, 09:59
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