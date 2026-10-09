https://anlatilaninotesi.com.tr/20261009/sinir-kapisinda-yilan-operasyonu-67-piton-ele-gecirildi-1109431436.html

Sınır kapısında 'yılan' operasyonu: 67 piton ele geçirildi

Sınır kapısında 'yılan' operasyonu: 67 piton ele geçirildi

Sputnik Türkiye

Kapıkule'de bir araçta 67 canlı piton cinsi yılan ele geçirildi. 09.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-09T18:27+0300

2026-10-09T18:27+0300

2026-10-09T18:29+0300

yaşam

kapıkule

piton yılanı

piton

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/09/1109430969_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c45bee3ad345dbe79c97abd8b6ede15b.png

Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapmak isteyen yabancı plakalı araçta 67 tane canlı piton cinsi yılan yakalandı. Çorapların içerisinde yılan çıktıSınır kapısında girmek isteyen araç gümrük muhafaza ekiplerinin şüphesi üzerine X-ray taramasına sevk edildi. Şüphelilerin taramaya giderken çöpe attıkları poşetler incelendi. Poşetlerde çorapların içerisine konulmuş 67 canlı piton cinsi yılan bulundu.Sırbistan uyruklu oldukları belirlenen şüphelilere 948 bin 739 lira ceza uygulandı.Yılanlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Edirne Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260821/bir-yilana-ilk-kez-uygulandi-kanser-tedavisi-uygulanan-50-kiloluk-piton-tarihe-gecti-1108140665.html

kapıkule

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kapıkule, piton yılanı, piton