https://anlatilaninotesi.com.tr/20261009/sinir-kapisinda-yilan-operasyonu-67-piton-ele-gecirildi-1109431436.html
Sınır kapısında 'yılan' operasyonu: 67 piton ele geçirildi
Sınır kapısında 'yılan' operasyonu: 67 piton ele geçirildi
Sputnik Türkiye
Kapıkule'de bir araçta 67 canlı piton cinsi yılan ele geçirildi. 09.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-09T18:27+0300
2026-10-09T18:27+0300
2026-10-09T18:29+0300
yaşam
kapıkule
piton yılanı
piton
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Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapmak isteyen yabancı plakalı araçta 67 tane canlı piton cinsi yılan yakalandı. Çorapların içerisinde yılan çıktıSınır kapısında girmek isteyen araç gümrük muhafaza ekiplerinin şüphesi üzerine X-ray taramasına sevk edildi. Şüphelilerin taramaya giderken çöpe attıkları poşetler incelendi. Poşetlerde çorapların içerisine konulmuş 67 canlı piton cinsi yılan bulundu.Sırbistan uyruklu oldukları belirlenen şüphelilere 948 bin 739 lira ceza uygulandı.Yılanlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Edirne Şube Müdürlüğüne teslim edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260821/bir-yilana-ilk-kez-uygulandi-kanser-tedavisi-uygulanan-50-kiloluk-piton-tarihe-gecti-1108140665.html
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kapıkule, piton yılanı, piton
kapıkule, piton yılanı, piton
Sınır kapısında 'yılan' operasyonu: 67 piton ele geçirildi
18:27 09.10.2026 (güncellendi: 18:29 09.10.2026)
Kapıkule'de bir araçta 67 canlı piton cinsi yılan ele geçirildi.
Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapmak isteyen yabancı plakalı araçta 67 tane canlı piton cinsi yılan yakalandı.
Çorapların içerisinde yılan çıktı
Sınır kapısında girmek isteyen araç gümrük muhafaza ekiplerinin şüphesi üzerine X-ray taramasına sevk edildi. Şüphelilerin taramaya giderken çöpe attıkları poşetler incelendi. Poşetlerde çorapların içerisine konulmuş 67 canlı piton cinsi yılan bulundu.
Sırbistan uyruklu oldukları belirlenen şüphelilere 948 bin 739 lira ceza uygulandı.
Yılanlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Edirne Şube Müdürlüğüne teslim edildi.